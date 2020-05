Naso a patata: come rimediare senza chirurgia

Il naso a patata è una caratteristica comune e poco apprezzata. Scopriamo come correggere il difetto naturalmente e senza ricorrere alla chirurgia.

Il naso a patata è una caratteristica comune, non particolarmente apprezzata, soprattutto dalla maggior parte delle donne. Fortunatamente, noi oggi abbiamo a disposizione ogni mezzo necessario per poter modificare quelle parti che del nostro corpo non apprezziamo. Ma come fare nel caso del naso? Scopriamolo insieme nei paragrafi che seguono.

Naso a patata

Sfortunatamente, non tutti sono soddisfatti del proprio aspetto fisico ed anche la persona per non più bella, quasi certamente, desidererebbe modificare qualcosa del proprio aspetto. Approvare la propria immagine riflessa nello specchio è importante per la propria autostima, per accrescere la fiducia nelle proprie capacità e possibilità, per sentirsi bene con se stessi e con chi ci circonda e per instaurare relazioni interpersonali sane e stabili.

Il discorso vale, a maggior ragione, per il naso, la parte più importante e caratteristica del viso di una persona. Non tutti sanno che, spontaneamente, il naso si forma e delinea in quel determinato modo per armonizzarsi con i lineamenti del viso. Fondamentalmente, che un naso sia piccolo o grande, schiacciato o meno, con la punta all’insù o la gobba, ha poca importanza perché, in fondo, quel naso è conforme ai lineamenti del viso di quella data persona.

Ciononostante, non sempre il proprio naso piace e ognuno di noi vorrebbe cambiarlo. Nei paragrafi che seguono, focalizzeremo la nostra attenzione, in modo particolare, sul cosiddetto naso a patata perché, tra le diverse tipologie di naso, quello a patata sembrerebbe essere il meno apprezzato. Scopriamo insieme come correggerlo senza ricorrere alla chirurgia plastica, così da modificare quelle cose che di sé non si amano, senza per questo interferire con il proprio stato di salute psicofisico generale.

Naso a patata: consigli

L’ipertrofia della cartilagine alare, ovvero, quell’inestetismo estetico noto a tutti come “naso a patata”, è la conseguenza di una crescita anomala ed eccessiva dell’impalcatura cartilaginea che supporta la punta del naso e le narici. Sebbene tale difetto estetico sia molto comune, soprattutto nelle donne, nella maggior parte dei casi, può provocare disagio ed imbarazzo.

In una situazione simile, ciò che gli esperti raccomandano è di ricorrere al trucco, accentuando la parte migliore del viso, ad esempio, gli occhi e le labbra, così che, chi ci osserva, ignori il naso e rivolga la sua attenzione altrove. D’altra parte, e fortunatamente, oggi si può contare anche sul famoso contouring, un trucco specifico, che si prefigge come obiettivo quello di celare e ridefinire meglio la forma e i contorni del naso a patata.

Seguono alcuni consigli per la correzione del naso a patata:

Preparate la base. Prima del trucco, le donne sanno quanto la base sia importante. Se il vostro obiettivo è quello di nascondere i difetti di un naso a patate, il nostro consiglio è quello di utilizzare un primer opacizzante, preferibilmente privo di olio, onde evitare l’apparenza untuosa del viso. Fissate il primer con una cipria. Preparate la stratificazione del contorno. L’obiettivo principale, in questo passaggio, è quello di sovrapporre il nuovo contorno, quello dato dal trucco, al contorno originale del vostro naso, allo scopo di delineare una forma migliore e simmetrica. Ai fini di un risultato ottimale, si consiglia di spalmare, dapprima, una crema naturale, e di passare, poi, un ombretto, preferibilmente marrone, oppure, comunque, scuro, eseguendo dei movimenti che, dalla punta del naso, vanno verso l’alto. La crema servirà a creare una base più scura, l’ombretto a sfumare quella tonalità. Miscelate. L’errore nel quale si può incorrere è quello di non saper armonizzare bene i colori del trucco tra di loro e, in ogni caso, quello di ottenere, quale risultato finale, un naso “a chiazze”. Per questa ragione, dopo aver eseguito i primi due passaggi, si consiglia di applicare sul naso uno strato leggero di fondotinta naturale, così da dare l’impressione di un ombra e non quella di un contorno mal delineato.

Il miglior correttore nasale

La rinoplastica è un intervento chirurgico invasivo, al quale si dovrebbe ricorrere, esclusivamente, in situazioni di estrema necessità, anche a causa degli effetti collaterali che la stessa comporta. In ogni caso, se il vostro è semplicemente un problema puramente estetico, come nel caso di un naso a patata, una caratteristica comune, che provoca disagio e imbarazzo, ma non conseguenza alcuna per la salute, la soluzione migliore, come abbiamo avuto modo di vedere, è quella di ricorrere al trucco. Allo stesso tempo, non tutte le donne sono delle make up artist e il rischio di sortire l’effetto opposto è concreto. Come fare in questi casi, dunque?

Tra le numerose soluzioni che il mercato propone per la correzione dei difetti estetici del naso, inclusi quelli di un naso a patata, sono numerose, ma Rhino Correct si distingue, prima di tutto, per il materiale di composizione, il silicone medico anallergico, che non provoca fenomeni di allergia o sensibilità, in secondo luogo, per il suo modo di correggere il naso, gradualmente e delicatamente, senza provocare danni o traumi alla persona interessata.

L’utilizzo regolare di Rhino Correct garantisce:

la correzione dei difetti estetici lievi del naso

una migliore armonia tra la forma e la dimensione del naso con i lineamenti del viso

la correzione del naso all'insù, della gobba e del cosiddetto "naso a patata"

una riduzione minima della dimensione del naso

una struttura nasale più raffinata

una respirazione migliore

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Rhino Correct è un tutore nasale naturale, grazie al quale modificare, gradualmente e in modo assolutamente non invasivo, la struttura del naso. Il dispositivo si indossa nei momenti di pausa, per non più di venti minuti al giorno, per almeno tre volte alla settimana, facendo delle pause tra un utilizzo e l’altro, così che la pelle, la cartilagine e le ossa abbiano il tempo di adattarsi al cambiamento.

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Rhino Correct è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare la vostra confezione, sarà sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto, senza tralasciare alcun dettaglio. Un operatore vi ricontatterà e, dopo aver confermato i dati della spedizione, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi, senza costi aggiuntivi per la spedizione. Attualmente, Rhino Correct è in promozione a 49,00 €. Infine, per quanto riguarda il pagamento, potrete optare per il contrassegno e pagare così in contanti, direttamente al corriere, al momento della consegna dell’ordine.



