Borracce termiche: quale scegliere

Le borracce termiche sono di vari modelli per ridurre il consumo di plastica rispettando l'ambiente.

Chi pratica attività fisica o va in escursione, ha bisogno d’idratarsi e, invece della solita bottiglietta di plastica, sono sempre più coloro che usano le borracce termiche. Sono accessori diventati ormai indispensabili. Ecco tutte le caratteristiche di questo prodotto e come scegliere quella più adatta, tra i vari sconti a disposizione.

Borracce termiche: caratteristiche

Un prodotto che coniuga perfettamente utilità e rispetto per l’ambiente. In Italia sono tantissime le bottiglie di plastica che si consumano ogni anno peggiorando in questo modo la salute del pianeta. Le borracce termiche permettono di migliorare questo problema riducendo lo spreco della plastica e aumentando il senso di ecosostenibilità garantendo un prodotto che sia ecologico e rispettoso dell’ambiente circostante.

Sono borracce che permettono di avere sempre acqua fresca, oltre a caffè, cioccolata e tè sempre caldo per diverso tempo e in ogni momento della giornata. I benefici delle borracce termiche non sono soltanto quelli appena elencati, ma ce ne sono moltissimi altri. In primis, è un prodotto molto duttile che si può usare sia per idratarsi e ristorarsi quando praticate attività fisica, ma si rivela anche molto utile nelle pause dall’ufficio, dal momento che si tratta di un oggetto molto comodo da portare in borsa, oltre a non essere particolarmente pesante.

La caratteristica fondamentale di una borraccia termica è il fatto che riesca a mantenere inalterata la temperatura delle bevande al suo interno per diverso tempo. Sono dotate di un rivestimento in doppia parete che evita di disperdere il calore o il freddo aumentando, in questo modo, le prestazioni in termini d’isolamento termico. Per un numero di ore riesce a mantenere il caldo e il freddo, anche se alcuni modelli arrivano sino a 24 ore per le bevande sia calde che fredde.

In commercio sono diversi i modelli di borracce termiche a seconda del materiale che si usa per realizzarle. Si possono trovare in acciaio, alluminio, ma anche vetro o plastica e cercate di assicurarvi che sia senza BPA. Alcuni modelli di borracce termiche si distinguono anche per il design dal momento che in commercio sono vari i colori e potete trovarli anche personalizzati con immagini o icone a seconda dei vostri gusti e preferenze.

Le borracce in acciaio e alluminio sono considerati i materiali migliori in quanto molto resistenti e duraturi nel tempo. Le borracce termiche in vetro sono ecologiche e riciclabili, mentre in plastica risultano essere più duttili e maneggevoli. Si trovano anche in commercio delle borracce termiche ibride, ossia rivestite di tutti questi materiali.

Il sistema di chiusura deve essere ermetico proprio per evitare che il liquido si disperda. Optate per una bottiglia che abbia il tappo aderente e con guarnizioni in caucciù o gomma in modo da evitare la dispersione termica o le possibili fuoriuscite. Le migliori sono a tenuta stagna in quanto riescono a supportare senza problemi oscillamenti, movimenti senza che il liquido si perda.

Le dimensioni e la capienza sono altri fattori da valutare. Si trovano modelli diversi a seconda delle taglie e misure: dalle più piccole perfette per i bambini o allenamenti in palestra da 350 o 500 ml sino a quelle più grandi che arrivano fino a un litro. Il design della borraccia termica cambia a seconda del colore e della forma.

Borracce termiche Amazon

Come si è visto, le borracce termiche sono prodotti indispensabili e molto utili. Sul sito di Amazon sono tantissimi i modelli che potete trovare approfittando di sconti e promozioni da non lasciarsi sfuggire. Cliccando sulla foto è possibile visualizzare alcuni articoli in merito. Ecco una breve classifica con la descrizione di alcuni di questi prodotti scelti in base agli utenti del noto e-commerce tra quelli maggiormente apprezzati.

1)Umi. by Amazon borraccia termica

Una borraccia termica della capacità di 750 ml realizzata in acciaio inox, quindi molto resistente e duratura. Mantiene il freddo per 24 ore e il caldo per 12. Sfrutta la tecnologia a doppia parete per dare forma e funzionalità al prodotto stesso. Ha uno stile unico, anche nel design. Molto semplice e comoda. Si adatta per ogni attività: dalla scuola al lavoro, ufficio, palestra, ecc. Molto grande e permette di aggiungere anche i cubetti di ghiaccio. Disponibile in vari colori: blu, nero, grigio, rosa, bianco, ecc. Il prodotto più venduto in questa categoria.

2)Kollykolla borraccia termica

Una bottiglia in acciaio inossidabile della capacità di 750 ml che mantiene le bevande fredde per 24 ore e le calde per 12. Il tappo è in anello di silicone in modo da garantire ed evitare qualsiasi perdita del liquido. Adatta come termos da viaggio. Portatile e disponibile in tantissimi colori. In vendita con il 15% di sconto.

3)720° degree borraccia termica

Una borraccia termica da 350 ml con tecnologia a doppia parete di precisione, molto compatta. Elegante e durevole con un design minimalista. Il tappo inferiore è in acciaio inox. Potete utilizzarla più volte contribuendo a ridurre la produzione delle bottiglie monouso. Disponibile in vari colori e da portare ovunque vogliate, compreso il lavoro e la scuola.

