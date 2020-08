Il circuito fitness è uno stile di allenamento, che ha lo scopo di sviluppare la forza e la resistenza dei muscoli. Scopriamo insieme i suoi benefici.

Il circuito fitness è una forma di allenamento intensivo, che ha lo scopo di sviluppare la forza e la resistenza di gruppi specifici di muscoli del corpo, mantenendo alta, allo stesso tempo, la frequenza cardiaca. Data la sua intensità, questa forma di allenamento è indicata alle persone sportive che, tuttavia, hanno poco tempo da dedicare all’attività fisica. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quali sono i benefici dell’allenamento a circuito e come eseguirlo in casa.

Circuito fitness a casa

L’allenamento a circuito è una forma particolare di allenamento, grazie alla quale sviluppare la forza e la resistenza di muscoli specifici e l’intero apparato cardiorespiratorio. Di conseguenza, l’allenamento a circuito non va improvvisato, soprattutto se nella vostra vita non avete mai eseguito alcuna forma di attività fisica, ma va approcciato gradualmente.

Il circuito fitness, meglio noto come allenamento a circuito, prevede l’esecuzione, da parte dell’individuo, di una serie di esercizi fisici mirati, che partano da un basso livello di intensità per arrivare ad un alto livello di intensità, con pause brevi tra un esercizio e l’altro. Questa è la ragione principale per cui alcuni confondono l’allenamento a circuito con l’allenamento ad intervallo, due forme completamente differenti di allenamento e diametralmente opposte.

L’allenamento ad intervalli prevede l’esecuzione di una serie di esercizi diversi, che possono anche essere molto semplici, con gruppi di esercizi a bassa intensità che si alternano a gruppi di esercizi ad alta intensità, con delle pause relativamente lunghe tra una serie e l’altra. Si tratta di una forma di allenamento poco intensiva, adatta persino ai principianti. Il circuito fitness, al contrario, non prerogativa esclusiva dell’atleta, ma prevede l’esecuzione di una serie di esercizi complessi, con una pausa brevissima tra una serie e l’altra, oppure, nessuna pausa affatto, sviluppando la resistenza e la forza di gruppi di muscoli specifici, attraverso una serie di esercizi mirati, mantenendo alta, nel contempo, la frequenza cardiaca.



Circuito fitness consigli

Il circuito fitness è utile per tutti quei soggetti che desiderano che desiderano sviluppare la forza e la resistenza di gruppi di muscoli situati nella zona inferiore e superiore delle gambe, la parte superiore del corpo, braccia incluse, e la parte centrale del corpo, mantenendo, allo stesso tempo, un’elevata frequenza cardiaca.

L’allenamento a circuito può anche essere eseguito in casa, sia in piena autonomia che in compagnia di uomini e donne accomunati dallo stesso vostro desiderio. Tuttavia, prima di iniziare l’allenamento è essenziale seguire alcune semplici regole, prima di tutto, per non compromettere lo scopo dell’allenamento, in secondo luogo, per non compromettere la vostra salute.

Prima di iniziare il circuito fitness è necessario riscaldarsi, con una serie di esercizi specifici, la cui durata può anche raggiungere il limite massimo di 15 minuti. Si inizia con degli esercizi semplici, che hanno lo scopo di preparare il vostro corpo all’allenamento e attivare la circolazione sanguigna, e si procede con una serie di altri esercizi specifici, questa volta, molto simili a quelli che il circuito fitness prevede. La scelta degli esercizi da seguire può essere solo vostra, a seconda delle vostre esigenze e la parte di corpo che preferite allenare.

Terminato l’allenamento a circuito, infine, procedete con il raffreddamento del vostro corpo, iniziando con degli esercizi di stretching, che coinvolgono ogni vostro muscolo allenato, che si alternano con una fase di pieno rilassamento. Lo scopo del raffreddamento è quello di calmare il sistema nervoso, riportando la pressione e la circolazione sanguigna a livelli regolari.

Il circuito fitness è adatto a chiunque voglia prendersi cura della propria salute e del proprio aspetto fisico, ma ha poco tempo libero a disposizione.

