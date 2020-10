Macchina per sottovuoto: i migliori modelli

La macchina per sottovuoto permette di conservare qualsiasi alimento mantenendolo fresco.

Per sigillare e conservare inalterati i sapori e le proprietà nutritive di vari alimenti, la macchina per sottovuoto è lo strumento che non può assolutamente mancare in casa. Ecco a cosa serve e tutti i migliori modelli, oltre alle offerte disponibili online.

Macchina per sottovuoto

Con questo termine si fa riferimento a un elettrodomestico professionale, ma che trova anche largo impiego in cucina per la qualità dei vari alimenti proprio perché è in grado di mantenere inalterate le varie proprietà nutritive e la loro fragranza. Gli alimenti sono vari e vanno dalle verdure sino ai biscotti. La macchina per sottovuoto sigilla i vari alimenti in modo da evitare gli sprechi e permettendo di adoperarli in altre preparazioni o ricette sempre non alterando i vari cibi.

Tutte le proprietà dei vari alimenti quali il sapore e la fragranza rimangono inalterati compreso la carne, il pesce, ma anche le verdure, il pane, i biscotti e il vino. Uno strumento molto sicuro dal momento che evita il pericolo delle intossicazioni. Uno strumento del genere ha il compito di eliminare l’ossigeno dagli alimenti dal momento che porta alla proliferazione di germi, batteri e anche muffe.

Le dimensioni sono un fattore importante da considerare ai fini dell’acquisto.

In genere, non sono molto grandi e si spostano in modo semplice dal momento che non risultano particolarmente pesanti e molto leggere. Un altro fattore da considerare ai fini dell’acquisto è sicuramente il kit di accessori, a cominciare dai sacchetti. Alcuni modelli di macchina per sottovuoto hanno sacchetti che è possibile lavare.

Una macchina per sottovuoto indispensabile per cibi sia crudi che cotti e adatta a coloro che fanno grandi spese soprattutto per nuclei famigliari molto ampi.

Adatta anche per coloro che non hanno molto tempo per cucinare e vogliono porzioni già pronte per cui basta solo congelare i vari alimenti all’interno per consumarli.

Macchina per sottovuoto: modelli

Non è facile scegliere uno strumento del genere, tra i tantissimi modelli che sono a disposizione. Si tratta di una macchina per sottovuoto molto versatile che adempie a varie funzioni, alcune delle quali molto utili a ciò che dovete fare.

Il modello Severin è considerato il migliore per quanto riguarda gli elettrodomestici da cucina ed è ottimo anche per via dell’ottimo rapporto qualità prezzo.

Una macchina che funziona con tantissimi tipi di sacchetti e le marche, ma non è adatta per mettere sotto vuoto i barattoli. Permette di preparare vari cibi con cottura con un comodo sistema di avvolgimento del cavo elettrico. Un altro modello molto utile è la Laica, automatico che ha una doppia pompa di aspirazione.

Una macchina per sottovuoto che, oltre ad avere questa funzione, permette anche di marinare i cibi grazie anche a una vaschetta sottostante per raccogliere i liquidi. Un modello resistente e realizzato in acciaio inox, quindi duraturo nel tempo. Sono vari i modelli disponibili e la maggior parte dispone di una pompa singola, mentre altri hanno la pompa doppia.

Ci sono poi modelli di macchina per sottovuoto ottimi anche per le bottiglie di vino in quanto permettono di mettere sottovuoto questa bevanda in modo da renderla fresca anche grazie all’uso di alcuni tappi che sono realizzati ad hoc con questa funzione. Insomma, tantissimi modelli in cui ognuno può trovare lo strumento adatto alle proprie esigenze.

Macchina per sottovuoto Amazon

Chi avesse bisogno di un accessorio del genere per la propria cucina in modo da mettere sottovuoto i vari alimenti, sappiate che sul sito di Amazon si trovano a disposizione vari modelli approfittando di sconti e promozioni da non lasciarsi sfuggire. Cliccando sulla foto è possibile visualizzare alcuni articoli in merito. Ecco una breve classifica con la descrizione di questi prodotti che sono stati scelti tra quelli maggiormente noti e apprezzati dagli utenti del noto e-commerce.

1)Macchina sottovuoto per alimenti Bonsenkitchen

Un sigillatore sottovuoto che permette di conservare gli alimenti in modo da preservarli ed evitare e prevenire gli sprechi. Ha due funzioni in una: asciutta e umida. Va bene sia per alimenti secchi come la carne e il pesce, ma anche per altri quali bolliti o al vapore. Il design è compatto con tenuta ermetica a doppia guarnizione, quindi senza perdite. Contiene cinque sacchetti sottovuoto, un rotolo per sacco sottovuoto e anche un manuale con le istruzioni. Disponibile sia nel colore bianco che nero e in vendita con il 31%.

3)Macchina sottovuoto per alimenti kitchenBoss

Una macchina sottovuoto realizzata in acciaio inox, quindi molto resistente, anche alle alte temperature. Il rivestimento è in acciaio inossidabile per una durata maggiore nel tempo. Offre una ottima conservazione degli alimenti sia umidi come la carne congelata o le verdure, ma anche umidi quali il pane. Ha una pompa molto efficace e mantiene il cibo fresco molto più del normale. Le dimensioni sono ridotte e adatta per risparmiare spazio in cucina. In vendita con il 16% di sconto. Si trova in acciaio inox, ma anche in argento.

Oltre alla macchina per sottovuoto, ecco i migliori modelli di sigillatrice.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.