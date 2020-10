Caschi da sci con visiera: i migliori del momento

I caschi da sci con visiera donano protezione prevenendo eventuali traumi o lesioni.

Con l’arrivo dell’inverno, molti pensano già a sciare e all’abbigliamento da adottare nel praticare questa attività. Tra le cose che non possono mancare, vi sono i caschi da sci con visiera che proteggono. Ecco alcuni dei migliori modelli e quali comprare su Amazon.

Caschi da sci con visiera

Un accessorio fondamentale per coloro che amano praticare questa attività e lo snowboard e lo praticano in modo abbastanza assiduo e frequente. I caschi da sci con visiera sono un accessorio fondamentale in quanto garantiscono il massimo della protezione, vestibilità e anche sicurezza quando si affronta la montagna e la stagione invernale. Si riconoscono da diversi fattori che è bene valutare al momento in cui decidete di comprarne uno.

Sono fattori fondamentali ai fini dell’acquisto e che riguardano la traspirabilità, la vestibilità, ma anche il materiale con cui sono realizzati, oltre ovviamente alle rifiniture, il rivestimento interno di qualità e molto altro. I caschi da sci con visiera si caratterizzano per sue strati: uno esteriore in modo da resistere agli urti e l’altro interno realizzato in policarbonato e attutisce i colpi, oltre a evitare i trami cranici.

Si consiglia di optare per un casco da sci che sia realizzato con materiali resistenti, ma non troppo pesanti in quanto rischia di causare una difficoltà durante i movimenti della testa affaticando la muscolatura del collo e provocando lesioni o anche fratture. Il casco deve mantenere calda la testa, ma anche offrire una buona protezione e traspirabilità.

Il rivestimento interno è anallergico, quindi facile da pulire e lavare. In alcuni modelli, è prevista una fodera in modo d’adattarsi alla conformazione della testa di chi indossa il casco.

A differenza di altri sport come il ciclismo o la moto, i caschi da sci con visiera devono fornire una buona protezione e anche riparo dalle temperature gelide della montagna. Deve inoltre fornire isolamento termico per le orecchie, oltre a buona ventilazione.

Caschi da sci con visiera: modelli

Per chi si appresta a vivere la stagione invernale, i caschi da sci sono accessori imprescindibili. Se non sapete quale comprare, sono tantissimi i modelli su cui puntare per trovare il casco maggiormente adatto a voi.

Sono adatti anche a coloro che portano gli occhiali da vista. I modelli della casa francese Bollè sono davvero ottimi. Sfruttano la tecnologia Panoramic Vision in modo da garantire una visione ampia e adatta a coloro che indossano occhiali da vista.

Tra i modelli principali di caschi da sci con visiera di questa casa francese vi sono Backline Visor PremiumBackline, Visor Juliet e Visor B-Yond Viso. Sono tipologie di caschi da sci dotati di paraorecchie amovibili, rivestimento interno e sistema di ventilazione regolabile. I modelli Uvex si contraddistinguono dagli altri in quanto hanno la scocca esterna e interna. La parte esterna resiste agli urti, mentre quella interna è ammortizzante.

Salomon, Dainese e Alpina sono tutti marchi che presentano modelli adatti alle esigenze e bisogni di ognuno per quanto riguarda i caschi da sci con visiera. Alcuni modelli presentano la visiera integrata oppure nella versione semi-calotta con le orecchie coperte dai cuscinetti che fungono da protezione.

Si trovano anche modelli di caschi da sci con visiera con la calotta integrale che coprono tutte le orecchie. Ovviamente la scelta del modello dipende dalle esigenze di ognuno e dalla praticità. Si consiglia di chiedere a esperti sul tipo di modello maggiormente adatto per voi.

Caschi da sci con visiera Amazon

