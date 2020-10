Affettatrice professionale: i migliori modelli dell’anno

L'affettatrice professionale si trova in commercio con tantissimi modelli a seconda delle esigenze.

Decidere di comprare un’affettatrice non è facile considerando i tantissimi modelli che ci sono in commercio. Per coloro che hanno bisogno di questo prodotto, ecco alcuni dei requisiti necessari per scegliere il modello professionale maggiormente adatto alle esigenze di ognuno.

Affettatrice professionale

Un accessorio fondamentale per affettare, come dice la parola stessa, tantissimi salumi: dai prosciutti alla bresaola, ecc. Per scegliere una affettatrice professionale, considerando i tanti modelli e marchi in circolazione, bisogna tenere conto di una serie di fattori e accortezze in modo da fare una spesa proficua e ottimale. Prima di sceglierla, è bene sapere in che modo la si vuole usare.

L’affettatrice professionale adatta a un ristorante, deve essere di ottima qualità e non troppo cara. Nel caso ne aveste bisogno per un supermercato, allora bisogna puntare sulla stabilità del prodotto stesso. Una affettatrice molto piccola e compatta è perfetta da tenere in casa in modo da ottimizzare gli spazi se non ne avete a sufficienza.

Per scegliere un accessorio e macchinario così importante, bisogna, come si è detto poc’ anzi, valutare alcuni fattori essenziali. Un modello in acciaio rispetto a quello in plastica è sicuramente migliore, in primis per la qualità e la resistenza del prodotto, ma anche perché aiuta a tenere ben saldo il cibo da tagliare. Oltre ai dentini, si consiglia anche la lama, la pedana e il corpo di questo macchinario realizzato in acciaio inox per una maggiore durata.

Nel caso di una affettatrice professionale, uno dei primi parametri da valutare ai fini dell’acquisto è sicuramente i prodotti che si andranno a tagliare. Un modello elettrico è particolarmente consigliato qualora si dovessero affettare vari prodotti e, in questo modo, i tempi si ottimizzano per lavorare con maggiore rapidità.

Affettatrice professionale: modelli

Come si è detto poc’anzi, sono diversi i modelli di affettatrice presenti in commercio e orientarsi in questo mondo può non essere facile. Ecco allora una serie di modelli tra cui scegliere per il prodotto migliore che vi serve in base alle vostre esigenze. Per quanto riguarda le varie tipologie si può distinguere l’affettatrice verticale. Dotata di una lama perpendicolare in cui bisogna spostare il prodotto d’affettare in modo manuale da chi la usa.

Le prestazioni, con un modello del genere, sono ottimali e va benissimo per affettare la carne fresca e morbida. L’affettatrice a gravità ha una lama inclinata e, proprio per questa ragione, il prodotto tende a scorrere meglio sul piano d’appoggio. Ottima per il taglio di affettati, salumi, formaggi, ma anche per il pane e avere fette sottili.

In commercio, anche se sono modelli più rari e tendono a usarsi meno, si trovano affettatrici con la lama orizzontale. Sono molto lente, anche se sfruttano alcune delle migliori tecnologie presenti in commercio e adatte a questo macchinario. Sono provviste di una bilancia per misurare la quantità del prodotto che viene tagliato.

Le affettatrici a volano manuale sono perfette per un uso professionale ed è meglio che siano usate da un esperto in questo campo. Sono presenti soprattutto nelle macellerie. I modelli elettrici sono quelli maggiormente comuni e rapidi da usare. La lama è collegata al motore e il taglio dei prodotti è sempre ottimo e preciso. I modelli richiudibili sono adatti a chi ha poco spazio e ne ha un uso sporadico.

Affettatrice professionale Amazon

Per chi necessita di un apparecchio del genere per tagliare qualsiasi prodotto, sappiate che sul sito di Amazon si trovano tantissimi modelli approfittando di ofetre e promozioni da non lasciarsi sfuggire. Cliccando sulla foto è possibile visualizzare alcuni articoli in merito. Ecco una breve classifica con la descrizione di alcuni di questi modelli che sono scelti in base agli utenti del noto e-commerce tra quelle maggiormente gettonate.

1)Rgv 110901 Mary 220 affettatrice

Un modello realizzato in acciaio e facilmente estraibile per una ottima pulizia. La potenza del motore è da 220 Watt e il taglio ha uno spessore di 14 mm per tagliare qualsiasi prodotto e cibo. Assemblata con ottimi materiali e offre buone prestazioni. Molto comoda e leggera, anche da spostare senza problemi. In vendita con il 43% di sconto.

2)Affettatrice ritter E 16 Duo Plus

Un modello realizzato e prodotto in Germania elettrico con motore ECO. La struttura è in metallo con posizionamento obliquo. Sfrutta la tecnologia Duo Plus, quindi dotata di una lama aggiuntiva utile per tagliare le fette molto sottili di prosciutto. Dispone di un vassoio per gli affettati. In vendita con l’8% di sconto.

3)h.koenig MSX250 affettatrice

Un modello professionale realizzato in acciaio inox, con lama in acciaio del diametro di 25 cm. Il taglio è molto spesso. Potente e silenziosa. Dispone di una larga piastra per i salumi maggiormente ingombranti e grandi. Il braccio articolato è in alluminio. Dotata di affila coltelli e piedini antiscivolo. In vendita con il 50% di sconto.

Per chi preferisce un modello elettrico di affettatrice, ecco alcuni dei migliori modelli.

