Black Friday Amazon 2020: le migliori offerte del momento

Black Friday Amazon 2020: le promozioni

Non solo negli Stati Uniti D’America e nel resto del mondo, anche in Italia il Black Friday è uno degli eventi annuali più attesi, un’occasione unica grazie alla quale si possono acquistare, in promozione, alcuni degli oggetti del desiderio che si hanno più a cuore, a cui, magari, si è stati costretti a rinunciare proprio a causa dell’alto costo. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, alcune delle promozioni migliori che Amazon propone quest’anno ai suoi clienti in occasione del suo Black Friday. Cliccando sulla singola offerta sarà possibile visualizzare tutte le promozioni su amazon del black friday.

1) Videocitofono in HD 3 Plus

Chi ama la tecnologica, non vi è alcun dubbio che possa fare a meno di un dispositivo simile, un videocitofono che rileva il movimento a distanza, catturandolo su video in definizione HD, grazie al quale vedere, ascoltare e parlare con le persone riprese anche sul proprio PC, Smartphone o Tablet. Il dispositivo è proposto da Amazon secondo due diverse opzioni: quella senza pre-roll e quella con pre-roll, la stessa che vi suggeriamo, grazie alla quale il videocitofono cattura anche ciò che è successo pochi secondi prima che la persona suonasse alla porta. Il dispositivo offre una funzione migliore se integrato con Alexa.

2) Xiaomi Mi 10T Lite da 64 GB con 2 Anni di Garanzia

Disponibile in tre diversi colori e con una memoria da 64 GB o 128 GB, sulla base delle esigenze e le necessità del cliente, il nuovo modello Xiami, che Amazon propone ai suoi clienti più fedeli, scontato in occasione del Black Friday, è più completo rispetto alle versioni precedenti, soprattutto per la possibilità di potenziare le sue funzionalità integrandolo ad Alexa. Dotato di un’autonomia ottimale e tempi rapidi per la ricarica della batteria, il nuovo Xiami Mi 10T Lite dispone di una Quad Camera da 64 MP allo scopo di scattare foto quadrangolari in modalità verticale, orizzontale e macro, un processore 5G Qualcomm Snapdragon 750G e nuove prestazioni, tutte da scoprire.

3) Smart TV 4K Ultra HD

Per restare nel tema della tecnologia e accontentare gli appassionati, come ultimo articolo, promosso da Amazon in occasione del Black Friday, vi proponiamo una Smart TV di nuova generazione, con sistema Android 9.0, da 40″ e definizione in 4 K Ultra HD per un’esperienza di visione senza precedenti e nuove sensazioni sonore, grazie ad un sistema di riproduzione Dolby in Audio 3D. In base alla necessità del cliente, con un acquisto a parte, il televisore può essere collegato ad una staffetta per poter essere fissato sulla parete. Il televisore offre un’esperienza ottimale se integrato con Google Assistant.

4) Poltrona da Ufficio in Simil Pelle con Schienale Alto e Reclinabile

Se avete intenzione di rinnovare l’arredamento per il vostro ufficio, oppure, siete alla ricerca di un arredamento per un ufficio nuovo di zecca, questa poltrona può, assolutamente, fare al caso vostro. Realizzata in simil pelle, con schienale alto per sorreggere la schiena e favorire una postura corretta, reclinabile per mantenere una posizione comoda, Amazon propone lo stesso modello in due versioni diverse, che andranno valutate sulla base delle esigenze e delle necessità dell’acquirente. Per il resto, si tratta, in ogni caso, di un modello ben progettato, di struttura solida per mantenere nel tempo, dotato di poggiapiedi estensibile ed ergonomico, per una qualità ed un comfort senza precedenti.

