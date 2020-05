Monopattini elettrici: i modelli e le ultime offerte

I monopattini elettrici sono un mezzo che non inquina e molto comodo e pratico per tutti.

I monopattini elettrici sono un mezzo molto diffuso che permette di girovagare per la città o il paese senza stancarsi. Ecco alcuni dei migliori modelli, le ultime offerte disponibili online e i fattori da valutare al momento dell’acquisto.

Monopattini elettrici

Sono un mezzo usato da adulti o bambini molto diffuso che presenta diversi vantaggi rispetto alle biciclette elettriche, automobili o anche agli hoverboard. Hanno iniziato a prendere piede negli Stati Uniti per poi espandersi in tutta Europa e anche in Italia sono tantissimi coloro che usano i monopattini elettrici. Sono molto comodi, rapidi e tantissimi li usano sia per andare al lavoro che divertirsi con gli amici per le strade della città.

Dal momento che non tutti li conoscono, ecco una piccola guida per orientarsi e approcciarsi a questo mondo cercando di capire quali sono i fattori su cui puntare per l’acquisto di questo mezzo.

Rispetto ad altri mezzi di trasporto che si trovano in circolazione, presentano diversi benefici. Non inquinano ed essendo elettrici, rispettano l’ambiente. Potete usarli anche quando c’è il blocco del traffico dal momento che non emettono anidride carbonica.

Sono pratici e la ricarica completa si può eseguire sia nella propria casa, ma anche in altri luoghi. Inoltre, il costo dell’energia elettrica è nettamente inferiore rispetto alla benzina o altri carburanti. Per quanto riguarda gli aspetti da valutare al momento dell’acquisto, la potenza arriva sino a 300 watt. Il peso e il tipo di percorso da percorrere sono fattori e requisiti che dovete valutare.

I monopattini elettrici sono molto veloci, ma proprio come ogni mezzo che circola su strada, devono rispettare determinate regole.

La maggior parte dei mezzi che si trovano in commercio raggiungono la velocità di 20 km orari. Non hanno una struttura particolarmente grande, quindi potete trasportarli anche sui mezzi pubblici o caricarli sulle auto.

Monopattini elettrici: modelli

Al momento della scelta del monopattino elettrico, sono diversi i modelli che si trovano in commercio. Per scegliere il modello maggiormente adatto, bisogna anche valutare il tipo di terreno sul quale guidare e usarlo. Per i terreni pianeggianti, i modelli da 300 watt sono l’ideale in quanto permettono di circolare nel modo migliore in queste zone.

Per quanto riguarda i fuoristrada o terreni più difficoltosi e impegnativi, si consigliano modelli da 500 watt. Sono mezzi che è possibile usare tutto l’anno, ma si consiglia di evitare i climi troppo freddi o molto caldi.

Alcuni modelli di monopattini elettrici sono leggeri, altri pieghevoli e, quindi, ancora più facili da trasportare.

In commercio si trovano modelli regolabili da adattare in base al vostro peso e altezza per saperlo guidare nel modo migliore possibile. Alcuni sono dotati di sedile da rimuovere o spostare in base alle esigenze di ognuno. La maggior parte dei monopattini elettrici hanno ammortizzatori che minimizzano l’impatto della frenata in modo che anche la guida su terreni accidentati possa essere comoda e tranquilla.

Sono eleganti proprio per via del loro design che attira il consumatore. Potete trovare monopattini simili alla Vespa e che si alimentano a carburante, altri assomigliano a una bicicletta o scooter oppure dispongono di un motore potente dai pneumatici larghi come fossero fuori strada.

Monopattini elettrici Amazon

Per chi vuole comprare un mezzo di questo genere, sul sito di Amazon sono vari i modelli da scegliere in base a quello che maggiormente vi piace e corrisponde ai vostri gusti. Cliccando sulla foto è possibile visualizzare alcuni articoli al riguardo. Qui potete trovare una breve classifica con la descrizione di alcuni monopattini molto amati dagli utenti dell’e-commerce.

1)Hudora 14695

Un monopattino dalle grandi ruote e dal peso massimo di 100 kg. Realizzato in alluminio di ottima qualità con freno a frizione posteriore. Ha un meccanismo pieghevole, mentre il manubrio si può regolare in base alle proprie esigenze e bisogni. Dispone di tracolla regolabile quando non lo usate più e volete riporlo. Disponibile in tantissimi colori: nero, magenta, rosso, oro, antracite, ecc. Veloce, leggero. In vendita con il 13% di sconto.

2)Nnepot by Segway

Un monopattino elettrico con batteria al litio che arriva a raggiungere la velocità di 25 km orari. Dispone di cruise control integrato, di fanale anteriore e posteriore a LED. Le ruote anteriori e posteriori sono ammortizzate. Potete percorrere lunghe distanze. Dotato di monitor LED in modo da controllare la velocità, il livello della batteria e anche la connessione Bluetooth e un freno sia elettrico che meccanico. Ha un design ergonomico per una frenata sicura. In vendita con il 29% di sconto.

3)Moma Bikes, monopattino elettrico pieghevole

Un modello pieghevole realizzato in alluminio con batteria al litio e velocità massima di 25 km orari. Le ruote sono antiforatura. Di colore nero e adatto sia per uomo che donna. Il tempo di ricarica varia tra le 3 e le 4 ore. Molto potente, elegante e moderno. Leggero e resistente e supporta fino a un peso di 120 kg. Dispone di luci a LED sia davanti che dietro. In vendita con il 50% di sconto.

Oltre ai monopattini elettrici, sono tantissimi i modelli di skate elettrico che potete scegliere.

