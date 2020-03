Gazebo da giardino: i trend e le offerte del 2019

Il gazebo da giardino abbellisce l'esterno e regala una piacevole oasi di relax.

Chi ha la fortuna di avere un bel giardino per accogliere gli amici e i parenti nelle belle giornate primaverili, sa bene quanto sia necessario abbellirlo e renderlo adatto per una serata o pranzo. Il gazebo da giardino non può assolutamente mancare ed ecco, quindi, una panoramica sulle migliori promozioni disponibili.

Gazebo da giardino

Si tratta di una struttura che permette di stare tantissimo tempo all’aria aperta proteggendosi dai raggi solari e dagli agenti atmosferici. Un angolo che invita al relax in cui mangiare con gli amici, divertirsi, leggere un buon libro o semplicemente godersi il proprio giardino e la sua bellezza. Sono vari i fattori da considerare per scegliere il gazebo da giardino che meglio si adatta alle esigenze e necessità.

Prima di tutto, cercate di puntare a un modello di gazebo da giardino realizzato con materiali che siano resistenti agli agenti atmosferici.

Inoltre, bisogna anche tenere conto delle varie manutenzioni in modo da preservane la bellezza e la resistenza nel tempo. Un gazebo in plastica è tra quelli maggiormente diffusi, oltre a essere resistente alla pioggia e il sole, anche se dal punto di vista estetico perde un po’ di valore. Il legno e il ferro battuto sono ottimi materiali e danno anche un tocco più elegante alla struttura.

Cercate, al momento dell’acquisto, di prendere bene le misure dello spazio in cui mettere il vostro gazebo in modo che non sia troppo grande. Bisogna che ci siano almeno 50 cm di corridoio ai lati in modo da lasciare lo spazio libero per le vivande e le bevande per gustarle in un ambiente confortevole ed elegante.

Alcuni modelli di gazebo da giardino hanno una pavimentazione o un piano rialzato in modo da poter ospitare, non solo il tavolo con le sedie, ma anche altri complementi d’arredo, come delle poltrone, pouf, per creare un angolo perfetto all’esterno della vostra casa.

Gazebo da giardino: trend

Per chi è interessato a una struttura di questo tipo nell’angolo esterno della propria casa, può dare una occhiata alle ultime tendenze o riviste di arredamento per esterni in modo da capire quale modello è il più adatto.

Dal gazebo in alluminio con serramenti sia sul soffitto che laterali, illuminato da faretti sino ad altri modelli realizzati in materiale riciclabile, quindi con una attenzione particolare all’ambiente.

CI sono poi aziende che hanno pensato a gazebo da giardino in acciaio per proteggersi dai raggi ultra violetti. Maison du Monde ha delle strutture che ricordano un po’ i classici e antichi giardini segreti, con rampicanti per dare un tocco unico agli spazi esterni. Ci sono poi gazebo da giardino che sono apribili e impermeabili, oltre al fatto che è possibile trasportarli grazie alla sacca con le ruote.

Chi ama il minimalismo può puntare su un gazebo da giardino in legno senza copertura. Una grande novità sono i gazebo in ecolegno che potete personalizzare in ogni aspetto e dettaglio.

Si tratta di strutture in cui il consumatore può scegliere sia il colore che la finitura del legno in base ai propri gusti e anche allo stile del giardino.

Una struttura molto versatile e particolarmente accogliente sia per voi, ma anche per gli ospiti. Inoltre, potete usarlo, non solo in estate o primavera, ma anche in inverno munendovi di stufe da esterno per riscaldarvi. Ci sono poi gazebo che è possibile piegare e richiudere in pochissimo tempo, oltre a essere montati senza bisogno di cacciaviti o altri utensili del genere.

Gazebo da giardino promozioni

Per chi è interessato a una struttura di questo tipo, si consiglia di dare una occhiata al sito di Amazon che propone sempre ottime promozioni di cui approfittare. Cliccando sulla foto è possibile visualizzare alcuni articoli al riguardo.

Ecco una breve descrizione di alcuni gazebo da giardino maggiormente apprezzati e richiesti dagli utenti.

1)Michele Sogari gazebo 3×3 giardino

Si tratta di una struttura realizzata in alluminio con telo superiore rivestito in pvc e che protegge dalla pioggia. Si completa con 4 zanzariere, teli antivento e chiusura a zip. Permette di ancorarlo al suolo. Molto robusto e solido con il telo color bronzo. Ben fatto e facile da montare, anche per chi non ha dimestichezza.

2)Home garden gazebo in alluminio 4×4

Un gazebo di dimensioni 4×4 ottimo per le serate con amici e parenti. ha un telo in ecrù. Molto robusto e solido. La struttura in alluminio dona eleganza. Ha asole e si fissa con dei gancetti. Permette di garantire la privacy che ognuno desidera. Dispone di zanzariere per tenere lontani gli ospiti indesiderati. Molto solido e particolarmente facile da montare, oltre a essere consigliato, in base alle recensioni.

3)Giardini del re top copertura gazebo massima

Le dimensioni di questa struttura sono 3×4 metri realizzato in poliestere spalmato PVC. Impermeabile. Anti vento, quindi protegge dagli agenti atmosferici. Particolarmente resistente e solido.

Oltre al gazebo da giardino, ecco alcuni modelli di sedie per completare l’arredamento di questa area.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.