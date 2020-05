Occhiali da sole da uomo. I trend del 2020

Le nuove tendenze propongono occhiali da sole da uomo dalle lenti colorati e forme geometriche.

Con le prime giornate di sole e l’esposizione ai raggi solari, bisogna proteggere la vista. Per farlo, gli occhiali da sole da uomo, sono un accessorio che non può mancare. Ecco quali scegliere, le migliori promozioni e anche i trend del 2020.

Occhiali da sole

Pensare a una intera estate senza un buon paio di occhiali da sole è alquanto impossibile. Si tratta di un accessorio che, non solo protegge dai raggi del sole che possono essere dannosi a lungo andare, ma sono anche un oggetto che abbellisce e rende particolarmente attraenti. Inoltre, alcuni modelli di occhiali da sole da uomo si possono usare anche per praticare attività sportive quali l’alpinismo o la corsa oppure il ciclismo.

Sul mercato sono tantissimi i modelli di occhiali da sole da uomo che potete scegliere in base alle dimensioni, la forma, ma anche il design, oltre ovviamente ai materiali e al prezzo.

Per scegliere questo accessorio, ci sono alcuni fattori da considerare al momento dell’acquisto. Le lenti sono importanti da valutare in quanto proteggono dai raggi ultra violetti e UVA.

Chi ha degli occhi particolarmente sensibili, si consiglia di scegliere degli occhiali che siano adatti a proteggerli e non creino rossori o irritazioni. Oltre alle lenti, bisogna considerare anche il tipo di materiale. Dal momento che vengono indossati e rimossi spesso, si consiglia di optare per un modello in poliuretano, particolarmente resistente ai graffi, oltre a essere leggero e flessibile.

Oltre a questi fattori, anche il design è un requisito da valutare in quanto permette di distinguersi dalla massa e scegliere uno stile che sia il più simile al vostro. Optate per un modello con cui sentirvi a vostro agio dal colore e dalla forma particolare.

Gli occhiali a goccia sono sicuramente un modello di occhiali da sole da uomo ottimo e molto indicati. Cercate di trattarli con cura usando un panno morbido e un detergente per la pulizia.

Occhiali da sole da uomo trend

Si tratta di un accessorio che è riuscito a mantenere uno stile pacato e classico. Per quanto riguarda le tendenze 2020 della prossima estate per gli occhiali da sole da uomo, qualcosa cambia in merito. Si trovano occhiali dalle lenti particolari e dalle tonalità inaspettate che si differenziano dai classici.

Per quanto riguarda i trend del 2020 per gli occhiali da sole da uomo, gli ottici propongono lenti di vari colori: arancioni, oppure verdi e azzurre. Dal momento che in estate la luce del sole è chiara e vivida, si sta pensando a dei trattamenti particolari che possano proteggere maggiormente gli occhi.

Potete trovare in commercio degli occhiali da sole uomo fotocromatici, indicati per coloro che hanno un difetto visivo.

Le forme della montatura si diversificano in quanto ai modelli classici si trovano altre spesse e importanti. Ci sono occhiali con dei particolari in metallo, mentre altri si presentano molto trendy e alla moda con il colore delle stanghette che contrasta con quello della montatura. I modelli di tendenza della prossima stagione hanno forme geometriche o ricordano il modello anni ’70 con la forma tonda. Quindi, spazio alla fantasia e al gusto.

La scelta degli occhiali da sole da uomo dipende anche dal motivo per cui s’indossano. Per una giornata in spiaggia bisogna optare per un modello completamente diverso rispetto a un aperitivo o una passeggiata in centro con gli amici.

Tenete a mente questi particolari per trovare il modello adatto a voi da sfoggiare per la prossima estate.

Occhiali da sole Amazon

Per la prossima stagione, sono tantissimi i modelli di occhiali da sole da uomo che potete trovare sul sito di Amazon approfittando di vari sconti e offerte. Cliccando sulla foto si possono visualizzare alcuni articoli al riguardo. Ecco una breve classifica con una descrizione di alcuni prodotti scelti tra i più ordinati e apprezzati dagli utenti del noto e-commerce.

1)Ray-Ban Aviator Large Metal

Un modello molto venduto e apprezzato sul mercato, anche per l’ottimo rapporto qualità prezzo. Le lenti sono in vari colori in modo da venire incontro a qualsiasi esigenza estetica. Indicato a chi vuole un occhiale da sole non particolarmente invadente con la montatura in metallo, quindi molto resistente e durevole nel tempo. In dotazione potete trovare anche una custodia in modo da riporli quando non li indossate.

2)Persol Mod 0649

Adatto a chi ama essere alla moda e al centro dell’attenzione. Hanno una montatura molto elegante per cui potete indossarli in varie occasioni, anche abbinandolo a un completo di lavoro. Dispongono di lenti antiriflesso per una visione maggiormente nitida. Disponibili in due colori. Sono eleganti, sobri, non particolarmente vistosi o eccentrici, ma sicuramente alla moda. Donano un ottimo comfort e vanno bene anche per un look sportivo.

3)Emporio Armani

Sono occhiali da sole realizzati in materiale acetato e metallo. Molto eleganti, per un look sobrio e adatti a chi non vuole catturare troppo l’attenzione. Sono in gomma, quindi molto flessibili e resistenti alle cadute o graffi. Potete indossarli in comodità. Le recensioni parlano di un modello ottimo dal design accattivante. Sono leggeri e robusti, oltre a essere indossati per la vita di tutti i giorni. Moderni e sobri al tempo stesso.

