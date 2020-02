World Nutella Day 2020 tra pochissimi giorni

“Che mondo sarebbe senza Nutella?” Quante volte abbiamo sentito questa frase che celebra la crema alla nocciola più famosa in tutto il mondo. Si tratta di un prodotto che non ha età, dal gusto inconfondibile, che accompagna le colazioni di migliaia di italiani e non solo.

Il prodotto Ferrero detiene da anni la leadership assoluta nel settore. La possiamo spalmare su una fetta di pane, o raccogliere con un cucchiaino dal barattolo o anche usarla per farcire una torta o dei muffin: in tutti i modi e soluzioni il piacere per chi la mangerà sarà garantito.

World Nutella day 2020

Il 5 febbraio si celebra il World Nutella Day, la giornata mondiale dedicata al prodotto Ferrero: tale iniziativa è nata nel 2007, quando Sara Rosso, una blogger americana decise di festeggiare gli appassionati della celebre crema alla nocciola in tutto il mondo.

Per questa occasione, Ferrero ha deciso di offrire un mini vasetto da 25 g in omaggio.

Per ottenere il premio, basta recarsi nel giorno del 5 febbraio in uno dei punti vendita aderenti ed acquistare un prodotto farcito Nutella. Rientrano in tale categoria non solo il classico vasetto Nutella, ma anche i Nutella B-ready e gli ultimi arrivati sul mercato Nutella Biscuits, che hanno riscosso sul mercato un successo senza precedenti.

Sebbene il formato del premio sia davvero ridotto, esso rappresenta certamente un ottimo oggetto da collezionare. Per ottenerlo basta recarsi in uno dei punti vendita come la “La Piadineria”, “Red La Feltrinelli”, “Cafè La Feltrinelli”. La promozione è valida per la sola giornata del 5 febbraio, ed è stata pensata per riunire la community mondiale allo scopo di condividere la passione per Nutella. Inoltre, vi è l’invito rivolto al pubblico di partecipare con la pubblicazione di immagini raffiguranti i prodotti con la crema alla nocciola e utilizzando l’hashtag #worldnutelladay.

La catena internazionale Mc Donald’s ha deciso di portare a partire dal 5 febbraio per la prima volta in tutti i suoi punti vendita italiani la combo pane e Nutella con il nuovo McMcrunchy Bread. Durante il World Nutella Day sarà anche possibile assaggiarlo gratis tra le 15 e le 18 nelle città di Roma, Milano, Napoli e Bari.

World Nutella day: promozioni

Ma se non avete tempo di andare negli store indicati da Nutella per prendere in omaggio il vasetto da 25 g e se non potete resistere alla tentazione di mangiare la crema alla nocciola più famosa del mondo, potrete sempre optare per l’acquisto online. Basterà un semplice clic.

Il portale Amazon offre tutti i prodotti Nutella a prezzi più vantaggiosi.

Di seguito si riportano gli articoli più acquistati da parte dell’utente sulla piattaforma online. Si ricorda che cliccando sul singola immagine sarà possibile visualizzare tutte le offerte.

1) Nutella. La prima proposta è il classico vasetto, conosciuto a livello mondiale. Potrete consumare il prodotto da solo o per preparare altre ricette come torte e biscotti.

2) Nutella Biscuits. Sono i prodotti Nutella più in voga del momento, difficili da trovare nei supermercati perché vengono subito esauriti. L’acquisto online senza dubbio sarà per voi più facile e non vi è il rischio di sold-out.

3) Nutella B-ready. Ideali per la colazione o anche per uno snack pomeridiano a casa e fuori casa, e per “staccare” per un attimo concedendo una pausa gustosa stampata Nutella.

La crema si accompagna perfettamente alla cialda croccante: la combinazione farà vivere un’esperienza unica al vostro palato.

