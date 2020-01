One Power Zoom hanno lenti regolabili e potete svolgere qualsiasi attività permettendo di vedere bene.

Gli occhiali da vista sono essenziali per vedere meglio. Chi ha difficoltà a leggere può contare su un nuovo modello. Si tratta di One Power Zoom, un tipo di occhiali originali ed esclusivi che hanno le lenti autoregolabili e adatti a tutti. Per chi ancora non li conosce, ecco tutto quello che c’è da sapere, compreso anche le opinioni dei consumatori di questo nuovo prodotto del mondo dell’ottica.

One Power Zoom

Si tratta di una novità per quanto riguarda il mondo dell’ottica. Sono degli occhiali che permettono di dare una mano e un supporto a coloro che hanno difficoltà a leggere o fare qualunque altra attività. Sono un prodotto di ultima generazione che si distingue per le seguenti caratteristiche:

Molto leggeri dal momento che il telaio è in policarbonato

Le lenti autoregolabili sono disponibili in una vasta gamma che va da 0.5 a 2.75 per le gradazioni

per le gradazioni Resistenti e solidi, anche grazie alle asticelle flessibili.

Sono occhiali perfetti per svolgere qualsiasi attività e si differenziano da altri modelli presenti sul mercato in quanto hanno lenti che incorporano ogni gradazione possibile e necessaria. Sono occhiali perfetti per leggere. Un dispositivo affidabile ed efficace, anche perché si usa nel campo della diagnostica e, proprio per questa ragione, progettato da esperti del settore.

Usano una lente adatta a qualsiasi tipo di presbiopia e potete anche scambiarli con altri membri della famiglia.

One Power Zoom funziona?

Un prodotto che funziona davvero in quanto è un dispositivo medico. Le lenti sono autoregolabili e, per questa ragione, non è necessario sottoporsi a varie visite oculistiche per verificare la gradazione degli occhi e l’aumento. Ne basta un paio per cominciare a vedere bene sin da subito. Sono occhiali che correggono la vista e adatti per vedere bene da vicino.

Sono considerati il miglior modello dell’anno proprio per la loro innovativa tecnologia: ogni lente infatti ha già al suo interno tutta una gamma di gradazioni diverse da 0.5 a 2.75 così da non dover comprare diversi modelli. Questo inoltra assicura un risparmio: niente più soldi spesi in occhiali da lettura con diverse gradazioni.

Grazie a questo nuovo strumento ottico, non avete bisogno di cambiare ogni volta occhiali per leggere caratteri di dimensioni diverse. Le lenti si adattano a chi ha problemi di vista, potete regolarli in modo automatico per ogni gradazione. Si possono mettere per svolgere qualsiasi attività: leggere un libro, guardare la televisione, lavorare al computer o anche consultare il menù al ristorante.

Si tratta di lenti intelligenti che sono state progettate e studiate, oltre che analizzate da due esperti di origine americana che hanno deciso di realizzare questo prodotto proprio per supportare e aiutare chi ha problemi di vista e difficoltà nella lettura. Un dispositivo medico considerato il migliore della sua categoria in questo campo.

Un prodotto consigliato dai migliori esperti del settore anche grazie ai vari studi che sono stati fatti in merito.

One Power Zoom: i benefici

Per quanto riguarda i vantaggi di questo tipo di lenti, sono vari. Si adattano a ogni gradazione e permettono di vedere bene da vicino senza ogni volta cambiare gli occhiali. Sono lenti che hanno racchiuso al loro interno la tecnologia Flex Focus Optics, per cui ogni lente ha varie gamme di gradazioni per cui l’occhio sceglie in automatico la messa a fuoco in base a cosa si sta guardando.

I benefici di un prodotto di questo tipo sono i seguenti:

Non ha bisogno delle rotelline o manopole per regolarli in quanto si regolano in automatico

Potete usarne un solo paio per la casa, l’ufficio e i viaggi

Risparmiate poiché avete a disposizione un solo paio di occhiali per svolgere varie attività

Non sono necessarie prescrizioni di esperti del settore per poterli acquistare

Realizzati con materiali resistenti, di ottima qualità e con design alla moda

Adatti sia per gli uomini che le donne.

One Power Zoom, dove acquistare

Nell’ultimo mese sono stati venduti oltre 500.000 pezzi essendo un prodotto originale ed esclusivo. Non è disponibile infatti nei negozi fisici o siti di e-commerce online. L’unico modo per acquistarlo è tramite il sito ufficiale del prodotto, compilare il modulo con i propri dati che sono trattati nel rispetto della privacy e attendere la chiamata dell’operatore per la conferma dell’ordine. Il prodotto è in promozione stagionale al costo di 49,90 € per un paio di occhiali invece di 79,80 € con spedizione gratuita. Il pagamento si effettua sia con carta di credito o Paypal, ma anche in contrassegno, ossia in contanti al corriere al momento della consegna.

One Power Zoom, recensione e testimonianze

Per chi ha ancora dei dubbi riguardo l’efficacia di questo prodotto, ecco alcune opinioni da parte dei consumatori prese dal sito ufficiale.

“Io e mio padre possiamo scambiarceli.” Io e mio padre abbiamo gradazioni diverse ma possiamo scambiarci questi occhiali da lettura e riuscire comunque tutti e due a leggere meglio. Sono comodissimi, li consiglio. (Marco)

“Un solo paio ha tutte le gradazioni che mi servono.” Prima dovevo usare un paio di occhiali da lettura a gradazione 1 per lavorare al computer e un altro paio a gradazione 2 quando dovevo leggere i caratteri piccoli e per il cellulare. Adesso invece uso solo i miei ONE POWER ZOOM perché le lenti hanno già tutte le gradazioni che mi servono. (Alessia)