5) Cuffie Bluetooth con Cancellazione del Rumore e Autonomia fino a 45 ore

Non è passato molto tempo da quando le cuffie sembravano accessori ingombranti di cui si faceva volentieri a meno. Al giorno d’oggi, molte cose sono cambiate così, se la struttura delle cuffie è rimasta la stessa, non si può dire altrettanto della tecnologia alla base, al giorno d’oggi, Bluetooth per un utilizzo migliore dell’accessorio che, essendo senza fili, si può portare facilmente ovunque con sé, connettere a dispositivi diversi all’occorrenza e contare su nuove potenzialità, come la cancellazione del rumore di fondo per un’esperienza sonora senza precedenti. Ideali per ascoltare la musica o guardare la televisione senza arrecare disturbo ai membri della propria famiglia, Amazon propone lo stesso modello anche con altri colori.

6) Smartwatch da Fitness con Funzioni Integrate Compatibile con iOS e Android

Progettato per chi ama restare in forma e dedicarsi regolarmente all’attività fisica, lo Smartwatch che vi proponiamo è perfetto per seguire programmi di allenamento mirati, sulla base dell’obiettivo che l’utente si propone di raggiungere, monitorare la perdita di peso, bruciare grassi e calorie. Compatibile con i dispositivi iOS e Android, lo Smartwatch è l’unico strumento sul quale fare affidamento non solo durante l’attività sportiva, ma anche durante il tempo libero, quando si ha necessità di controllare i messaggi di posta elettronica, le chiamate in arrivo o mandare un messaggio. Progettato seguendo un design al passo con i tempi, una struttura moderna, ma delicata allo stesso tempo, lo Smartwatch è realizzato in acciaio inossidabile.

7) Mouse Wireless Ricaricabile Senza Pile e con Cavo USB

Il mouse, che sia wireless o meno, è un accessorio indispensabile per chi la necessità di lavorare al proprio computer in assoluta tranquillità. Tuttavia, negli ultimi tempi, il mouse tradizionale è stato sostituito da quello wireless che, non solo consente di lavorare al proprio computer in assoluta tranquillità, ma non arreca neppure il disturbo di dover cambiare regolarmente le batterie, come nel caso del mouse che vi suggeriamo che, come un qualunque dispositivo tecnologico, si ricarica con un cavo USB, rapidamente e garantendo un’autonomia a livelli ottimali.

8) Lettore di Schede Micro SD e SD con Funzione OTG

Sebbene dotato di due appositi slot, il prodotto che vi suggeriamo non supporta la lettura contemporanea di due Micro SD. Specificatamente progettato per garantire il trasferimento di file da un supporto di memoria esterno all’altro in tempi rapidi, questo lettore di schede può essere collegato al PC o al Tablet, ma soprattutto ad ogni Smartphone che supporti la funzione OTG, per garantire il passaggio di contenuti dalla memoria dello Smartphone alla Micro SD, oppure, semplicemente, l’ascolto di musica o la possibilità di guardare un film memorizzato su un supporto esterno allo Smartphone.

9) Moka Elettrica De Longhi Colore Nero/Argento

Disponibile su Amazon anche con funzioni diverse, aggiuntive a quelle che vi proponiamo nel paragrafo, questa moka elettrica non ha nulla da invidiare ad una buona macchina per il caffè. Versatile, grazie alle numerose funzioni di cui dispone e dalle quali scegliere la modalità di caffè che più si preferisce bere, la moka elettrica è facile da utilizzare, in grado di preparare fino ad un massimo di 3 o 6 tazze di caffè contemporaneamente, dispone di un coperchio ed un contenitore trasparenti per monitorare la preparazione del caffè e di una funzione speciale, grazie alla quale mantenere il caffè in caldo per mezz’ora.

10) Friggitrice Philips con Tecnologia Twin Turbo Star

Progettata con tecnologia Twin Turbo Star, durante la preparazione degli alimenti, il vortice di aria calda coinvolge il cestello di cottura per intero, così da garantire non solo ottime fritture, ma anche arrosti, grigliate e cotture tradizionali, come se fossero state fatte in forno. Facile da utilizzare, la friggitrice dispone di una serie di programmi preimpostati e garantisce il mantenimento al caldo degli alimenti fino ad un massimo di tre minuti, dopo il termine della cottura.