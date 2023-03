Pressoterapia alle braccia: benefici e come farla

La pressoterapia è una tecnica di massaggio all’avanguardia che può favorire il drenaggio linfatico, favorendo, di conseguenza, un assottigliamento delle braccia, ma anche delle gambe, dei glutei e dell’addome, che sono le zone predisposte all’accumulo di grasso e liquidi in eccesso. Sicura per l’adulto, tranne in qualche rara eccezione, la pressoterapia favorisce uno stato di benessere psicofisico ottimale. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, di che cosa si occupa la pressoterapia, quali sono i suoi benefici e come eseguirla anche in casa, in modo completamente autonomo.

Pressoterapia alle braccia

La pressoterapia è un macchinario di primaria importanza per chi ha un sistema linfatico mal funzionante, grazie al quale stimolarlo ad un corretto funzionamento, allo scopo di sgonfiare quelle zone maggiormente interessate dal grasso e i liquidi in eccesso, in modo particolare, braccia, gambe, glutei e addome. Il dispositivo, infatti, esegue un vero e proprio massaggio drenante, allo scopo di restituire al proprio organismo uno stato di benessere psicofisico ottimale ed un fisico snello e armonioso.

Fino a non molto tempo, la pressoterapia era una tecnica esclusivamente eseguita da personale esperto e competente, ma la società odierna, divenuta via via più esigente, ha cambiato le carte in tavola, sviluppando e trasformando dispositivi e macchinari professionali in dispositivi e macchinari di uso domestico, efficaci quanto quelli professionali e totalmente sicuri, sia in termini di utilizzo che di benefici.

Esistono modelli diversi di apparecchiature per la pressoterapia. Nel nostro articolo, focalizzeremo la nostra attenzione principalmente su quelli per le braccia, ma in generale, è bene precisare che uno stesso dispositivo è utile anche per il trattamento di tutti i punti critici del corpo e non solo delle braccia.

Pressoterapia alle braccia: benefici

Il corretto funzionamento del sistema linfatico è essenziale poiché è da esso che dipende la capacità della linfa, ovvero, un fluido che contiene i globuli bianchi essenziali per combattere le infezioni, di muoversi all’interno dell’organismo. Il cattivo funzionamento del sistema linfatico, di conseguenza, provoca diversi disagi che, tuttavia, possono essere sia prevenuti e sia trattati proprio con la pressoterapia.

Quelli che seguono sono alcuni dei benefici che il trattamento con la pressoterapia garantisce:

ridotta tensione e dolore muscolare

ridotta rigidità degli arti

pelle tonica, elastica e compatta

sistema immunitario rafforzato, grazie alla linfa che, all’interno dell’organismo, riesce a muoversi con maggiore facilità

riduzione delle tossine, dei liquidi e dell’adipe in eccesso

dissolvenza della cellulite, nel caso si decida di utilizzare il dispositivo per il massaggio drenante sulle gambe

stato di benessere psicofisico ottimale

La pressoterapia è una tecnica sicura e affidabile, anche se eseguita in modo autonomo, grazie alla progettazione e realizzazione, da parte delle aziende autorizzate, di apparecchiature specifiche, destinate all’uso domestico. Gli accessori che la compongono, molto simili ad una tuta spaziale, che funzionano attraverso un sistema ad aria compressa, tuttavia, possono provocare qualche fastidio sulla zona che si tratta, come rossore o dolore muscolare, ad esempio, nel caso in cui non si sia stati molto attenti e questi siano stati fatti aderire eccessivamente, ad esempio, intorno al braccio.

Si consiglia di non sottoporsi a pressoterapia nel caso di gravidanza, recente intervento chirurgico, osteoporosi e patologie pregresse, come quelle a carico del sistema cardiovascolare o il diabete.

Pressoterapia: come farla a casa

Come abbiamo avuto modo di appurare dalla lettura dei paragrafi precedenti, la pressoterapia è essenziale per il benessere psicofisico del proprio organismo ed è proprio per questo motivo che, ognuno di noi, dovrebbe sottoporsi al trattamento. Tuttavia, l’opzione non può essere valida per tutti, in parte, per il costo economico della seduta, in parte per l’impossibilità a sottoporsi alle sedute, sia per gli impegni di lavoro e sia per gli impegni con lo studio, ma a volte anche, semplicemente, per pura pigrizia. Fortunatamente, al giorno d’oggi, nessuno rinuncia a questa possibilità, se il trattamento con la pressoterapia è ciò che desidera, perché si ha la possibilità di farlo anche in casa, con apparecchiature professionali. A questo proposito, abbiamo raccolto su Amazon una lista delle migliori apparecchiature per pressoterapia, alla migliore offerta.

Di seguito una breve classifica delle 3 migliori offerte su amazon.

1) Manicotto per Pressoterapia

Prodotto da Venen Engel, il manicotto è compatibile con le apparecchiature di Venen Engel 4 e Venen Engel Premium 4. Si precisa che la confezione include il manicotto, ma non l’apparecchiatura. Specificatamente progettato e realizzato con lo scopo di esercitare un massaggio scorrevole sul braccio, il manicotto si compone di un materiale robusto, ultraresistente e con una vestibilità perfetta.

2) Macchinario per Pressoterapia

L’apparecchio è predisposto per il trattamento delle braccia, delle gambe, dei glutei e dell’addome, allo scopo di sciogliere le tensioni e i dolori muscolari, dissolvere la cellulite, alleviare i dolori causati dalle vene varicose, migliorare il sistema linfatico ed intervenire sui problemi causati da una cattiva circolazione sanguigna. Progettato per un uso domestico e professionale, l’utilizzo regolare della pressoterapia restituirà al proprio organismo una sensazione di benessere psicofisico generale.

3) Macchinario per Pressoterapia con Telecomando

Questo macchinario raccoglie tutte le caratteristiche e i vantaggi di un macchinario per pressoterapia tradizionale, ma con la possibilità di essere guidato a distanza, con un telecomando, per un utilizzo rapido e pratico, allo stesso tempo. Indicato per il trattamento dei glutei, dell’addome, delle braccia e delle gambe, il macchinario è semplice da utilizzare e facile da trasportare ovunque si presenti una necessità.

