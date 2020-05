Sistemare il giardino: consigli utili

Sistemare il giardino permette di abbellirlo togliendo le erbacce e innaffiandolo.

Per chi ha un giardino, è molto importante curarlo e trattarlo nel modo migliore soprattutto in vista della stagione primaverile. Come sistemare il giardino aiuta ad abbellirlo ed ecco alcuni consigli e suggerimenti per renderlo maggiormente presentabile.

Sistemare il giardino

Durante il periodo primaverile e in prossimità della stagione estiva, bisogna cominciare a prendersi cura del giardino sistemandolo nel modo migliore perché sia un luogo in cui rilassarsi e stare con gli amici. Ovviamente per sistemare il giardino ci vuole impegno e dedizione, oltre a tanta forza di volontà. Non scoraggiatevi perché soltanto pianificando bene quello che avete intenzione di fare, siete già a metà dell’opera.

Per sistemare il giardino, avete bisogno di strumenti e attrezzi utili, tra cui zappa, badile e guanti ad abbellirlo. Oltre all’occorrente necessario, è anche importante acquistare attrezzatura adatta quali grembiule o scarpe chiuse, compreso concime, piante e nuovi fiori se avete intenzione di partire da zero.

Si consiglia di fare una pulizia dello spazio verde progettandolo tutto da cima a fondo. Bisogna ripulire il giardino eliminando qualsiasi erbaccia, tagliare l’erba, ecc. Aiutatevi con il tosaerba e la zappa. In seguito, è importante rivoltare le zolle del terreno per fare in modo che l’acqua penetri maggiormente durante l’innaffiatura. Potete anche usare il concime se il terreno lo richiede.

Per sistemare il giardino, è anche importante scegliere le piante e i fiori che avete intenzione di piantare. Acquistate i semi dei fiori che più vi piacciono: dai narcisi alle rose sino alle gardenie oppure cipressi. Sono tantissime le piante che potete piantare per abbellire questo spazio verde della vostra casa. Ricordatevi d’innaffiarle e concimarle spesso proprio perché sono germogli che devono crescere.

Arredate il giardino in modo da creare un angolo verde per delle grigliate o momenti di relax insieme agli amici.

Sistemare il giardino: consigli

Per coloro che hanno deciso di dedicarsi al giardinaggio e al pollice verde, sappiate che sono tante le cose che bisogna eseguire per sistemare il giardino e fare in modo che sia un luogo accogliente. Per chi non sa da dove partire, ecco alcuni utili consigli e suggerimenti. Prima di tutto, dovete stabilire un piano di manutenzione riguardo a cosa bisogna fare, le piante da piantare, i semi, ecc.

Durante il periodo primaverile ed estive, il giardino ha bisogno di maggiore cura, per cui è anche importante valutare le esigenze idriche per cui è necessario capire quando innaffiarlo e quale momento è maggiormente adeguato.

Sono tantissimi i fiori che sbocciano in questo periodo e possono dare colore al vostro giardino.

Si consigliano anche diversi interventi al terreno, tra cui l’areggiatura e dissodarlo in modo da favorire l’ossigenazione e l’idratazione sia delle piante che della terra. Rimuovere il fogliame e anche altri residui delle piante cadute è una pulizia del giardino da fare in questa occasione perché possa essere ancora più bello.

Potete sistemare il giardino abbellendolo con un gazebo per rilassarsi oppure comprando delle sedie e un tavolo in modo da passare del tempo con gli amici e la famiglia nelle belle giornate estive. Potete anche aggiungere lampade o piante per creare una atmosfera romantica e renderlo ancora più magico.

I migliori attrezzi

Per sistemare il giardino, sono necessari una serie di strumenti e attrezzi che è possibile acquistare sul sito di Amazon approfittando di ottime promozioni e offerte.

Cliccando sulla foto è possibile visualizzare alcuni articoli al riguardo. Inoltre, qui potete trovare una breve classifica con la descrizione di alcuni attrezzi tra quelli maggiormente ordinati dagli utenti del noto e-commerce.

1)AGAKY set attrezzi da giardino

Si tratta di un kit da 5 pezzi indicato per i lavori di giardinaggio. Un set che comprende i seguenti accessori: cesoie per la potatura, paletta, rastrello, cazzuola e guanti da giardino. perfetto per concimare i fiori e le verdure, togliere le erbacce, dissotterrare. I manici sono ergonomici con maniglie in gomma e antiscivolo in modo da fornire ottime prestazioni. Le forbici sono in alluminio e durevoli, oltre a resistere alla ruggine e all’usura.

2)Fiskars cesoie per siepi SingleStep

Sono cesoie ottime per potare e modellare le siepi del giardino. Adatte sia per destrimani che mancini. Hanno impugnature leggere e resistenti in plastica e sono dotate di paraurti. Dispongono di lame ondulate per offrire un ottimo taglio e un buon lavoro di precisione e di qualità. Le lame sono in acciaio di ottima qualità. Si possono limare e sostituire. Di colore nero e in vendita con il 32% di sconto.

3)Gardena città giardino balcone

Si tratta di un sistema dotato di ben 13 programmi d’irrigazione e permettono di controllare il flusso dell’acqua. Dispongono d’irrigazione autonoma fino a 6 fioriere. Una irrigazione che funziona molto bene e affidabile, anche per coloro che sono assenti per diverso tempo. Ha un pomello girevole e potete regolarlo in maniera comoda e sicura. In vendita con il 17% di sconto.

Oltre a sistemare il giardino, bisogna anche prendersi cura del prato tagliandolo.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.