Giacca da sci da uomo: le migliori per l’inverno

La giacca da sci deve dare e fornire calore per affrontare le condizioni avverse del meteo.

Con l’arrivo dell’inverno e dell’apertura della stagione sciistica, ci sono alcuni indumenti che non possono mancare nell’abbigliamento dello sciatore perfetto. Tra i capi di abbigliamento, la giacca da sci per uomo gioca un ruolo importante. Ecco quali modelli scegliere e le migliori in commercio.

Giacca da sci per l’uomo

La giacca da sci è il capo che si abbina perfettamente al pantalone ed è essenziale per la montagna, la stagione invernale e praticare questo sport non appena la stagione sciistica apre i battenti. Per questa ragione, risulta fondamentale scegliere la giacca da sci che sia adatta al fisico. Una cosa importante per questo capo è la comodità e non deve impedire la libertà di movimento e di sciare, in questo caso.

Sono capi che si combinano in vari strati solitamente tre e dotati anche di un altro strato termico che solitamente funge da barriera e protezione contro le temperature e il clima che si affronta in montagna, quale neve, vento, ghiaccio, ecc. La giacca da sci è un capo adatto anche alle escursioni, l’alpinismo o semplicemente una giornata da trascorrere sulle piste.

Una buona giacca da sci deve fornire calore, essere traspirante e impermeabile proprio per via delle diverse condizioni atmosferiche che si affrontano man mano.

L’impermeabilità consiste nel non far passare né gocce d’acqua, ma neanche fiocchi di neve. A prescindere dalle condizioni atmosferiche, bisogna essere asciutti. Il Gore Tex e il Defender sono i migliori in quanto conferiscono calore e sono impermeabili.

Oltre ai materiali, altri fattori importanti nell’acquisto sono il taglio della giacca da sci che deve scendere verso il basso in modo da proteggere la schiena, zona molto sensibile al freddo e alle condizioni avverse.

Il cappuccio è un altro fattore importante da non escludere al momento dell’acquisto.

Giacca da sci per uomo: modelli

Non è facile orientarsi nel mondo dell’abbigliamento per praticare questa attività sportiva, anche considerando che in commercio si trovano diversi modelli di giacca da sci per cui sicuramente riuscirete a trovare quella maggiormente adatta a voi e alle vostre esigenze quando decidete di passare una giornata o un weekend sulle piste durante la stagione invernale.

La giacca da sci per l’uomo può essere sia lunga che corta e in tantissimi materiali per darvi quel calore di cui avete bisogno. Kappa è un marchio italiano da sempre molto noto nell’ambito dell’abbigliamento sportivo e presenta giacche idrorepellenti, in tessuto stretch e traspiranti. Alcuni modelli sono dotati di tasche e cappuccio.

Il modello Wedze è un tipo di giacca da sci adatto a tutti gli appassionati di questo sport. Sebbene il prezzo sia un po’ elevato, offre ottime prestazioni, calore ed è impermeabile. The North Face è sicuramente un marchio leader nel campo dell’abbigliamento e della giacca da sci con tantissimi modelli adatti a ogni occasione e momento.

Dreamscape propone un modello di giacca che si adatta maggiormente a praticare uno sport come lo snowboard, ma che va benissimo anche per lo sci. Un modello adatto soprattutto ai professionisti e che resiste agli urti e alle abrasioni. Sono modelli dei quali è impossibile farne a meno e che sicuramente vi daranno un tocco di stile anche in pista.

Giacca da sci Amazon

Per chi sta per partire per un weekend sulle piste e ha bisogno di questo capo, sono diversi i modelli di giacca da sci che è possibile trovare sul sito di Amazon approfittando di varie promozioni e offerte da non lasciarsi sfuggire. Cliccando sulla foto è possibile visualizzare alcuni articoli in merito. Ecco una breve classifica con la descrizione di alcuni di questi prodotti scelti in base agli utenti del noto e-commerce tra quelli maggiormente gettonati e apprezzati.

1)Geographical Norway Vantaa

Un modello di giacca da sci perfetta per l’uomo in softshell con function impermeabile e si caratterizza per due tasche laterali con la cerniera. Dotata di cappuccio che è possibile rimuovere. Realizzata pe ril 94% in poliestere e il 6% in elastan. Il cappuccio è dotato di coulisse. Traspirante e impermeabile fino a 3000 mm. Sfrutta la tecnologia Turbo Dry. Disponibile nel colore nero.

2)Camel Crown giacca impermeabile uomo

Una giacca adatta per diverse occasioni: antivento, impermeabile, trekking, pesca, alpinismo e anche come giacca da sci. Il rivestimento è idrorepellente e impermeabile, oltre che traspirante. Il collo frangivento e cappuccio che permette di proteggere dal vento e dal freddo. Molto confortevole e leggera, realizzata in pile e cotone. Dotata di tantissime tasche interne con cerniera. Disponibile nei colori verde, blu, nero, grigio, bianco, ecc.

3)Dainese HP2M3.1

Una giacca da sci da uomo dotata di cappuccio che è possibile regolare e rimuovere. Dispone di una cerniera frontale impermeabile con colletto molto alto per proteggersi dalle temperature rigide. Traspirante e impermeabile fino a 20 mila mm. Disponibile nel colore rosso, nero, blu e arancione-giallo. Una giacca calda e che dona un ottimo comfort.

