Palline di Natale: le migliori per il proprio albero

L’albero di Natale è sicuramente uno dei simboli di questa festa e per decorarlo nel modo migliore, si ha bisogno di tanti accessori. Le palline di Natale non possono assolutamente mancare e si trovano anche in vari colori e modelli tra cui scegliere.

Ecco quali ordinare per l’albero.

Palline di Natale

Sono sicuramente le decorazioni natalizie maggiormente diffuse e imprescindibili da mettere sull’albero. Le palline di Natale sono degli ornamenti che hanno una dimensione sferica e realizzate in vari materiali, forme e colori a seconda dei gusti e delle preferenze di ognuno. Possono essere utili sia per l’albero, ma anche per altri ambienti della casa regalando il clima festoso tipico.

Nel periodo medievale, al posto delle note palline di Natale che oggi si usano per l’albero, venivano usate le mele rosse con cui si era soliti adornare l’abete insieme alle candele e alla carta. L’uso delle mele rosse ha due significati: in primis, per il contrasto tra questo colore e il verde dell’albero e, in secondo luogo, a indicare l’albero della conoscenza e, di conseguenza, il frutto proibito tra Adamo ed Eva.

Le prime palline di Natale sembra che comincino ad apparire in Francia intorno alla fine del XIX secolo e pare che fossero realizzate in vetro grazie al lavoro di un artigiano locale. Oggi è possibile acquistare queste decorazioni in qualsiasi forma e materiale, ma anche di tantissimi colori. L’aspetto e la scelta delle palline di Natale è importante per capire come sarà l’albero.

Le dimensioni variano: si passa da quelle molto piccole con diametro pari a 2 cm passando per quelle medie arrivando alle grandi che hanno una dimensione pari a 8 cm.

I colori variano: si va dai classici come il rosso, bianco e argentato al celeste, bordeaux, giallo, fucsia, arancione, ecc.

Palline di Natale: modelli

Da quelle glitterate al modello in vetro o con perline appariscenti, sono diverse le palline di Natale che potete usare per addobbare il vostro albero di Natale. Alcuni modelli sono in legno, trasparenti, con stampe decorative o anche a tema natalizio, magari luccicanti. Tra i modelli si possono menzionare le palline decorate a mano.

La cosa importante di questo addobbo è sicuramente la decorazione che può essere in plastica, stoffa o anche un altro materiale. Sono in varie fantasie e motivi diversi in modo da ottenere qualcosa di unico e originale. Nel caso decideste di realizzarle voi, potete optare per delle palline di Natale realizzate e dipinte con colori a tempera o in acrilico.

Le palline di Natale in vetro sono molto di più di semplici decorazioni e addobbi d’appendere ai rami dell’albero, ma veri e propri gioielli. Sono leggere e delicate, rappresentano dei veri e propri ornamenti dal punto di vista estetico del vostro abete. Vanno bene per qualsiasi addobbo, anche se è consigliabile usarle in ambienti in cui i colori principali non sono caldi.

Potete scegliere se usare palline di Natale in vetro opaco oppure soffiato. In quel caso, spetta a ognuno scegliere la pallina più adatta. Si trovano anche modelli in plastica, molto leggere oppure in ceramica, un materiale molto resistente, ma delicato, per cui è consigliabile fare particolarmente attenzione. Le palline di Natale in legno sono meno diffuse, ma molto accoglienti e donano calore.

Palline di Natale Amazon

Per decorare il vostro albero, le palline di Natale non possono mancare e se avete bisogno di addobbi che vi permettano di risparmiare, sul sito di Amazon sono diversi gli addobbi del genere grazie ai vari sconti e occasioni da non lasciarsi sfuggire. Cliccando sulla foto si possono visualizzare le informazioni in merito. Qui trovate una breve classifica con la descrizione di alcuni dei migliori addobbi scelti dagli utenti di questa piattaforma.

1)Yileeey decorazioni albero di Natale

Sono 108 pezzi in 14 tipi di palline e di decorazioni per il vostro albero di Natale. Le palline sono in plastica nei colori classici del bianco e del rosso. Potete usarle per l’albero di Natale, ma anche per le ghirlande oppure per il tavolo da pranzo. Resistono alle cadute e impermeabili, di ottima qualità. Oltre alle palline, trovate anche gli alberelli e il puntale. Sono disponibili nei colori bianco e rosa, bianco e rosso, bianco e scheggia, oro e rosso. Un prodotto di Amazon’s Choice.

2)Busybeee Unbekannt palline di Natale

Un set da 34 pezzi di palline del diametro di 6 cm, quindi dalle dimensioni medie. Presentano varie finiture speciali, quali matte, brillante, glitter, nido d’ape e turbolenza. Sono infrangibili e lucenti. Perfette per decorare l’albero. Disponibili in tantissimi colori: beige, oro, bronzo, verde chiaro, rosso, champagne. Il prodotto più venduto in questo settore.

