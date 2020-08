Zaino frigo: guida all’acquisto

Lo zaino frigo è l'accessorio utile per tenere al fresco le bevande e il cibo durante le escursioni.

Lo zaino frigo è un accessorio indispensabile per un picnic o gita fuori porta in quanto permette di mantenere al fresco il cibo e le bevande in modo che siano pronte per essere consumate. I modelli in circolazione sono tantissimi. Ecco come sceglierlo e quale comprare approfittando di sconti e offerte.

Zaino frigo

Un accessorio utile sia per le gite fuori città, magari per un weekend o picnic al mare oppure in montagna. Fondamentale e indispensabile anche per l’uso quotidiano soprattutto per il pranzo da casa all’ufficio o anche quando andate a fare la spesa e avete bisogno di qualcosa per tenere al fresco il cibo che comprate. Rispetto alla borsa termica, lo zaino frigo riesce a distribuire il peso in maniera equa sul corpo.

Permette di non affaticarvi lasciando libere sia le mani che le braccia e mantenendo una postura corretta. Ottimo da usare per delle escursioni a piedi o in bicicletta in quanto conserva perfettamente il cibo e le bevande. Alcuni dei migliori modelli di zaino frigo si caratterizzano per materiale impermeabile. L’isolamento è una caratteristica da valutare, così come le cerniere e cuciture che devono essere di ottima qualità.

SI consiglia di optare per un modello con tasche e retine in modo da riporre tutti gli oggetti di cui avete maggiormente bisogno. Durante i viaggi in auto, soprattutto se molto lunghi, lo zaino frigo è indispensabile da possedere in quanto permette di avere bevande fresche per ristorarsi e dissetarsi. Inoltre, a differenza della borsa è più comoda, basta infilarlo sulle spalle e via.

Per delle escursioni in bicicletta, è l’ideale in quanto permette di pedalare senza disturbi. Insomma, un accessorio indispensabile e fondamentale per le vostre gite ed escursioni. Un compagno da avere per ogni occasione e momento.

Zaino frigo: modelli e funzionalità

Per coloro che si stanno preparando per un picnic al mare o in montagna e ha bisogno di uno zaino frigo, sappiate che il mercato mette a disposizione diverse soluzioni per adattarsi alle esigenze di tutti. Si differenziano per dimensioni e materiali di realizzazione. Per chi va in giro con la famiglia, si consiglia di optare per uno zaino che sia capiente, dagli spallacci imbottiti e ben resistente in modo da contenere tutto il necessario.

Per coloro che viaggiano da soli oppure in coppia un modello più piccolo va benissimo, anche perché meno ingombrante. Optate per uno zaino frigo con le tasche e vari scomparti in modo da riporre tutto ciò di cui avete bisogno, compreso anche le salviette e i bicchieri. Un modello con le tasche permette di creare uno scomparto adibito per le bevande fresche e l’altro per il cibo.

Alcuni zaini sono realizzati in stampo classico con all’interno del materiale isolante che si può utilizzare con le mattonelle refrigeranti, mentre altri, dal design più moderno, hanno un sistema di raffreddamento elettrico che permette di mantenere la temperatura sempre costante. In questo caso è necessario il collegamento alla rete elettrica che non sempre è possibile.

Per lo zaino frigo è necessario aggiungere i polaretti da refrigerare in congelatore precedentemente. La temperatura di questo modello di zaino non deve superare i 4°. La funzione principale, come dice anche il nome, è proteggere le bevande e il cibo dal caldo e dal freddo grazie a un buon sistema isolante. Inoltre, il mercato propone modelli dalle linee essenziali e bei colori, oltre che a una buona capacità, elemento essenziale.

Zaino frigo: Amazon

Per chi ha bisogno di un modello del genere per una escursione in montagna, sappiate che sul sito di Amazon si trovano diversi modelli approfittando di vari sconti e promozioni da non lasciarsi sfuggire. Cliccando sulla foto è possibile visualizzare alcuni articoli in merito. Ecco una breve classifica con la descrizione di alcuni dei migliori zaino frigo che sono tra i più apprezzati e desiderati scelti dagli utenti del noto e-commerce.

1)Pengda zaino termico frigo

Uno zaino che mantiene fresche le bevande e il cibo grazie al sistema isolante al suo interno, anche per diverse ore. Dispone di cerniere impermeabili. Ha una capacità alquanto capiente sia per i pasti, gli snack, le bevande, ma anche per altre esigenze e necessità. Resiste alle perdite e molto facile da pulire. Multifunzionale con tantissime tasche: laterali, con cerniera oppure a rete. Le cinghie sono imbottite per il massimo comfort. Adatto a tutti e in vendita con il 2% di sconto.

2)Tourit zaino termico

Uno zaino che ha la capacità di riporre fino a 30 lattine con tasche in modo da mantenere tutto ciò che vi occorre. Mantiene cibi e bevande fredde anche per 16 ore. Realizzato in tessuto Oxford impermeabile che resiste all’usura. Negli spallacci vi è una tasca utile anche per riporre il telefono. Ottimo per la piscina, il campeggio, picnic. Disponibile nei colori nero, grigio e blu.

3)amzdeal zaino termico

Uno zaino dal buon isolamento termico realizzato in materiale di cotone. Dotato di cerniera. Si può usare per picnic, viaggi, escursioni e alpinismo. Ha una capacità di ben 12 litri e tantissimi altri usi. In vendita con il 28% di sconto. Mantiene la temperatura per ben 48 ore. Le recensioni parlano di un prodotto ottimo e di buona qualità.

Oltre allo zaino frigo, anche la borsa frigorifera è l’ideale per l’estate e le scampagnate.

