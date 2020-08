Scopriamo come mantenere l'abbronzatura per tutto l'anno, con i consigli e le giuste soluzioni naturali, salvaguardando nel contempo la salute della pelle.

Come mantenere l’abbronzatura perfetta e il più a lungo possibile è il dilemma che si pongono in molti, soprattutto quando l’estate è terminata e non si può non fare a meno di rattristarsi quando si realizza che quella nuova carnagione, così bella e scura, sta via via sbiadendo. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come mantenere l’abbronzatura perfetta per tutto l’anno, con i consigli giusti.

Come mantenere l’abbronzatura tutto l’anno

La Vitamina D favorisce la salute delle ossa, dei denti, della pelle, allevia gli stati d’ansia e aumenta i livelli di serotonina, di conseguenza, prendere il sole durante l’estate è importante, ma è importante anche prenderlo tutto l’anno. Allo stesso tempo, tuttavia, quando ci si abbronza, non si può non fare a meno di apprezzare la nuova carnagione, al punto che il dilemma di molti è proprio quello di capire quale sia la strada giusta da seguire affinché l’abbronzatura resti il più a lungo possibile, quando le vacanze saranno terminate e dell’estate appena trascorsa sarà rimasto solo un bel ricordo.

Scopriamo insieme nei paragrafi che seguono, quali sono i consigli migliori che si possono seguire per mantenere l’abbronzatura il più a lungo possibile nel tempo e come proteggere, allo stesso tempo, la pelle dai danni che l’esposizione eccessiva al sole potrebbe causare.

Come mantenere l’abbronzatura: consigli

Esistono diverse soluzioni, alcune delle quali economiche e alla portata di chiunque, che garantiscono un’abbronzatura perfetta e duratura nel tempo, ma non tutte si rivelano effettivamente efficaci. Nei paragrafi che seguono, pertanto, abbiamo pensato di fornirvi alcuni tra i consigli più utili, messi in pratica da molti, essenziali affinché si possa mantenere un’abbronzatura per tutto l’anno.

Esfoliate . Il primo consiglio è quello di esfoliare la pelle, una procedura che si esegue facilmente grazie ad uno scrub o una spazzola specifica allo scopo. Se la zona è ricoperta da peli, ai fini di un risultato ottimale, si consiglia di radersi prima di procedere all’esfoliazione. Tale procedura è importante per l’eliminazione delle cellule morte che si depositano sulla pelle e che ostacolano un’abbronzatura perfetta e duratura.

. Il primo consiglio è quello di esfoliare la pelle, una procedura che si esegue facilmente grazie ad uno scrub o una spazzola specifica allo scopo. Se la zona è ricoperta da peli, ai fini di un risultato ottimale, si consiglia di radersi prima di procedere all’esfoliazione. Tale procedura è importante per l’eliminazione delle cellule morte che si depositano sulla pelle e che ostacolano un’abbronzatura perfetta e duratura. Fate docce fredde . A molti, una doccia lunga e calda rilassa, ma se siete abbronzati, l’acqua calda disidrata la pelle e lava via, poco alla volta, doccia dopo doccia, l’abbronzatura. Per mantenere l’abbronzatura nel tempo vi consigliamo di fare delle docce fresche e veloci.

. A molti, una doccia lunga e calda rilassa, ma se siete abbronzati, l’acqua calda disidrata la pelle e lava via, poco alla volta, doccia dopo doccia, l’abbronzatura. Per mantenere l’abbronzatura nel tempo vi consigliamo di fare delle docce fresche e veloci. Idratate la pelle . Questa procedura dovrebbe essere di routine, ma è essenziale con la pelle abbronzata poiché una buona crema idratante manterrà la pelle più fresca e luminosa, ostacolerà la desquamazione e tratterrà l’abbronzatura più a lungo. L’abbronzatura tende a scomparire prima sul viso, quindi, se desiderate che questa mantenga anche sul viso, vi consigliamo di aggiungere nella crema idratante qualche goccia di olio abbronzante.

. Questa procedura dovrebbe essere di routine, ma è essenziale con la pelle abbronzata poiché una buona crema idratante manterrà la pelle più fresca e luminosa, ostacolerà la desquamazione e tratterrà l’abbronzatura più a lungo. L’abbronzatura tende a scomparire prima sul viso, quindi, se desiderate che questa mantenga anche sul viso, vi consigliamo di aggiungere nella crema idratante qualche goccia di olio abbronzante. Idratatevi . Bere molta acqua durante la giornata è importante per eliminare i liquidi in eccesso, contrastare la ritenzione idrica, la cellulite e l’invecchiamento cellulare. Se siete abbronzati, l’acqua contrasterà anche la desquamazione della pelle, mantenendola più fresca e giovane, e tratterrà l’abbronzatura più a lungo.

. Bere molta acqua durante la giornata è importante per eliminare i liquidi in eccesso, contrastare la ritenzione idrica, la cellulite e l’invecchiamento cellulare. Se siete abbronzati, l’acqua contrasterà anche la desquamazione della pelle, mantenendola più fresca e giovane, e tratterrà l’abbronzatura più a lungo. Utilizzate un estensore dell’abbronzatura. Ancora oggi, molti ignorano l’esistenza di questo prodotto utile, ma l’utilizzo di un estensore dell’abbronzatura, quale parte integrante della propria routine di bellezza, se siete già abbronzati, manterrà l’abbronzatura più a lungo nel tempo e, in alcuni casi, la vostra pelle potrà addirittura sembrare più abbronzata di prima.

Il miglior autoabbronzante naturale

Uno dei maggiori problemi legati all’abbronzatura è la sua disomogeneità. Se siete qui per capire come mantenere l’abbronzatura tutto l’anno, allora, dovreste prima di tutto capire come abbronzarvi uniformemente. La soluzione ideale si presenta sotto forme diverse, ma UltraBronze può essere il gel rivoluzionario che fa propria al caso vostro, prima di tutto, perché raccomandato dagli esperti del settore, in secondo luogo, perché gli utenti che ne fanno uso diventano ogni giorno più numerosi.

Cos’ha di diverso UltraBronze rispetto ai prodotti simili? Prima di tutto, la sua formula innovativa e gli ingredienti premium che lo compongono, studiati per preservare la pelle nel tempo e garantire non solo un’abbronzatura omogenea, ma anche duratura nel tempo, anche grazie all’Olio di Germe di Grano, il primo principio attivo di UltraBronze, che nutre ed idrata la pelle durante l’applicazione stessa del prodotto.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Di facile e sicura applicazione, applicate qualche goccia di UltraBronze sul corpo, massaggiate fino al totale assorbimento e, dopo solo un minuto, noterete già la differenza tra il prima e il dopo.

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. UltraBronze è un prodotto esclusivo, che non si acquista dai negozi fisici o virtuali, siano questi tradizionali o specializzati, ma unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare il prodotto, è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto, facendo attenzione a non tralasciare alcun dettaglio. Un operatore vi ricontatterà e, dopo aver confermato i dati del vostro acquisto, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi, senza costi di spedizione aggiuntivi. Attualmente, UltraBronze è in promozione a 49,00 €, anziché 82. Il prezzo può variare, seppur in promozione, a seconda della quantità di prodotto che desiderate acquistare. Infine, per quanto riguarda il pagamento, potrete optare per il contrassegno e pagare così, direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna dell’ordine.

