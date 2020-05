Come sopportare il caldo in casa: consigli per l’estate

Come sopportare il caldo in casa, durante l'estate, è il quesito del momento. Scopriamo alcuni consigli e apparecchiature per affrontare l'emergenza.

Come sopportare il caldo in casa è, senza ombra di dubbio, uno dei quesiti che la maggior parte di noi si pone, in parte, a causa dell’emergenza sanitaria, che porterà alcuni di noi a trascorrere la maggior parte delle giornate in casa, in parte, onestamente, perché il caldo è da sempre mal tollerato. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come sopportarlo e trascorrere un’estate serena, nonostante tutto.

Come sopportare il caldo

Durante le temperature alte nessuno di noi sa mai bene come comportarsi. Ad esempio, è preferibile tenere porte e finestre aperte durante tutto il giorno, oppure, è preferibile tenere porte e finestre chiuse durante il giorno e aprirle di sera, quando presumibilmente l’aria è fresca? A questo proposito, sono stati condotti sia studi che sondaggi, allo scopo di studiare i comportamenti delle persone durante le ondate di calore e la verità è che ognuno di noi si comporta come l’esigenza del momento suggerisce.

L’estate è alle porte, in alcune regioni si registrano già temperature elevate, ma l’emergenza sanitaria resta. Poiché molti di noi trascorreranno buona parte della giornata in casa, a proposito delle ondate di calore, è bene sapere che non conta soltanto come ci si comporta, ma anche, e soprattutto, che tipologia di casa è la nostra casa. Alla luce di queste nuove considerazioni, dunque, a partire dai paragrafi che seguono, scopriamo insieme come sopportare il caldo in casa durante l’estate.

Come sopportare il caldo in casa

Finalmente, è arrivato quel periodo dell’anno in cui rinfrescarsi all’aperto, ma l’emergenza sanitaria costringe molti di noi a prendere decisioni inaspettate ed inimmaginabili, come, ad esempio, limitare le ore all’aperto, in mezzo alla confusione, e godersi di più la casa, ma come sopportare il caldo in casa? Scopriamolo insieme nel paragrafo che segue.

Seguono alcuni consigli per sopportare il caldo in casa durante l’estete:

Riducete l’ esposizione diretta ai raggi solari con l’utilizzo di persiane, tende o pannelli riflettenti, da montare su porte e finestre. Limitare l’esposizione diretta ai raggi solari aiuterà a mantenere il vostro ambiente fresco. Questo consiglio è utile soprattutto quando si trascorre la maggior parte della giornata in cucina, solitamente, l’area della casa più esposta ai raggi solari e quella di natura più calda per l’utilizzo di forni e fornelli.

con l’utilizzo di persiane, tende o pannelli riflettenti, da montare su porte e finestre. Limitare l’esposizione diretta ai raggi solari aiuterà a mantenere il vostro ambiente fresco. Questo consiglio è utile soprattutto quando si trascorre la maggior parte della giornata in cucina, solitamente, l’area della casa più esposta ai raggi solari e quella di natura più calda per l’utilizzo di forni e fornelli. Quando non serve, spegnete la luce . E’ noto che la luce di lampade e lampadari produca calore. Limitarne l’utilizzo quando strettamente necessario è un passo avanti per mantenere più fresca l’abitazione. L’utilizzo dei pannelli solari è l’alternativa migliore per risparmiare energia e mantenere l’ambiente più fresco.

. E’ noto che la luce di lampade e lampadari produca calore. Limitarne l’utilizzo quando strettamente necessario è un passo avanti per mantenere più fresca l’abitazione. L’utilizzo dei pannelli solari è l’alternativa migliore per risparmiare energia e mantenere l’ambiente più fresco. Affidatevi ad un climatizzatore piccolo, economico ed ecologico, come Artic Cube, per rinfrescare, purificare e deumidificare l’ambiente. Tali apparecchiature tendono ad essere costose e a pesare in bolletta. Come avremo modo di scoprire dalla lettura dei paragrafi che seguono, Artic Cube è una vera innovazione, da non lasciarsi sfuggire.

Il miglior condizionatore portatile

Il modo migliore per mantenere la casa fresca nonostante le temperature elevate è quello di usare un climatizzatore, che sia in grado di deumidificare, purificare e rinfrescare, ma che, allo stesso tempo, non comporti ad un costo esorbitante sulla bolletta, come, Artic Cube, un climatizzatore di nuova generazione, a basso consumo energetico e portatile, così che possa essere spostato facilmente da un punto all’altro della casa, a seconda delle proprie esigenze e necessità.

Artic Cube è la soluzione ideale per chi è alla ricerca di un condizionatore economico portatile, ma allo stesso tempo ecologico e potente. Dotato di tre livelli diversi di velocità, da selezionare sulla base delle proprie esigenze, Artic Cube rinfresca la propria abitazione in pochissimo tempo, grazie ad un sistema tecnologico innovativo ad acqua.

Sicuro per la propria salute, ma anche per le proprie tasche, Artic Cube è il primo climatizzare che non utilizza né gas né refrigeranti chimici, ma sola acqua, così che, ovunque vi troviate, possiate godere sempre di un’aria fresca, deumidificata e purificata. Artic Cube, inoltre, rinfresca l’ambiente fino ad un massimo di otto ore di fila, al termine delle quali, il serbatoio sarà vuoto e si potrà aggiungere nuova acqua. Grazie a queste proprietà è attualmente riconosciuto come il condizionatore portatile dell’anno. Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Artic Cube è semplice da usare ed installare. Sarà sufficiente rimuoverlo dalla confezione, riempire il serbatoio d’acqua, collegarlo alla presa di corrente elettrica e selezionare una delle tre velocità a disposizione, per regolare la potenza. Artic Cube, inoltre, è silenzioso. Durante la notte emana una luce soffusa che aiuterà a rilassarsi ed incoraggiare l’addormentamento. Come specificato anche nel paragrafo precedente, Artic Cube funziona attraverso un sistema tecnologico ad acqua, avanzato ed innovativo, grazie al quale l’aria calda viene spinta verso l’unità contro un filtro bagnato. In questo modo, l’acqua evapora e l’ambiente si deumidifica, rinfresca e purifica.

Piccolo e portatile, Artic Cube può essere utilizzato nella propria abitazione, in garage e sul posto di lavoro.

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Artic Cube è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, che è raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Compilate correttamente il modulo di acquisto e attendete al telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato i dati del vostro acquisto, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi, senza costi aggiuntivi per la spedizione. Artic Cube, attualmente, è in promozione. Ordinando in questo momento potrete ricevere:

un Artic Cube a 59,00 €

due Artic Cube a 89,00 €

tre Artic Cube a 109,00 €

Infine, per quanto riguarda il pagamento, potrete optare per il contrassegno e pagare così, direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna dell’ordine.

