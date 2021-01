Muffa in casa in inverno: le cause e come eliminarla

La muffa in casa è un problema molto comune, ma ci sono rimedi che aiutano a contrastarla.

Con l’arrivo dell’inverno, oltre a preoccuparsi del freddo e delle temperature rigide, bisogna anche proteggere la casa dall’umidità. La muffa in casa è uno dei problemi maggiormente comuni per cui si necessita di soluzioni e rimedi adatti per contrastarla. Vediamo come fare e quali rimedi usare.

Muffa in casa in inverno

L’inverno è giunto e, per chi vive in case umide, è possibile notare delle macchie nere di muffa in casa e anche incrostazioni lungo l’intonaco. Ovviamente il freddo e la stagione invernale non sono gli unici fattori che influiscono, ma ve ne sono anche altri. Per questo motivo, bisogna mettere in pratica alcuni accorgimenti in modo da sbarazzarsi di questo problema una volta per sempre.

Una delle possibili soluzioni è sicuramente aerare la casa, quindi adottare un sistema di circolazione dell’aria che aiuti a diminuire il livello di umidità presente nell’ambiente domestico e che dà vita alla muffa. Una o due volte al giorno si consiglia di aprire porte e finestre, anche solo per pochi minuti al giorno, in modo da dare una aria diversa e fresca alla casa per evitare la muffa in casa.

In questo modo si abbassa il livello di umidità. Un’altra soluzione altrettanto utile ed efficace è sicuramente quella di accendere il riscaldamento in casa, magari aumentando di qualche grado. In questa maniera riuscite a ottenere un ambiente caldo e accogliente, ma anche ad assorbire maggiore umidità diminuendo la proliferazione della muffa in casa.

Uno o due gradi in più sono la soluzione ottimale per migliorare la situazione in casa. Si consiglia anche l’uso di un deumidificatore proprio per ottenere benefici e risultati importanti in tal senso. Optate anche per un assorbi umidità che contrasta l’eccesso di umidità donando un clima accogliente e confortevole alla casa.

Muffa in casa in inverno: cause

Durante l’inverno, soprattutto se si vive in case vecchie, può capitare di avere la muffa in casa che tende ad annidarsi in vari luoghi, magari lungo i muri o le pareti della vostra abitazione. Prima di capire i rimedi migliori, bisogna conoscere le cause per cui questo problema si verifica. Come già succitato poc’anzi, oltre al freddo, sono altri i fattori che portano ad avere la muffa in casa per cui è bene risolvere il problema.

Il freddo è un nemico e porta alla proliferazione di muffe e batteri. Dal momento che, a causa del freddo, si vive in case ben isolate, non vi è una giusta e corretta ventilazione naturale, per cui l’eccesso di umidità rimane intrappolata nelle stanze portando alla formazione di muffe e microrganismi di questo tipo.

Il riscaldamento eccessivo è un altro dei fattori scatenanti del problema della muffa in casa. Gli sbalzi di temperatura tra una stanza e l’altra portano a problemi di condensa, quindi di umidità eccessiva, per cui di muffa. La stufa a pellet accesa sia di giorno che di notte porta ad avere la muffa in casa che s’insinua nei muri e lungo le pareti rendendola difficile andare via.

Alcuni elettrodomestici, come le cappe della cucina che non espellono l’umidità, portano alla formazione di questi batteri e muffe. Sono tutte cause a cui è possibile trovare la giusta soluzione, anche se bisogna impegnarsi per evitare che questo accada adottando accorgimenti adeguati.

Muffa in casa: rimedi

Oltre alle soluzioni succitate, ci sono altri rimedi e suggerimenti utili per evitare e prevenire il problema della muffa in casa. Sono trucchi e soluzioni che si possono trovare online sul sito di Amazon grazie a diverse offerte e promozioni. Nel momento in cui cliccate sulla foto sono diverse le informazioni in merito. Qui trovate una classifica che vi fornisce alcune delle soluzioni più apprezzate dagli utenti online.

1)Ughey deumidifcatore ambiente casa

Un deumidificatore ambiente per la casa dotato di 7 colori a Led che assorbe l’umidità e permette di liberarsi dalla muffa in casa. Basta semplicemente premere il pulsante per regolare il livello di umidità. Realizzato in un materiale ABS che non rilascia problemi o danni, innocuo e rispettoso dell’ambiente. Ha un dispositivo di rilevamento automatico. Ottimo da usare in casa e in soggiorno. In vendita con lo sconto del 13%.

2)Pro Breeze deumidificatore da 1500 ml

Un prodotto ottimo in quanto rimuove l’umidità e contrasta la muffa che si deposita in varie zone della casa. Molto piccolo, compatto, leggero e portatile, adatto anche a chi ha una casa poco spaziosa, dal momento che non ingombra. Si spegne in automatico non appena l’acqua raggiunge la capacità massima. Molto silenzioso. Ha un funzionamento eco-friendly e adatto anche a chi soffre di allergie in quanto migliora la qualità dell’aria. In vendita con uno sconto del 14%.

3)Ariasana smuffer antimuffa professionale

Uno spray che funziona bene contro la muffa in casa, ma anche i funghi, le spore, lo sporco, alghe, ecc. Va benissimo in qualsiasi ambiente. Offre una ottima protezione a lungo termine. Agisce in fretta sciogliendo la muffa e i funghi. Lascia un piacevole aroma e dura a lungo. Il prodotto più venduto del settore.

Per rimuovere la muffa da indumenti quali le giacche, ecco i rimedi adatti.

