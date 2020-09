Scarpiera salvaspazio: quale scegliere

La scarpiera salvaspazio è per gli ambienti non tanto grandi e non ingombra.

Per mettere in ordine le vostre calzature se non avete una stanza grande, ma piuttosto piccola e non volete creare ulteriori ingombri, la scarpiera salvaspazio è sicuramente il modello ideale da comprare. Ecco alcuni dei modelli migliori che sono disponibili sul sito di Amazon.

Scarpiera salvaspazio

Il momento del cambio armadio è uno di quelli più temuti quando si tratta del rinnovo della stagione e una scarpiera salvaspazio può aiutare tantissimo in quanto permette di organizzare con precisione e soprattutto ordine tutte le vostre calzature. Inoltre, è un modello particolarmente consigliato dal momento che è possibile organizzare le scarpe in base alle stagioni, il colore e modello per averle sempre a portata di mano e capire quale indossare.

Sono mobili che offrono vari vantaggi. Una scarpiera salvaspazio, oltre a permettere di trovare le scarpe in maniera rapida e facile, aiuta anche ad avere una casa organizzata in modo da recuperare immediatamente tutto quello di cui avete bisogno. Inoltre, permette di gestire molto bene lo spazio che avete a disposizione soprattutto se vivete in una casa piccola.

Sono progettate e ideate per essere parte integrante dell’arredamento per via dei colori, modelli e anche dimensioni.

Una scarpiera permette di proteggere le scarpe preferite tenendole al riparo da polvere e da altri agenti che possono essere dannosi e nocivi. Le vostre calzature durano di più, sono ben tenute ed evitate, in questo modo, di avere disordine per la casa.

Inoltre, la scarpiera salvaspazio è su misura, quindi basta scegliere il modello adatto a voi e le vostre esigenze, anche in base ai vostri gusti e stile della casa.

Sono molto facili da mantenere e pulire e potete optare tra tantissimi materiali: legno, tessuto, plastica, ecc.

Scarpiera salvaspazio: modelli

Non è facile destreggiarsi nel mondo delle scarpiere salvaspazio in quanto sono tantissimi i modelli che potete trovare. In commercio si trovano modelli di scarpiera salvaspazio molto leggeri e con varie configurazioni in modo d’andare incontro alle esigenze e bisogni di ognuno. Sono disponibili in qualsiasi forma e dimensione. Ci sono tipologie che si possono mettere sotto il letto, altre ancora sono modulari e funzionano come mensole.

In commercio si trovano anche modelli in tessuto che potete appendere dietro alla porta o all’interno del guardaroba. Si tratta di un modello di scarpiera che va bene per qualsiasi ambiente della casa. Chi ama lo stile minimalista può optare per una scarpiera realizzata in tessuto a righe da inserire all’interno di una cabina armadio.

In una casa un po’ più glamour potete optare per un modello dalle fantasie pop e dai colori particolarmente decisi. Potete anche lasciarla all’ingresso in modo da mettere le scarpe al suo interno non appena tornate a casa. Ci sono anche modelli di scarpiera salvaspazio in plastica che sono molto economiche e maneggevoli, e si adattano molto bene ad ambienti di servizio.

Si trovano poi anche in legno molto eleganti e perfetti per una camera dallo stile rustico e chic. Sono anche tantissime le varietà di rifiniture e colori compreso le ante a ribalta, realizzate in legno semplice oppure modelli a specchio che sono una soluzione comoda ed efficiente per la vostra casa e per non essere particolarmente ingombranti.

Scarpiera salvaspazio Amazon

Per chi ha una casa dalle stanze e ambienti piccoli, la scarpiera salvaspazio è sicuramente un elemento e complemento d’arredo che non può mancare. Sul sito di Amazon sono diversi i modelli approfittando di sconti e promozioni da non lasciarsi sfuggire. Cliccando sulla foto è possibile visualizzare alcuni articoli in merito. Ecco una breve classifica con la descrizione di alcuni dei migliori modelli che sono stati scelti dagli utenti del noto e-commerce tra i più gettonati e desiderati.

1)Ricoo WM035 W A

Una scarpiera salvaspazio che potete sistemare all’ingresso di casa dotata di 9 scompartimenti per diverse paia di scarpe. I ripiani a disposizione a destra e sinistra sono regolabili per l’altezza. Un design moderno e potete posizionarla all’ingresso, nella stanza dei bambini o anche in soggiorno. Realizzata in legno e disponibile in vari colori: bianco, antracite, grigio, ecc.

2)Songmics scarpiera disponibile

Una scarpiera componibile da personalizzare sia in base allo spazio che alle preferenze. Massimizza ogni centimetro dei vari ambienti quali soggiorno, corridoio e sala in cui avete intenzione di posizionarla. Facile da montare e smontare in modo da trasportarla facilmente e senza problemi di nessun tipo. Dotata di vari scomparti che supportano fino a 10 kg. Una scarpiera che può contenere da un minimo di 15 scarpe sino a un massimo di 25. Disponibile nel colore nero.

3)Relaxdays 10021963 scarpiera armadio

Una scarpiera con 10 scomparti per almeno 20 paia di scarpe con pannelli e ante in bianco. Un modello che non ingombra e occupa poco spazio. Ideale per spazi piccoli. Potete posizionarla anche nel sottoscala. Molto facile da montare, non ha viti o fori. Disponibile nei colori bianco, nero e trasparente. Può contenere fino a 20 scarpe e nel caso di calzature per bambini lo spazio aumenta.

Nella scarpiera salvaspazio, le scarpe da running sono un altro tipo di calzatura da posizionare al suo interno.

