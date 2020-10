Amazon Prime Day 2020: i migliori televisori in offerta

Amazon Prime propone tantissime offerte riguardo ai televisori di ultima generazione.

Amazon Prime Day è un evento in cui gli iscritti al servizio Prime possono approfittare di tantissimi sconti e promozioni sui vari articoli. Ecco cosa riserva l’e-commerce per quanto riguarda i televisori e i tantissimi modelli a disposizione con offerte di cui approfittare.

Amazon Prime Day 2020

Nonostante la pandemia abbia fatto slittare questo evento che avrebbe dovuto tenersi nel mese di luglio, l’Amazon Prime Day si tiene anche quest’anno nel mese di ottobre e, per la precisione, nelle giornate del 13 e del 14 del corrente mese. Si tratta di due giorni di shopping folle a cui si possono dedicare soltanto gli utenti iscritti al servizio che possono approfittare di sconti che partono dalle 00.01 del 13 ottobre sino alle 23.59 del 14 dello stesso mese.

Un evento che offre tantissime promozioni e sconti a prezzi vantaggiosi in ogni settore. Si trovano risparmi e promozioni nell’ambito della moda, della telefonia, la salute e la bellezza, compreso l’informatica. Insomma, qualsiasi cosa di cui voi abbiate bisogno, si consiglia di approfittarne anche per cominciare a pensare ai prossimi regali di Natale per non lasciarsi trovare impreparati.

L’anno scorso l’Amazon Prime ha permesso di ottenere tantissimi sconti per un fatturato pari a 175 milioni di Euro riguardo tantissimi articoli.

Innanzitutto, come dice il nome di questo evento, è riservato soltanto agli iscritti del servizio Prime e le offerte sono facili da trovare perché contrassegnate dal colore blu. Sono offerte riservate agli abbonati di Amazon Prime che possono approfittarne per ricevere tantissimi vantaggi.

Per approfittare degli sconti, bisogna avere un abbonamento ad Amazon Prime che sia valido. Se non siete iscritti, non vi preoccupate perché potete cominciare a iscrivervi in modo da essere agevolati sulle varie offerte e risparmi che offre il sito.

Si ricorda che, grazie ad Amazon Prime, la spedizione è gratuita e rapida. Inoltre, l’abbonamento costa 36 € l’anno. Diventando clienti Prime potete anche accedere a tantissime altre iniziative, come Prime Video, Amazon Music, ecc.

Prima di effettuare l’iscrizione potete approfittare di un mese di prova gratuito durante il quale decidere se continuare ad abbonarvi al servizio oppure disdirlo senza ulteriori costi aggiuntivi. Per quanto riguarda le offerte, ci sono promozioni ogni 5 o 10 minuti per cui conviene assolutamente approfittare in modo d’accaparrarsi cosa volete e desiderate.

Le offerte dell’Amazon Prime si dividono nelle seguenti categorie:

Del giorno: rimangono attive solo per una giornata

A tempo: bisogna affrettarsi perché hanno una durata limitata e rimangono nell’e-commerce soltanto fino a esaurimento delle scorte del magazzino

Wow: la vera novità di quest’anno e comprende i prodotti di punta.

Inoltre, per tenere d’occhio le varie offerte, si consiglia d’iscriversi al canale Telegram nella sezione di Amazon o scaricare l’app in modo da ricevere tutte le offerte e promozioni in tempo reale approfittando di tantissime promozioni. Le offerte e gli sconti durante l’Amazon Prime arrivano sino al 60% di sconto. Quindi, conviene darsi davvero da fare per poterne approfittare.

Amazon Prime Day: televisori

Le offerte e gli sconti di queste due giornate dedicate allo shopping riguardano diverse categorie, ma oggi ecco alcune delle promozioni che potete trovare sul noto e-commerce relative ai televisori se volete cambiarlo. Cliccando sulla foto è possibile visualizzare alcuni articoli in merito. Ecco una breve classifica con la descrizione di alcuni di questi prodotti e le offerte maggiormente convenienti.

1)Samsung T4000 tv 32 pollici

Un televisore dai colori intensi e realistici, vividi di classe di efficienza energetica A+. Un prodotto che permette una esperienza visiva senza precedenti. La risoluzione di questo televisore targato Samsung è in HD e offre immagini dettagliate. Il design è elegante e sottile perfetto per integrarsi in ogni ambiente. Sono televisori già predisposti a ricevere il digitale terrestre e hanno il wifi. Il colore è nero e la tecnologia è wireless.

2)Philips 6800 series

Un televisore da 43” del marchio Philips con tutti gli accessori e funzionalità di cui avete bisogno. L’illuminazione di questo apparecchio è perfetta grazie anche ad Ambilight su tre lati. La risoluzione è in 4K per fornire immagini nitide e dettagliate ogni volta che guardate un programma o un film. Sembra di essere al cinema dal momento che le immagini e il suono sono di ottima qualità. Potete anche scaricare le vostre app e navigare online. Integrato con Alexa, per cui riproduce musica, dà informazioni meteo e news, ecc., grazie al suono della voce. In vendita con il 35% di sconto.

3)Samsung Tv smart da 50 pollici

Una smart tv dotata di crystal display per una visione ottimale dai colori intensi, vividi e reali. Il processore trasforma ciò che si guarda nella risoluzione 4K. I dettagli sono ultradefiniti grazie alla tecnologia high dynamic range. Compatibile con vari assistenti vocali. In vendita con il 29% di sconto.

4)LG UHD tv

Una tv smart da 49 pollici che permette di vedere immagini nitide e chiare grazie a una risoluzione di quattro volte maggiore rispetto a quella full hd. Riproduce le immagini proprio nel modo in cui le hanno pensate i registi in modo da godervi una ottima esperienza come al cinema. Ricca di contenuti e varie app tra cui Apple Tv, Netflix, ma anche Disney Plus.

5) Sharp Aquos LC

Un televisore da 40 pollici dotato di sistema audio integrato che usa l’active motion per definire le immagini in modo creativo e creando dei fotogrammi aggiuntivi. Riproduce una esperienza come si fosse al cinema. Potete connettere al vostro televisore i vostri dispositivi compreso il lettore blu ray. Installabile a parete.

Oltre a queste offerte di Amazon Prime, ecco tutte le migliori promozioni di cui approfittare.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.