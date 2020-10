Panca per sollevamento: modelli e quale scegliere

La panca per sollevamento permette di allenare bicipiti, tricipiti e addominali stando a casa.

Con il nuovo decreto stilato nella giornata di domenica 25 ottobre, non è possibile avere accesso a palestre e centri sportivi. Per allenarsi e tenersi in forma, è possibile farlo anche a casa. Uno degli strumenti che non possono assolutamente mancare è la panca per sollevamento che permette di allenare e rafforzare i muscoli. Ecco quale scegliere.

Panca per sollevamento

Sono sempre di più le persone che decidono di crearsi una vera e propria palestra in casa per tenersi in forma e praticare attività fisica. Un po’ di spazio e le attrezzature giuste sono sicuramente ottime per allenarsi tra le mura domestiche. La panca per sollevamento permette di svolgere diversi esercizi che coinvolgono tutti i muscoli del corpo. Prima di capire come sceglierla, bisogna sapere quale allenamento praticare e gli obiettivi da raggiungere.

Capire il tipo di allenamento che si vuole fare è fondamentale per allenarsi e anche evitare d’infortunarsi facendo un acquisto che non è adatto o idoneo al proprio scopo. Bisogna anche valutare, al momento dell’acquisto, il tipo di materiale per la panca per sollevamento. Alcune hanno una imbottitura dura, mentre altre ne sono sprovviste.

Si consiglia di scegliere questo attrezzo con la presenza dei fori sui portanti in modo da capire come inclinarla nel modo giusto. L’inclinazione della panca per sollevamento è importante anche per i vari esercizi che si possono svolgere. Ovviamente la panca va scelta in base alle vostre esigenze e necessità di ognuno a seconda dei bisogni e obiettivi che si vogliono ottenere.

Per allenarsi da soli a casa avete bisogno di una panca per sollevamento che permetta di svolgere il maggior numero di esercizi possibili. Sono vari i fattori che possono influire: dalla marca alla qualità sino ai materiali compreso anche la portata massima e gli accessori.

Panca per sollevamento: quale scegliere

Un attrezzo ginnico che è fondamentale per aumentare la massa muscolare. La panca per sollevamento è una panca con due sostegni dove viene appoggiata una asta alle cui estremità si possono collegare i vari pesi per gli esercizi. Un allenamento del genere aumenta la massa muscolare dei bicipiti e delle braccia, oltre ai pettorali, l’addome, le gambe, ecc.

In commercio si trovano vari modelli di panca per sollevamento e spesso sono anche a prezzi modici in modo da soddisfare le esigenze e le tasche di tutti. Inoltre, si tratta di strumenti ginnici che non occupano tanto spazio dal momento che in commercio è possibile trovare anche dei modelli che siano pieghevoli e salva spazio.

Alcuni modelli di panca per sollevamento hanno anche una estensione o supporto per le gambe in modo da lavorare su questa zona. Chi vuole rafforzare le gambe o i polpacci deve optare per un modello di questo tipo. Gli accessori sono un altro aspetto da valutare e alcuni modelli sono provvisti di bracci spotter che è possibile regolare per appoggiare il bilanciere.

Ci sono poi modelli di panca pieghevole che permettono di risparmiare lo spazio, specie se non ne avete molto in casa. In commercio si trovano anche tipologie di panca multifunzione utile per svolgere vari esercizi, tra cui la zona addominale. Sono dotate di varie funzioni per rafforzare i bicipiti, i muscoli laterali e anche il core. La panca per sollevamento regolabile è quella maggiormente usata e si può utilizzare con manubri e adatta a un uso domestico.

Panca per sollevamento Amazon

Per chi vuole rafforzare i muscoli, questo attrezzo ginnico è fondamentale. Sulla piattaforma di Amazon sono vari i modelli di panca per allenamento approfittando di vari sconti e offerte. Cliccando sulla foto si possono scorgere alcuni articoli in merito. La classifica che trovate qui sotto permette di scegliere il modello maggiormente adatto tra quelli maggiormente richiesti e venduti dagli utenti del noto e-commerce.

1)Winnow regolabile panca per allenamento

Una panca versatile per eseguire vari esercizi utili sia per le gambe che i bicipiti, i pettorali, addominali, ma anche braccia. Un attrezzo che potete usare tranquillamente anche a casa. Potete regolarla grazie alle 6 posizioni dello schienale e alle 3 del sedile in modo da soddisfare ciò che vi serve per i vostri allenamenti. Realizzata in acciaio, quindi molto robusta e resistente. Ha una imbottitura ad alta schiuma per rendere comodo l’allenamento. Un prodotto di Amazon’s choice con design pieghevole.

2)Ultrasport panca pieghevole

Un modello di panca multifunzione regolabile in grado di reggere fino a un peso di 195 kg. Permette di svolgere vari esercizi per la schiena, il busto e anche lo sviluppo dei muscoli addominali. Si può ripiegare il che risulta particolarmente compatta quando non è in uso. Lo schienale è regolabile in 5 posizioni con poggia piedi flessibili e imbottita. Robusta e il rivestimento è in simil pelle.

3)Yoleo panca regolabile multi funzione

Ottima per allenare i bicipiti, tricipiti, addominali, gambe, ecc. Sicuramente la scelta migliore per tutti i muscoli del corpo. Lo schienale si può regolare in sette posizioni in modo da svolgere un allenamento che sia efficace per ogni zona. I pedali sono in plastica. Pieghevole, quindi adatta anche a chi ha poco spazio. Adatta sia per un livello di principianti e professionisti. Il prodotto maggiormente venduto di questo settore.

Oltre alla panca per sollevamento, si consiglia anche il modello multifunzione per i vari esercizi.

