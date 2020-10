Non c'è pace per la chiesa della Lousiana: il predecessore del prete sorpreso ad avere rapporti sull'altare era stato accusato di abusi su minori.

Nuovi raccapriccianti dettagli emergono in merito alla vicenda relativa al prete della Lousiana che era stato sorpreso ad avere rapporti sessuali sull’altare con due donne. Queste ultime erano delle attrici hard da lui contattate appositamente per realizzare alcuni video dell’atto proprio all’interno della chiesa.

Travis Clark, Mindy Dixon e Melissa Cheng sono stati dunque arrestati per atti osceni in luogo pubblico.

Dalle indagini condotte dalle forze dell’ordine e in base alle ricostruzioni dei fedeli è emerso che il prete era stato chiamato nella parrocchia per sostituire il parroco precedente, il quale era stato accusato di abusi su minori. L’uomo, di cui non si conosce l’identità, era stato incastrato da alcuni messaggi osceni inviati ai ragazzi dell’oratorio.

La chiesa nella Lousiana

Per i fedeli della chiesa della Lousiana, dedicata ai santi Pietro e Paolo, non sembra dunque esserci pace. Un incubo dopo l’altro sembra affliggerli. È per questa ragione che, con l’auspicio che il nuovo parroco non nasconda segreti, la diocesi di New Orleans ha deciso di sostituire l’altare e gli altri mobili della chiesa divenuti “impuri”.

L’arcivescovo Gregory Aymond ha inoltre voluto benedire personalmente la struttura religiosa con una cerimonia solenne.

Intanto, Travis Clark e le due donne sono stati rilasciati su cauzione. Il gesto è costato all’ex prete ben 25mila dollari, mentre le attrici hanno dovuto pagare 7.500 dollari ciascuna. La difesa intende perseguire la via dell’assoluzione piena in quanto i rapporti erano consenzienti e si sono verificati quando in chiesa non era presente nessuno.