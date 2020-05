I libri per l'estate sono il miglior modo a disposizione per aprire la mente e passare il tempo in relax ed armonia. Scopriamo insieme le ultime novità.

I libri per l’estate sono l’alternativa migliore per trascorrere una stagione nuova, aprire la mente a nuovi orizzonti, conoscere e apprendere cose nuove. Quali sono le ultime novità? Perché leggere è così importante? Scopriamolo insieme, nei paragrafi che seguono, e diamo poi uno sguardo alle ultime novità che Amazon propone ai suoi clienti.

Libri per l’estate: le ultime novità

Leggere è vantaggioso per una serie di ragioni che andremo a scoprire insieme, a partire dalla lettura dei paragrafi successivi ma, in questo momento, conta chiedersi: quando è stata l’ultima volta che avete letto? Per lettura, ovviamente, non si fa riferimento alla lettura di un aggiornamento su una qualche pagina di un social network casuale, ma ad una lettura vera e propria, perché se non avete letto qualcosa di importante, almeno di recente, allora, vi state decisamente perdendo qualcosa.

Saper leggere vuol dire sentirsi parte integrante e parte funzionale della società alla quale si appartiene. Non saper leggere vuol dire non comprendere l’importanza di un avvertimento, non saper interpretare la segnaletica o una mappa stradale, giusto per citare qualche esempio, ma non solo. Una persona che legge poco, ad esempio, è poco reattiva agli stimoli dell’ambiente esterno, persino all’ambiente di lavoro. La lettura aiuta a focalizzarsi sull’importanza e il significato della comunicazione con il prossimo, esercita la mente, la mantiene in allenamento, poiché anche la memoria è un muscolo e, al pari di ogni altro, va allenato e mantenuto in allenamento, aiuta a sviluppare le proprie capacità linguistiche e cognitive, la fantasia e l’immaginazione. Di conseguenza, leggere è importante, ma è ancora più importante farlo da piccolissimi.

Che abbiate sempre amato leggere o che vi stiate avvicinando alla lettura solo adesso, in ogni caso, sappiate che non è mai troppo tardi e, dato che l’estate è ormai alle porte, anzi, in alcune regioni italiane la bella stagione inizia già a respirarsi, a partire dai paragrafi che seguono, abbiamo pensato di proporvi la lettura di alcuni libri per l’estate, selezionati su Amazon, tra le ultime novità, per un’estate all’insegna dell’apprendimento, lo sviluppo cognitivo, dell’immaginazione e non solo! Perché, fondamentalmente, leggere è una capacità vitale, che ti fa sentire vivo e parte di un progetto veramente importante!

Libri per l’estate Amazon

Assodata l’importanza della lettura, nel paragrafo che segue, abbiamo selezionato alcune delle migliori letture, tra le ultime novità che Amazon propone ai suoi clienti. La raccolta include generi diversi, così che ognuno possa soddisfare ogni suo piccolo interesse e curiosità, sia che si tratti di un adulto e sia che si tratti di un adolescente, in ogni caso, anche qualcuno che si approccia gradualmente a questo nuovo mondo.

1) La Vittima Sbagliata di Helen Fields

Dall’autrice del bestseller “Resti Perfetti”, ritroviamo Helen Fields in questo thriller nuovissimo, in cui una lunga scia di sangue svelerà il più terribile dei segreti. Tradotto in dieci Paesi, il romanzo narra il lavoro dei detective Ava Turner e Luc Callanach alle prese con degli omicidi inspiegabili, solo all’apparenza scollegati tra di loro, in cui non vi sono né tracce né indizi, fino al momento in cui dei strani murales iniziano a comparire in città e i due detective comprendono che le opere non sono state disegnate dopo gli omicidi, bensì prima. Inizia da questo momento una corsa contro il tempo per fermare il prossimo omicidio…

2) La Memoria del Cuore di Jean-Philipp Sendker

Bo Bo è un bambino da un dono insolito e, a volte, anche un po’ scomodo: leggere i sentimenti delle persone attraverso i loro occhi.

Cresciuto dallo zio U Ba, Bo Bo vede il padre una sola volta l’anno e conosce poco della madre, ma se è vero che tutte le storie parlano d’amore, perché lo zio non gli racconta l’unica storia che lui vorrebbe conoscere, ovvero, la sua storia? Quando U Ba capisce che la verità, ormai, non può più essere nascosta, Bo Bo inizia a conoscere la storia della sua famiglia e inizia quel viaggio in una Birmania dall’atmosfera incantata, a lungo rimandato, degna conclusione di una trilogia magica, che è iniziata con “L’Arte di Ascoltare i Battiti del Cuore” e proseguita con “Gli Accordi del Cuore”.

3) Una Giornata Nera di Aldo Costa

Un uomo e una donna viaggiano da ore sotto un sole implacabile, di cattivo umore per qualcosa che è successa la sera prima. Una brutta costruzione di cemento su un precipizio appare tra le curve della strada costiera, sotto il peso di un’afa opprimente, l’unico posto in cui fermarsi dopo ore di viaggio. Cos’è questa strana struttura? Forse, un bar? Forse, una locanda? La coppia decide di fermarsi per bere un caffè, ma l’oste è una persona untuosa e sgradevole, che non solo li stordisce con le sue chiacchiere, ma anche con delle ordinazioni non richieste. Il conto esorbitante si traduce nella collera del protagonista e, da questo momento, inizia una catena di eventi che si trasformano in un incubo senza più via d’uscita. Un thriller psicologico, ad altissima tensione e di grande livello letterario, da non perdere assolutamente.