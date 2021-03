Come coprire un tatuaggio in casa è uno dei quesiti che ci si pone più spesso, forse perché si crede sia impossibile, ma non è così. Vediamo insieme.

Come coprire un tatuaggio, per delle ragioni che possono essere svariate e, naturalmente, personali, è uno dei quesiti che, al giorno d’oggi, sempre più persone si pongono. Tale possibilità, in effetti, fino a non molto tempo fa, era una prerogativa esclusiva di categorie specifiche di persone, che vedevano nel professionista l’unica figura in grado di svolgere un lavoro eccellente. Oggi, questa possibilità si estende ad un numero sempre più crescente di persone perché il mercato offre prodotti professionali, a costo contenuto, rapidi e personali, che possono essere usati con facilità in ogni occasione. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come coprire un tatuaggio in modo rapido, professionale e naturalmente.

Come coprire un tatuaggio

Il tatuaggio è uno dei tanti modi che ognuno di noi ha a propria disposizione per esprimere la sua creatività, le sue idee e, soprattutto, la sua personalità. Sfortunatamente, al giorno d’oggi, nonostante questo nostro mondo si sia evoluto così velocemente e, in alcuni contesti, persino inaspettatamente, la maggior parte delle aziende o delle imprese persiste a non approvare il tatuaggio, rifiutandosi di assumere personale con tatuaggio e chiedendo ai propri collaboratori la copertura totale, con delle bandane, la manica lunga o del trucco, a seconda del punto in cui si trova il tatuaggio.

Le ragioni che spingono una persona a voler coprire un tatuaggio possono essere numerose e non fermarsi esclusivamente al mondo del lavoro. Ad esempio, con il tempo, ci si può pentire di quel tatuaggio che riporta a galla ricordi spiacevoli o un periodo triste della propria vita, oppure, molto più semplicemente, ci si può pentire e basta di quel tatuaggio.

Fino a non molto tempo fa, immaginare, un giorno, di poter fare affidamento su una crema specifica, che si occupasse della copertura totale dei tatuaggi, era pura utopia. Così come, allo stesso tempo, era pura utopia pensare che il trucco potesse nascondere quell’inchiostro sulla pelle. Oggi, invece, è realtà. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come coprire un tatuaggio, in modo rapido e professionale, con prodotti naturali e sicuri per il proprio benessere psicofisico.



Come coprire un tatuaggio: consigli

Esistono alternative differenti che coprono un tatuaggio alla perfezione e completamente. Tra le soluzioni più efficaci, il trucco è la prima che viene in mente, ma a dire il vero, queste sono molte di più e dipendono prevalentemente dall’area del corpo in cui il tatuaggio primeggia.

Se il tatuaggio che desiderate coprire si trova dietro il collo, ad esempio, durante l’inverno, potrete provare a coprirlo con una sciarpa o uno scaldacollo. Durante l’estate, al contrario, sebbene portare i capelli sciolti possa sembrare la soluzione più immediata, sappiate che, in alternativa, potrete anche legare i capelli in una coda di cavallo, avendo l’accortezza di lasciare qua e là qualche ciocca che copra giusto l’inchiostro dietro al collo.

Nel caso in cui il tatuaggio da nascondere si trovi sul polso, potrete puntare su delle bandane classiche, che tuttavia sono un trend che non tramonta mai. In alternativa, potrete optare per dei braccialetti spessi, oppure, impilare più braccialetti sottili finché il tatuaggio non sarà coperto del tutto. Il polso è uno dei posti in cui nascondere un tatuaggio è più facile, d’altronde!

Infine, se il vostro tatuaggio si trova sulla caviglia o sulla gamba, ma siete state invitate ad un evento formale e desiderate nasconderlo, potrete indossare delle calze di colore opaco o degli stivali alti.

La maggior parte delle volte, le soluzioni efficaci per la copertura completa di un tatuaggio non si adattano ad entrambi i generi ed è per questo motivo che, nel paragrafo che segue, abbiamo pensato di parlarvi di Cover Plus Tattoo, una crema coprente per tatuaggi, rapida e professionale, adatta sia all’uomo che alla donna, indipendentemente dalla loro carnagione e il tipo di pelle.

Come coprire un tatuaggio in casa

Come abbiamo avuto modo di appurare dalla lettura dei paragrafi precedenti, le ragioni che spingono una persona a coprire un tatuaggio possono essere molteplici e, se da un lato, il trucco può essere una soluzione ottima, dall’altro, Cover Plus Tattoo, ad oggi, resta la soluzione più efficace, prima di tutto, perché non porta la persona ad impiegare ore prima di coprire alla perfezione un tatuaggio, in secondo luogo, perché è una crema coprente, adatta a tutti i tipi di pelle, infine, può essere applicata anche da una persona non professionista.

Fino a non molto tempo fa, l’utilizzo di un prodotto specifico nella copertura completa di un tatuaggio era una prerogativa esclusiva dei make up artist sui set teatrali e cinematografici. Tuttavia, nel tempo, ci si è resi conto che anche una persona comune, per ragioni diverse, ad un certo punto della sua vita, ha necessità di coprire un tatuaggio. Cover Plus Tattoo si rivolge esclusivamente a queste persone. Non è infatti un caso che questa crema coprente, Made in Italy al 100%, sia universale, ovvero, indicata per tutti i tipi di pelle, indipendentemente dalla carnagione, anche se delicata e sensibile, poiché composta da materiali premium, di prima qualità.

Grazie alla sua semplicità di utilizzo e benefici, è riconosciuto come il miglior rimedio casalingo per coprire i tatuaggi in casa. Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Cover Plus Tattoo è un prodotto esclusivo, che non si acquista dai negozi fisici o virtuali, siano questi specializzati o standard, ma unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto.

