Quattro idee di stile per arredare un bagno moderno

La stanza che rimane a disposizione della casa h24 e che, per sua essenza, deve essere costantemente accogliente e pronta a regalare relax è il bagno. L’home design per questo motivo si sta sempre più interessando alla cura e alla personalizzazione di tale ambiente. Un bagno moderno potrà ad esempio essere progettato in stile industriale oppure vintage, ma anche giapponese o minimal. L’elemento chiave sarà rappresentato sempre dalla rubinetteria poiché, come si dice, sono i dettagli a fare la differenza. La scelta degli accessori per il bagno moderno non è mai un momento banale, ecco perché affidarsi a una realtà come Grohe potrà essere di grande supporto. Vediamo trucchi e consigli per progettare una stanza confortevole e pratica seguendo i diktat degli stili che abbiamo citato.

Giappone che passione, l’atmosfera si fa suadente

Nelle culture orientali la cura del corpo ricopre un’importanza essenziale, ecco perché scegliere di realizzare un bagno moderno in stile giapponese è perfetto per avere una via di fuga dalla routine. Rendere la stanza confortevole è un must, un risultato da raggiungere inserendo decorazioni di bambù, diffusori di essenze ma anche eleganti alberi in miniatura bonsai e piante sospese. Per quanto riguarda i colori, per le pareti bisognerà ricorrere a tinte tenui e rilassanti mentre per i mobili si potrà optare per il legno intervallando chiaro e scuro.

Linee industriali per un bagno di classe

Non soltanto gli open space si prestano a essere progettati in uno stile industriale, dominato da colori scuri e intrecci di metallo e cemento. Anche il bagno è perfetto. A spopolare sono i mattoni a vista, lasciati in totale mancanza di finitura e in purezza. I piani sono di cemento, mentre le finestre hanno profili in ferro molto evidenti: più l’infisso sarà ossidato maggiore sarà l’effetto industriale. Per quanto riguarda i rivestimenti, lo stile moderno ‘chiama’ dimensioni XXL e ad essere impiegati sono soprattutto porcellana e gres.

Stile minimal nel nome della praticità

Un bagno elegante e raffinato è quello in stile minimal: il design è lineare e sofisticato oltre che sobrio. L’ideale sarà inserire pochi arredi ma funzionali, per esempio un mobile principale che faccia da contenitore e ospiti il lavabo, meglio se senza ingombranti maniglie. È chiaro che in un simile contesto sarà importante scegliere tonalità chiarissime per ridurre al minimo i contrasti di colore (oltre al bianco, ok anche alla scala dei grigi). Pavimenti in pietra e marmo dialogheranno con pareti luminose, giocando sulla percezione dei volumi.

Atmosfere vintage: l’immersione nel relax è assicurata

Un’atmosfera romantica fa spesso rima con il relax serale che stimola il sonno buono. Tra gli accessori più interessanti da inserire in un bagno vintage – dove dominano pietra e legno – ci sono gli specchi di recupero e altri vecchi mobili della nonna trovati in soffitta (per esempio una consolle da usare come portalavabo). Per quanto riguarda l’illuminazione, il bagno vintage è il regno delle lampade da terra in stile anni Sessanta. Non mancano mensole e piccoli accessori come sedute e pouf. I colori? Bianco, marrone e verde ma anche il nero.