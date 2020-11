Cyber Monday Amazon 2020: le migliori offerte

Il Cyber Monday propone tantissimi sconti e promozioni su vari articoli di cui approfittare per portare a casa qualcosa che vi interessa.

La giornata di sconti cominciata con il Black Friday di venerdì 27 novembre non si ferma, anzi, prosegue. L’ultimo giorno per approfittare di occasioni e promozioni è il Cyber Monday. Vediamo cos’è, come funziona, di cosa si tratta e le offerte di cui approfittare.

Cyber Monday Amazon 2020

Proprio come il Black Friday che è appena terminato e scattato il 27 novembre, anche il Cyber Monday è una giornata esclusivamente dedicata agli sconti e promozioni sia online che nei grandi magazzini o catene. Una iniziativa che ha luogo dopo il Black Friday e che cade sempre di lunedì, quest’anno giunge il 30 novembre e il principio è pressoché lo stesso, ovvero tantissime occasioni e promozioni di vario tipo, anche se gli articoli sui si concentra riguardano soprattutto il settore tecnologico e informatico.

Cyber Monday significa lunedì virtuale ed è possibile per gli utenti online, ma anche per i clienti, trovare tantissimi sconti e offerte riguardo tantissimi settori, in particolar modo sulla tecnologia e l’elettronica, anche se non escluse occasioni sull’abbigliamento o alcune idee per i regali di Natale dal momento che è ormai prossimo. Proprio come il Black Friday, anche questa tradizione arriva dagli USA, sebbene in Italia i siti di e-commerce come Amazon e i negozi siano letteralmente invasi.

Durante questa giornata che ha una durata di 24 ore e termina alle 23.59 del 30 novembre, sono tantissimi gli sconti di cui approfittare tra i tanti che vengono proposti sul sito di Amazon. Sono diversi gli e-commerce che propongono vari sconti e offerte, tra cui Amazon, appunto, il numero 1 nella vendita online, ma anche altri quali ePrice, Asos, Unieuro, ecc. Il Cyber Monday sancisce la fine degli sconti e delle promozioni in corso che giungono anche al 70%.

Le offerte non riguardano soltanto il settore abbigliamento o tecnologia, ma anche gli amanti dei libri possono trovare sconti e promozioni relative a questo ambito con copia cartacea, e-book, e-reader oppure Kindle. Le offerte del Cyber Monday hanno lo stesso funzionamento del Black Friday. Si possono, infatti, trovare offerte a tempo, che hanno una durata di poche ore con un timer che sancisce il periodo per cui bisogna affrettarsi se volete accaparrarvi quel determinato articolo o prodotto.

Un piccolo consiglio per riuscire a destreggiarsi nell’ambito delle varie offerte. Se trovate un articolo che vi interessa, inseritelo immediatamente nel carrello approfittando dello sconto perché altrimenti correte il rischio che lo compri qualcun altro e vi ritrovate a bocca asciutta. Per quanto riguarda il Cyber Monday Amazon 2020, sono tantissimi gli sconti e promozioni che l’e-commerce mette a disposizione per gli utenti.

Si possono trovare articoli a basso costo quali smartphone, notebook, giochi, cuffie e anche domotica, quindi basta solo affrettarsi per ricevere a casa il vostro prodotto. Per chi non vuole perdersi nessuna offerta si consiglia d’iscriversi al canale Telegram in modo da rimanere sempre aggiornati e capire come muoversi per i vostri articoli o pensierini natalizi. Come al solito, tra gli imperdibili, meritano una menzione gli accessori e prodotti di Amazon Echo per la vostra smart home, insieme a tantissimi altri.

Cyber Monday Amazon 2020: offerte

Per quanto riguarda la giornata del Cyber Monday, sono diverse le occasioni che potete accaparrarvi sul sito di Amazon grazie alle varie promozioni da non lasciarsi sfuggire. Cliccando sulla foto è possibile visualizzare alcune informazioni e promozioni relative. Ecco una breve classifica con alcuni degli articoli da non perdere tra i tanti disponibili sul sito di Amazon per questa giornata tra quelli maggiormente apprezzati dagli utenti dell’e-commerce. Ricordiamo che al singolo click sull’immagine si potranno visualizzare tutte le offerte del cyber monday

1)HP Gaming Omen Minframe Prime cuffia

Sono delle cuffie che funzionano tramite cavo USB che sfruttano la tecnologia Frostcap. Dotate di archetto che è possibile regolare a seconda delle vostre esigenze e bisogni. Hanno dei cuscinetti imbottiti e traspiranti in modo da isolare i suoni e funzionare nel modo migliore possibile. Il microfono è flip to mute con comandi on ear. Offrono il massimo comfort nel gioco garantendo una esperienza straordinaria e coinvolgente. Permettono di tenere sotto controllo ogni partita. Disponibile nei colori bianco e nero. In vendita con il 37% di sconto.

2)Lettore Mp3 bluetooth 32GB

Un lettore MP3 musicale dotato di radio FM, registratore, display a 2.4”, supporta fino a 64 GB di memoria. Un lettore musicale molto capiente per ascoltare la musica ovunque vogliate. Dotato di chip digitale in modo da ridurre il rumore. Il suon è nitido e ottimale. Grazie al Bluetooth la connessione è maggiormente stabile. Nella confezione è incluso il manuale, il cavo, le cuffie con filo e la fascia da braccio. In vendita con il 34% di sconto.

3)xdobo altoparlante portatile bluetooth

Un altoparlante portatile impermeabile alla polvere e che dona ottime prestazioni grazie anche a un audio ottimale. Il microfono è incorporato. Sfrutta la tecnologia bluetooth in modo da garantire una ottima qualità del suono. Potete ascoltare la musica fino a 15 ore senza problemi di ricarica. Impermeabile e antipolvere. In vendita con il 26% di sconto.

Oltre a questi prodotti, ecco alcuni dei migliori sul Cyber Monday per la tecnologia.

