Polsiere: le migliori per l’attività fisica

Le polsiere sono fondamentali nell'attività fisica per svolgere i vari allenamenti, ma anche per la protezione dei polsi durante l'allenamento.

Sono diversi gli strumenti che non possono mancare per svolgere attività: dai manubri ai pesi, ecc. Un accessorio imprescindibile per ogni sportivo sono sicuramente le polsiere che hanno vari benefici e aiutano a svolgere meglio gli esercizi. Ecco alcune delle migliori e dove comprarle.

Polsiere

Sono accessori nati e ideati intorno agli inizi degli anni Cinquanta, grazie a Fred Perry, un tennista di origine britannico. Nel corso del tempo, le polsiere si sono trasformate: da polsini utili ad asciugare il sudore dalla fronte dei tennisti sino a strumenti che permettono di praticar attività fisica. Sono accessori per il fitness e la pesistica, ma anche per prevenire gli infortuni e proteggere il polso negli allenamenti maggiormente duri e faticosi.

Le polsiere, note anche con il nome di Wrist Wraps, supportano e danno protezione al polso durante i vari allenamenti e le sessioni di attività fisica. Adatte sia per il sollevamento pesi, ma anche per una attività quale il crossfit. Prima di scegliere l’accessorio più adatto a voi, bisogna capire come sono fatte e anche il materiale.

Solitamente si tratta di un accessorio che non necessita di taglia in quanto potete regolarla grazie alla chiusura in veltro, ma in alcuni casi è possibile trovarle in base a determinate misure del proprio polso, per cui risulta importante conoscere e misurarne la circonferenza.

Solitamente si trovano polsiere realizzate in materiali quali cotone, neoprene e anche poliestere.

Indossarle è molto semplice e si consiglia l’uso di questo accessorio soprattutto quando i carichi del polso cominciano a diventare pesanti e dare dolore. Non usatele durante esercizi a corpo libero o ginnastica. Allenarsi con le polsiere aiuta a mantenere il polso ben saldo e in totale sicurezza durante l’esecuzione degli esercizi.

Polsiere: modelli

Non è facile districarsi in questo settore in quanto sono tantissimi i modelli di polsiere disponibili che cambiano a seconda del tipo di sport che si pratica.

Per esempio, chi pratica uno sport come il tennis ha bisogno di una polsiera morbida, mentre per una attività quale crossfit o pesi, si necessita un modello maggiormente solido che protegga i polsi.

Per il crossfit potete scegliere sia polsiere rigide che morbide. Si trovano polsiere per la prevenzione, adatte in ambito sportivo per migliorare le prestazioni, ma anche per prevenire infortuni e lesioni di questa zona e indicate in quegli sport in cui il corpo è sottoposto a varie sollecitazioni.

Le polsiere a compressione sono adatte per vari livelli di compressione.

Si distinguono poi anche in base al materiale con cui sono realizzate. Dalle polsiere in cotone che assorbono il sudore e consigliate soprattutto in una attività quale il tennis sino a quelle in poliestere realizzate in materiale sintetico e traspirante, passando per i modelli in neoprene che forniscono le migliori prestazioni possibili.

Ci sono tipologie adatte per il sollevamento pesi o gli esercizi di fitness o le AQF, molto lunghe e di ottima qualità. Altre come il modello RDX sono indicate per esercizi con bilancieri, manubri o alla sbarra e si caratterizzano per ganci in metallo che aiutano nell’allenamento e nelle varie attività da svolgere durante gli esercizi in palestra o a casa.

Polsiere Amazon

Per chi sta praticando attività fisica a casa e vuole maggiore protezione durante le varie sessioni di allenamento, le polsiere sono indispensabili e sul sito di Amazon si trovano tantissimi modelli approfittando delle promozioni e delle offerte del momento da non lasciarsi sfuggire. Cliccando sulla foto si possono visualizzare alcuni articoli in merito. Ecco una classifica accompagnata da una breve descrizione con alcuni di questi articoli che sono tra quelli più consigliati dalla nota piattaforma di e-commerce dai vari utenti.

1)RDX ganci sollevamento pesi cinghie

Sono delle polsiere realizzate con cinturino in nylon e ganci in acciaio molto resistenti e adatti a qualsiasi allenamento sia a casa che in palestra. Hanno una impugnatura in gomma in modo da donare maggiore comfort e comodità. Assorbono l’umidità mantenendo i polsi asciutti. Sono realizzati in neoprene con cinghie robuste. Adatti per sport quali il body building e anche il sollevamento pesi.

2)Best Gear fasce da polso

Sono polsiere indicate per pesi pesanti e adatti a raggiungere i vostri obiettivi. Proteggono i polsi dalle lesioni sostenendo gli avambracci durante l’attività fisica e l’allenamento. Donano un supporto extra. Adatte per crossfit, powerlifting, fitness, ecc. Sostengono i polsi e gli avambracci riducendo il rischio di lesioni o infortuni. Offrono una ottima vestibilità e sono regolabili grazie alla chiusura in velcro. Un prodotto di Amazon’s Choice e in vendita con il 20% di sconto.

3)Gornation polsini palestra performance

Offrono una ottima protezione dalle lesioni garantendo e fornendo stabilità ottimale per il polso. Permettono di usare la vostra forza fino alla fine rivelandosi uno strumento essenziale per l’allenamento. Adatti per qualsiasi sport o esercizio e realizzati in silicone. Sono di taglia unica. Indicate per body building, crossfit, sollevamento pesi e fitness. Offrono un ottimo comfort grazie al poliestere e cotone che sono combinati insieme. Disponibili nel colore bianco, grigio, nero, arancio. Un prodotto di Amazon’s Choice.

Oltre alle polsiere, si consigliano anche i guanti per praticare sollevamento pesi.

