Ediliamo.com vendita materiali edili di alta qualità e innovativi in un click

Ediliamo.com è sicuramente un sito che permette di risparmiare offrendo materiali di ottima qualità a ottimi prezzi e con varie modalità di pagamento.

Come molti altri ambiti specialistici, l’edilizia richiede materiali tecnici in grado di fornire performance appropriate alle specifiche esigenze del progetto. Dove trovare un’azienda che sappia assicurare un’offerta di alta qualità e completa rispetto all’articolato ventaglio di scenari che possono presentarsi? La vendita materiali edili di Ediliamo.com fa riferimento a una proposta costituita da 9.000 prodotti in pronta consegna, di cui fanno parte oltre 100 tra i migliori brand del settore (quali Fibran, Mungo, Italcementi, Pircher e Aguaplast), con consegna in 24-48 ore, presentati a prezzi competitivi.

Scegliere la vendita materiali edili di Ediliamo.com significa acquistare dal portale che ha vinto il premio 2019 come miglior e-commerce di edilizia in Italia. Per quello che riguarda la sola categoria dei materiali edili, il sito prevede soluzioni innovative e dall’ottimo profilo qualitativo, che includono: controtelai, pitture e vernici, prodotti per gres porcellanato e materiali lapidei, rinforzi strutturali, isolanti termici, adesivi elastici, resine decorative e tanto altro ancora.

Pagamenti e spedizioni sicuri su Ediliamo.com, il miglior materiale edile online a prezzi competitivi

La vendita materiali edili di Ediliamo è rivolta sia a privati che alle imprese. Per rispondere a ogni necessità, anche nell’eventualità di ingenti quantitativi, il magazzino (con sede in Basilicata) è composto da oltre 6mila m2. Pur essendo una realtà giovane e dinamica, Ediliamo.com si avvale di un know-how professionale costruito nel corso di 50 anni di attività.

La conferma del valore della proposta è la soddisfazione comunicata dai clienti. Le oltre 2.000 recensioni pubblicate su Trustpilot, che considerano mediamente l’offerta come “eccezionale”, esprimono solo in parte l’esperienza positiva dei 30.000 acquirenti, grazie alla presenza online dal 2013.

Ogni acquisto è semplice, veloce e senza rischi. Solo pagamenti sicuri, perché i metodi ammessi sono PayPal, carta di credito, contrassegno e bonifico bancario. Il sito adotta inoltre il protocollo di sicurezza SSL (Secure Socket Layer). L’assenza di rischi riguarda anche la spedizione: l’imballo viene selezionato con attenzione, tenendo presenti le caratteristiche dell’ordine e quindi i relativi prodotti.

Vengono offerti, ad esempio, imballi dedicati con materiale antiurto, bancali e casse legno a spese di Ediliamo. Tutto questo per assicurare al cliente l’integrità della merce e facilitarne allo stesso tempo lo scarico. Qualora l’ordine coinvolga materiali molto pesanti, lo scarico si realizza attraverso sponda idraulica ed è incluso nel prezzo.

E per bisogno di maggiori informazioni o richieste su vendita materiali edili o altri aspetti dell’offerta, al cliente viene messo a disposizione un servizio di assistenza accessibile (dal lunedì al venerdì, 9:00-13:00 e 16:00-19:00) ai numeri +39 348 6637136 e +39 0835 385255 e via e-mail info@ediliamo.com.