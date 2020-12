Organizzare un trasloco con l’aiuto dell’Hotel delle Cose

Spazi su misura e convenienti in cui conservare al sicuro mobili e oggetti personali a cui siamo legati.

Il trasloco segna un momento importante della vita: cambia la casa, la città, le abitudini… Ecco perché viene spesso affrontato con ansia e stress, che solitamente non portano ad altro che ad errori e dimenticanze.

Per organizzare un trasloco senza combinare guai occorre prima di tutto pianificare bene la gestione degli arredi e di tutti gli oggetti accumulati negli anni: alcuni ci seguiranno nella nuova abitazione, altri no. I primi veri grattacapi arrivano quando bisogna decidere la sorte di tutte quelle cose a cui non vogliamo rinunciare, ma che non possiamo portarci dietro, almeno per il momento.

Ed è qui che vengono in soccorso gli Hotel delle Cose, in cui è possibile depositare e conservare temporaneamente mobili, quadri, arredi, attrezzature sportive, collezioni. Insomma, oggetti di ogni genere e dimensione.

Gli Hotel delle Cose, portati in Italia da Casaforte, noto operatore italiano nel settore del self storage, sono magazzini nati proprio per accogliere tutto ciò che in casa non trova più spazio, o che ha bisogno di un “parcheggio” temporaneo.

Nell’epoca del consumo e dell’usa e getta, gli Hotel delle Cose rappresentano un’alternativa comoda, accessibile, sostenibile, per certi versi anche controcorrente, di certo estremamente suggestiva e sentimentale. Come ci racconta Cesare Carcano, presidente e amministratore di Casaforte, gestire un Hotel delle Cose significa “prendersi davvero cura di ciò che ci affidate, perchè se una cosa vale la pena di essere conservata, allora vale la pena farlo bene”.

Durante i preparativi per il trasloco, quando si iniziano a riempire i primi scatoloni, riaffiorano cose e oggetti intrisi di ricordi, che rappresentano una parte di noi e della nostra vita. A volte hanno un valore economico, altre “soltanto” personale.

L’Hotel delle Cose si presenta come la soluzione facile per salvare capra e cavoli: consente di prenotare uno spazio di dimensioni su misura, per tutto il tempo necessario, ad un costo accessibile e senza vincoli. L’accordo, che comprende anche l’assicurazione, può essere facilmente rinnovato o disdetto in 15 giorni.

Nei box Casaforte, presenti in molte città italiane a partire da Milano, Roma, Genova e Torino, trovano posto mobili, libri, biciclette, quadri e tutte le cose che aspettano di essere trasferite nel nuovo appartamento, o che più semplicemente attendono una sistemazione definitiva. Possono rimanere nel loro “hotel” per settimane, mesi, volendo anche anni.

Gestire un trasloco non è mai facile, ma il self storage offre la possibilità di pianificare con calma lo sgombero dell’appartamento, senza commettere i tipici errori dettati da fretta e stress, conservando in un posto asciutto e sicuro i mobili di valore e tutte le cose a cui vogliamo più bene.