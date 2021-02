Oil Free Fryer: recensione sulla migliore friggitrice ad aria

Oil Free Fryer è una friggitrice ad aria in grado di imitare la cottura tradizionale, ma in modo molto più salure. Scopriamo insieme come funziona.

Oil Free Fryer è una friggitrice ad aria, grazie alla quale preparare pietanze gustose, imitando la cottura tradizionale nelle sue diverse forme, senza tuttavia utilizzare quantità eccessive di olio, preservando in questo modo sia il gusto che la perfetta forma fisica.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come funziona Oil Free Fryer e dove acquistare il modello migliore.

Oil Free Fryer

Negli ultimi tempi, si sente sempre più spesso parlare di friggitrice ad aria, ma forse c’è ancora qualcuno che non ha ben capito di cosa si tratti e che, in effetti, varrebbe la pena dotarsi di questo piccolo, ma potente elettrodomestico, che dovrebbe quasi essere la nostra estensione in cucina.

La friggitrice ad aria, infatti, nata in un tempo quasi lontano da noi, negli ultimi tempi, è diventata sempre più famosa e sempre più un elettrodomestico da non poterne più fare a meno, soprattutto per quelle famiglie o persone che amano i piaceri della tavola e che, anche sin troppo spesso, preferiscono sacrificarsi in nome di un’alimentazione sana e una salute fisica ottimale.

Oil Free Fryer, questo il nome della friggitrice ad aria di cui si sente sempre più spesso parlare negli ultimi tempi, è un piccolo, ma potente apparecchio per la cucina, grazie al quale friggere, arrostire e grigliare, in poco tempo, utilizzando un solo cucchiaio di olio, per pregustare piatti deliziosi e salutari, senza tuttavia ricorrere alle preparazioni tradizionali, certamente gustose, ma a lungo andare anche dannose per la salute del proprio organismo.

Noi stessi abbiamo deciso di mettere alla prova Oil Free Fryer, preparando verdure grigliate, carni e pesci fritti e arrostititi, patatine fritte e patate arrosto e, non solo abbiamo gustato dei piatti dal sapore unico, ma ci sentiamo di consigliare Oil Free Fryer a chi ha poco tempo da dedicare alla cucina, presta attenzione alla sua forma fisica, si allena regolarmente, mangia sano e vorrebbe continuare a preservare il gusto, senza tuttavia rinunciare a preservare il peso forma ottimale.

Oil Free Fryer funziona?

Rispetto a molti altri modelli simili in commercio, Oil Free Fryer è il migliore, prima di tutto, perché è una versione migliorata, stando alle recensioni dei clienti che continuano ad utilizzarla regolarmente, ma anche secondo il nostro modesto parere, dopo averla testata noi stessi, in secondo luogo, perché, rispetto ai modelli simili, Oil Free Fryer non ha bisogno di olio per imitare la frittura tradizionale.

Fondamentalmente, Oil Free Fryer è la friggitrice ad aria che avete sognato di avere da sempre, ideale per:

cucinare in modo sano , ma con un ridotto apporto calorico

, ma con un preparare cibi croccanti fuori e morbidi all’interno

e cucinare in modo diverso e salutare alimenti preparati sempre nello stesso modo

Oil Free Fryer frigge, arrostisce, griglia, cuoce o tosa. Come anticipato nella premessa, in buona sostanza, Oil Free Fryer è la vostra estensione in cucina, perfetta per imitare la cottura tradizionale, in ogni sua forma, ma in modo salutare!

Oil Free Fryer caratteristiche

Com’è giusto che sia, molti di voi, sicuramente, si staranno domandando come funzioni Oil Free Fryer e come riesce ad imitare la frittura tradizionale, senza però utilizzare l’olio. E bene. Oil Free Fryer è stata sviluppata sulla base di una tecnologia di ricircolo dell’aria, attraverso la quale la ventola superiore, che è posta all’interno di Air Free Fryer, consente all’aria calda di circolare all’interno del contenitore durante la preparazione delle pietanze, in modo uniforme, realizzando così piatti gustosi e salutari allo stesso tempo.

La capienza del cestello e quella del contenitore meritano una menzione a parte, dato che, rispetto agli apparecchi simili, presenti anche da più tempo in commercio, il cestello di Air Free Fryer è pari a 2,3 litri e il contenitore a 3,8 litri, rendendo Air Free Fryer un elettrodomestico in grado di preparare le pietanze per tutta la famiglia. Una menzione a parte meritano anche la capacità di temperatura massima che la friggitrice ad aria è in grado di raggiungere, pari a 200° C, e il timer con spegnimento automatico una volta raggiunti i 30 minuti, una caratteristica che non è presente in tutti i modelli di friggitrice ad aria.

Oil Free Fryer, dove acquistare

Oil Free Fryer, recensione e testimonianze

Dopo aver provato noi stessi Oil Free Fryer ed essere rimasti piacevolmente sorpresi sia dal suo funzionamento che dal gusto dei cibi preparati nella friggitrice. Ecco alcune testimonianze dirette estrapolate dal sito ufficiale

Paola, 41 anni – Milano

Io e la mia famiglia amiamo la frittura, mio figlio in particolare, ma allo stesso tempo cerchiamo anche di avere un’alimentazione corretta. Per questo motivo, ho deciso di acquistare Oil Free Fryer. La uso regolarmente, posso preparare e gustare la frittura senza più sentirmi in colpa e, al contempo, preparare ottime pietanze, arrostite o grigliare, dal pesce alla verdura, dalle carni alle patatine fritte, che in Oil Free Fryer si mantengono gustose e leggere.

Maria Rosa, 56 anni – Pescara

Ho sempre amato la frittura e, quando, per la prima volta, sentì una mia amica parlare di Air Free Friyer, quasi non credevo all’esistenza di un elettrodomestico per la cucina che sapesse friggere, ma anche arrostire e grigliare alimenti diversi. Ho deciso di provarla e, devo dire, che questi piccolo apparecchio ha superato ogni mia aspettativa. Non posso più farne a meno. Le pietanze sono gustose e leggere, così posso essere preoccuparmi della mia salute fisica, senza per questo dover rinunciare ai piaceri della tavola.