Esercizi gambe e lato B: consigli utili

Gli esercizi per le gambe e il lato B sono essenziali per la propria salute fisica ed emotiva, a patto che vengano svolti regolarmente. Scopriamo come.

Gli esercizi esercizi fisici per l’allenamento sia delle gambe che del lato B possono essere molto utili, sia per la salute fisiologica e sia per la salute emotiva. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quali sono i migliori, da poter svolgere anche in modo autonomo, in casa propria.

Esercizi gambe e lato B

Le gambe e il lato B sono il punto di forza di ogni essere umano ed è proprio per questo motivo che è importante allenarle, dal momento che sono proprio le gambe a farci affrontare la giornata. Allo stesso tempo, tuttavia, la maggior parte delle persone focalizza poco l’attenzione, sia sulle gambe che sul lato B, poiché il fatto di muoversi tutto il giorno, andare in bicicletta e correre di continuo da un punto all’altro della città (o del proprio appartamento) lo ritiene un allenamento più che sufficiente.

Allo scopo di ottenere un buon risultato, non è essenziale iscriversi in palestra o spendere una fortuna per l’acquisto di strumenti di allenamento complicati, poiché gli esercizi fisici che stiamo per proporvi possono essere eseguiti anche in casa, a costo zero e in completa autonomia.

Allo scopo di rendere il lato B sodo e tonico, quelli che seguono sono alcuni degli esercizi fisici utili per il loro allenamento:

Squat . Gli squat sono forse l’esercizio fisico più conosciuto, sia per l’allenamento del lato B che per l’allenamento dei quadricipiti. Eseguirli è molto semplice. Prima di tutto, posizionatevi su un tappetino, allargate le gambe, posizionate i piedi in modo parallelo tra di loro e piegate, prima una gamba e poi l’altra, fino a 90°. L’esercizio va ripetuto per dieci volte, in una serie di tre set differenti.

. Gli squat sono forse l’esercizio fisico più conosciuto, sia per l’allenamento del lato B che per l’allenamento dei quadricipiti. Side Leg Lift. Posizionatevi a quattro zampe su un tappetino, con le braccia in posizione parallela e le gambe, parallele tra di loro, a 90°. Iniziate a sollevare prima una gambe e poi l’altra, spingendo ciascuna gamba verso l’esterno. Ripete lo stesso esercizio per dieci volte, in una serie di tre set differenti, dieci per ogni gamba.

Quelli che seguono sono gli esercizi fisici consigliati per l’allenamento sia delle gambe che dei glutei:

Split Squat . Per questo esercizio potrebbe essere utile l’utilizzo di una sedia, dalla quale dovreste mantenere almeno un metro di distanza e voltarle le spalle. In posizione eretta, con le mani sui fianchi o unite davanti al petto, iniziate a piegare prima una gamba e poi l’altra, allungandole posteriormente, in modo da toccare la gamba o la seduta della sedia. Ripete lo stesso esercizio per dieci volte, in una serie di tre set differenti, dieci per ogni gamba.

. Per questo esercizio potrebbe essere utile l’utilizzo di una sedia, dalla quale dovreste mantenere almeno un metro di distanza e voltarle le spalle. Globet Squat. Quest’esercizio è utile per allenare sia le gambe e sia il lato B, ma anche l’interno coscia e i muscoli posteriori della coscia. Procuratevi un manubrio, posizionatevi in maniera eretta, con i piedi rivolti verso l’esterno, parallelamente tra di loro, superando la larghezza delle spalle, tenete il manubrio tra le mani, poste ad altezza del petto, i gomiti piegati sul lato. Iniziate l’esercizio mantenendo questa posizione e piegando prima una gamba e poi l’altra a 90°. Ripete lo stesso esercizio per dieci volte, in una serie di tre set differenti, dieci per ogni gamba.

Esercizi gambe e lato B: consigli

L’esercizio fisico, in modo particolare quello mirato all’allenamento delle gambe e del lato B, può garantire ottimi risultati, non solo in termini di salute fisiologica, ma anche in termini di salute emotiva. Ottenere dei buoni risultati con un allenamento fisico costante non è poi così difficile come si possa immaginare, ma è opportuno prestare la massima attenzione a dei semplici accorgimenti, poiché, senza di essi, si rischia di compromettere l’esito del proprio allenamento, ma anche la propria salute.

Se siete dei principianti o delle persone pigre che, tuttavia, hanno deciso di prendersi cura del proprio aspetto fisico, ad esempio, il nostro consiglio è quello di non strafare, ma di approcciarvi gradualmente all’esercizio fisico, magari una sola volta alla settimana, per poi aumentare via via che ci si allena, così come pure iniziare da esercizi semplici, progettati per i principianti, da aumentare in intensità solo nel tempo.

Chi desidera allenarsi in piena autonomia dovrà fare attenzione ad eseguire correttamente l’esercizio fisico, prima di tutto, per evitare traumi o danni accidentali alla propria persona, in secondo luogo, anche per non compromettere il risultato finale.

Infine, ai fini di un risultato ottimale, si consiglia di bere molta acqua durante l’allenamento, di fare delle brevi pause tra un esercizio e l’altro e, in generale, di seguire un’alimentazione corretta.



I migliori leggings snellenti

L’esercizio fisico, anche se regolare e perfettamente integrato ad uno stile di vita sano, a volte, da solo non basta, soprattutto per chi ha fretta di vedere dei buoni risultati da subito, ma anche per chi, sfortunatamente, non ha molto tempo a disposizione da dedicare all’esercizio fisico, che sia per motivi di lavoro, che sia per motivi di studio e, in alcuni casi, purtroppo, anche per pigrizia. In tutti questi casi, fortunatamente, si può contare su un supporto valido, che prende il nome di Legs Legs, non un semplice paio di leggings, ma un paio di leggings che favorisce una figura più armoniosa del corpo femminile.

Prodotti con un tessuto a maglie seamless, dotato di nanotecnologia, allo scopo di favorire la perdita di peso e migliorare la circolazione sanguigna, Legs Legs armonizzano la forma del corpo femminile e regalano quell’effetto push up particolarmente apprezzato e amato da tutte le donne. Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Simili nel design ad un paio di leggings tradizionali, Legs Legs può essere indossato al posto di un comune paio di pantaloni, come pantalone per svolgere attività fisica, nelle occasioni formali o meno formali, ma anche al di sotto degli indumenti comuni, poiché traspiranti.

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Legs Legs è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare la confezione è sufficiente compilare il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore, che provvederà ad evadere l’ordine, nel giro di un paio di giorni lavorativi, e farlo consegnare a domicilio, senza costi aggiuntivi per la spedizione, con consegna espressa. Legs Legs è attualmente in promozione e potrete acquistare due paia di leggings a 59,90 € anziché 119. Infine, per quanto riguarda il pagamento, si può optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti al corriere al momento della consegna dell’ordine.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.