Giacca moto Dainese con airbag e le altre novità del Gruppo

L’inedita collezione di abbigliamento della linea Dainese reinterpreta la storia del motociclismo: la giacca moto con airbag e le novità del Gruppo.

Una novità per ogni evento di settore. È questa l’attuale strategia di Dainese, azienda italiana produttrice di abbigliamento tecnico e protezioni per motociclismo. In poco più di sei mesi ha presentato una nuova linea di abbigliamento per motociclisti (con guanti, scarpe e diversi modelli di giacca moto Dainese) e un gilet airbag.

Le ultime novità dal mondo Dainese

Apparsa per la prima volta a maggio 2019, in occasione della decima edizione di Bike Shed London, Dunes è l’inedita collezione di abbigliamento da moto di Dainese72, la linea Dainese che reinterpreta la storia del motociclismo. Ispirata alla Parigi-Dakar, Dunes ripropone capi iconici in chiave contemporanea. Al centro della scena ci sono varie declinazioni della giacca moto Dainese, con stili e colorazioni che evocano le emozioni del famigerato rally. L’ispirazione arriva dall’abbigliamento da gara utilizzato negli anni ‘80 e la linea include capi dedicati al pubblico femminile.

Nuovi caschi AGV e giacca moto airbag Dainese

Durante l’edizione 2019 di Eicma (Esposizione internazionale del ciclo, motociclo, accessori), tenutasi a novembre, Dainese ha sorpreso il pubblico con il nuovo Smart Jacket: un gilet con tecnologia D-Air che funziona come un vero e proprio airbag. Può essere indossato con una giacca moto Dainese compatibile o sotto un comune giubbotto da moto, a condizione però che non sia troppo aderente. Presentati all’Esposizione anche i due nuovi caschi del Gruppo Dainese: K6 e Pista GP RR, entrambi afferenti al marchio AGV. Il primo è un casco stradale estremamente versatile, che offre un altissimo livello di comfort e sicurezza. Risultato di un costante lavoro di ricerca sui materiali, Pista GP RR rispetta i criteri dell’omologazione FIM, garantendo lo stesso livello di protezione dei piloti di MotoGP.

I nuovi prodotti Dainese arricchiscono ulteriormente un’offerta già ben strutturata. La proposta va dalle giacche in Gore-Tex agli stivali in cuoio, per arrivare alle tute da moto con airbag elettronico ad attivazione ultrarapida. Ogni prodotto riflette l’attenzione dell’azienda sul fronte sicurezza e dispone di qualità non replicabili, accessibili esclusivamente presso i canali di vendita ufficiali. Ma dove acquistare? Rivenditore autorizzato Dainese, Motoabbigliamento.it vanta un catalogo vastissimo: oltre 15.000 articoli.

Abbigliamento e protezioni Dainese moto con spedizione gratuita da Motoabbigliamento.it

L’offerta Motoabbigliamento.it è pensata per rispondere alle esigenze di ogni centauro e include giacche, pantaloni, guanti, scarpe, protezioni, caschi e accessori per moto. Oltre a Dainese, nel catalogo compaiono brand prestigiosi come Alpinestars, Kappa, Bardahl, Garmin, AGV, Shark, Tucano Urbano, MOMO Design, Thor e Rev’it. Non mancano poi distribuzioni esclusive, come le collezioni Befast e Carburo. Forte di un know-how maturato in oltre 15 anni di attività, Motoabbigliamento.it mira ad offrire la migliore esperienza di acquisto agli appassionati di motociclismo. E per questo non si limita all’online, dispone di 15 negozi fisici. La sua professionalità è certificata dall’autorevole Sigillo Netcomm e dal Certificato Gold rilasciato da Feedaty, piattaforma di raccolta di recensioni. Oltre a qualità e convenienza, il cliente può contare su spedizioni, contrassegno, cambio e reso tutti gratuiti. Scopri gli altri vantaggi di scegliere Motoabbigliamento.it, visita subito www.motoabbigliamento.it.