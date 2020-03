Ombrelloni da giardino: quale scegliere per la stagione

Gli ombrelloni da giardino permettono di abbellire questa zona e proteggersi dai raggi del sole.

Gli ombrelloni da giardino sono l’ideale per creare una atmosfera rilassata e spensierata insieme agli amici durante la primavera o l’estate. Inoltre, proteggono dai raggi del sole creando una zona di ombra e relax. Ecco alcune delle migliori promozioni in merito e quale modello scegliere in prossimità della stagione.

Ombrelloni da giardino

Per trasformare la zona esterna in un angolo di pace e relax, basta davvero poco. Un ampio giardino, un tavolo, delle sedie, dei divanetti e anche un ombrellone per proteggersi quando la calura è eccessiva. Sono una alternativa ai gazebo, anche perché hanno un costo decisamente inferiore. Potete spostarli facilmente, oltre a montarli senza particolari problemi e costituiscono un perfetto complemento d’arredo.

Una delle prime cose da valutare al momento dell’acquisto sono i materiali che devono essere resistenti e solidi nel tempo e facili per la manutenzione.

Dal momento che si tratta di ombrelloni da giardino, bisogna anche valutare lo stile e il colore in modo che sia in linea con gli altri accessori d’arredo, quali tavoli, divanetti, sedie, ecc.

Il modo in cui si aprono è fondamentale nella scelta di quale ombrellone da giardino sia il più adatto. Meglio optare per un modello a manovella in quanto basta semplicemente girarla per poi chiuderla in pochissimo tempo. Altri modelli hanno una apertura classica che ricorda gli ombrelli per la pioggia o i classici da spiaggia.

Cercate di optare per materiali che siano resistenti agli agenti atmosferici, quali pioggia e vento. Una struttura in acciaio verniciato a polvere è particolarmente consigliata per quanto riguarda il tipo di materiale, anche se i più belli sono in legno, oltre a essere molto eleganti e delicati.

Il telo dell’ombrellone va benissimo in materiale quale poliestere, impermeabile e dotato di filtro resistente ai raggi ultra violetti.

Ombrelloni da giardino: i modelli

Una delle prime cose da valutare al momento dell’acquisto riguardo questo complemento d’arredo sono le varie tipologie presenti in commercio. I modelli sono vari e si distinguono in:

Ombrellone da giardino con palo centrale: ricordano quelli da spiaggia e hanno una asta che bilancia il peso con il palo di varie forme, rotondo, quadrato o rettangolare. Sono molto piccoli e adatti a chi ha poco spazio

ricordano quelli da spiaggia e hanno una asta che bilancia il peso con il palo di varie forme, rotondo, quadrato o rettangolare. Sono molto piccoli e adatti a chi ha poco spazio Decentrato con il braccio laterale: perfetto per chi ha molto spazio e vuole sfruttare ogni centimetro d’ombra; molto facili da aprire e chiudere di dimensioni medio-grandi

perfetto per chi ha molto spazio e vuole sfruttare ogni centimetro d’ombra; molto facili da aprire e chiudere di dimensioni medio-grandi Decentrato con braccio girevole: molto simile al precedente, ma con una rotazione di circa 360° e la base non si può spostare

molto simile al precedente, ma con una rotazione di circa 360° e la base non si può spostare Di forma rotonda: adatti a giardini e terrazzi che non sono grandi

adatti a giardini e terrazzi che non sono grandi Rettangolari e quadrati: molto ampi

molto ampi Con mantovana, moderni che si differenziano da quelli senza e che possono adattarsi a qualsiasi stile e complemento d’arredo.

Per quanto riguarda i colori, puntate sul vostro gusto e quello che vi piace, ma sappiate che le tonalità chiare del bianco, beige ed ecrù sono particolarmente indicate dal momento che risentono meno degli effetti del sole e dei suoi raggi.

Le sfumature scure tendono a scolorirsi con il tempo, ma dipende molto dalle preferenze di ognuno.

Ombrelloni da giardino Amazon

Per scegliere il migliore ombrellone da giardino per abbellire la zona esterna della casa, si consiglia di controllare sul sito di Amazon che propone sempre tantissimi sconti e promozioni per la stagione. Cliccando sulla foto è possibile visualizzare alcuni articoli in merito. Ecco una descrizione di alcuni articoli e modelli tra quelli maggiormente apprezzati dagli utenti del noto e-commerce.

1)Gardenia Venezia ombrellone

Si tratta di un complemento d’arredo delle dimensioni di 3×3 metri. Un modello a braccio in alluminio che è possibile regolare con il palo decentrato. Il telo è in poliestere e protegge dai raggi ultra violetti. Ha un angolo d’inclinazione regolabile.

Si può aprire con il maniglione e la manovella per una rotazione a 360°. Le opinioni parlano di un prodotto resistente, duraturo nel tempo e ben fatto.

2)Sekey ombrellone in ombrello parasole da esterno

Un modello idrorepellente con rivestimento in poliestere che protegge dal sole. Si presenta con mantovana a bordatura, quindi particolarmente modero. Molto comodo da piegare per via del giunto rotante solido. Offre una ottima protezione dal sole ed è possibile bloccarlo grazie alla manovella. Facile sia da montare che smontare e consente di risparmiare spazio. Disponibile in vari colori: crema, grigio, blu, nero, verde e rosso. Ottimo rapporto qualità-prezzo, struttura resistente e ben fatto.

3)My garden Suitset, ombrellone

Un ombrellone in stile retrattile con struttura in alluminio verniciato con palo decentrato. Il telo in poliestere in colore ecrù con camino che protegge dal vento. Si apre grazie alla manovella laterale. Potete regolare il parasole in varie posizioni. Resiste alle intemperie, di buona fattura. La base è a croce. Ottimo il rapporto qualità prezzo e molto bello dal punto di vista estetico, oltre a essere ben fatto e solido.

Per abbellire ancora di più la zona esterno, potete anche mettere un gazebo da giardino per renderlo più accogliente.

