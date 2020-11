Cura della barba a casa: come fare con rimedi naturali

La cura della barba è essenziale per prevenire e per curare specifici problemi, come, ad esempio, la caduta dei peli. Scopriamo come farlo naturalmente.

La cura della barba è essenziale sia allo scopo di prevenire la caduta dei peli del viso e sia allo scopo di curare la caduta dei peli del viso che, indipendentemente dai casi, comporta alla formazione di chiazze circolari sul viso, che possono provocare disagio e imbarazzo nel soggetto interessato.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quali sono le cause della cosiddetta “alopecia areata” e come prendersi adeguatamente cura della propria barba con delle soluzioni naturali.

Cura della barba

L’alopecia areata è una condizione medica che non si riferisce esclusivamente alla caduta dei capelli, poiché, nell’uomo, può provocare anche la caduta dei peli sul viso. Sebbene sia un fenomeno comune, quando i peli sul viso iniziano a cadere, il rischio che questi non ricrescano affatto o che ricrescano solo in alcuni punti del viso lasciando scoperti altri, dove si formano delle chiazze circolari, è reale.

Questo fenomeno, nella maggior parte dei casi, è risolvibile, semplicemente, facendo affidamento su dei rimedi naturali poiché, la maggior parte delle volte, il responsabile è un bulbo pilifero ormai spento e danneggiato. Non è, infatti, un caso che l’alopecia areata sia una patologia autoimmune, che può insorgere all’improvviso, quando il sistema immunitario del proprio organismo attacca le sue cellule sane, costituite in questo caso dai follicoli piliferi.

La caduta dei peli del viso può riguardare tutti gli uomini, indipendentemente dall’età e lo stadio di vita che stanno attraversando ma, fortunatamente, non è un problema con il quale si debba necessariamente convivere.

Cura della barba a chiazze

L’alopecia barbae è una forma alternativa all’alopecia areata, prerogativa esclusiva dell’uomo, poiché, in questo caso, la caduta dei peli riguarda unicamente il viso. Poiché questa è una patologia autoimmune, alcuni soggetti affetti da alopecia barbae o alopecia areata possono sperimentare perdita di capelli o di peli in altre zone del corpo.

Solitamente, la caduta dei peli del viso si verifica lungo la zona mandibolare, sebbene, in qualche caso, la caduta può interessare altri punti del viso.

Le cause che determinano la caduta dei peli del viso possono essere numerose ed essere genetiche, così, ad esempio, l’uomo che ha o ha avuto il padre o il fratello alle prese con l’alopecia barbae, rispetto ad altri individui, ha maggiori possibilità di incorrere nello stesso problema.

Allo stesso modo, i soggetti affetti da patologie autoimmuni, come il lupus, il diabete mellito di tipo 1 o la psoriasi, rispetto ad altri, corrono un rischio maggiore di contrarre l’alopecia barbae.

Poiché la caduta dei peli del viso è la conseguenza di un bulbo pilifero spento e danneggiato, al giorno d’oggi, molto più che in passato, possiamo contare su alcune soluzioni naturali, come Barba Plus, grazie alle quali stimolare correttamente il bulbo pilifero e favorire la ricrescita omogenea della barba.



Cura della barba: miglior lozione

Se fino a non molto fa, l’unica soluzione alla cura di una barba a chiazze era rappresentata dall’intervento chirurgico, al giorno d’oggi, fortunatamente, si può contare su una serie di soluzioni naturali che, oltre ad essere facilmente accessibili all’utente comune, sono sicure per la salute, poiché si compongono di principi attivi naturali, ed efficaci, poiché intervengono direttamente sulla causa che determina la perdita dei peli.

Come abbiamo avuto modo di appurare dalla lettura dei paragrafi precedenti, le cause che determina la caduta dei peli della barba possono essere numerose ma, nella maggior parte dei casi, il responsabile principale rimane un bulbo pilifero, ormai spento e danneggiato. Barba Plus, rispetto a molte altre soluzioni simili, si presenta come la prima soluzione naturale realmente efficace, in grado di intervenire direttamente su quel bulbo pilifero danneggiato, allo scopo di stimolare naturalmente la produzione dei peli sul viso maschile.

Quelli che seguono sono i principi attivi di Barba Plus:

la Taurina , il primo principio attivo, grazie al quale favorire la ricrescita rapida di una barba voluminosa e curata;

, il primo principio attivo, grazie al quale favorire la ricrescita rapida di una barba voluminosa e curata; l’Arginina, il primo principio attivo, grazie al quale rinforzare la ricrescita dei peli e riparare il bulbo pilifero spento e danneggiato

I principi attivi che compongono Barba Plus sono naturali al 100%, estratti e reperiti da ambienti e territori incontaminati, allo scopo di preservarne proprietà e purezza, senza essere mai stati trattati chimicamente, così da salvaguardare lo stato di salute complessivo e il benessere psicofisico dell’individuo. Barba Plus, pertanto, è priva di controindicazioni, non provoca reazioni allergiche, arrossamenti o irritazioni.

L’utilizzo regolare di Barba Plus garantisce:

• la rapida ricrescita della barba

• l’eliminazione delle chiazze presenti sul viso, quel punto in cui la barba non cresce più

• una corretta stimolazione del bulbo pilifero

• la ricrescita di un pelo sempre più forte e vigoroso

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Barba Plus è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto

