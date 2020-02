Robot domestici: come funzionano e il miglior modello.

Acquistare robot domestici è troppo difficile per l'ampia scelta? Niente paura! Vediamo insieme come funzionano e il miglior modello.

La scienza della robotica è sempre più avanzata e sta diventando sempre più importante, anche all’interno delle nostre mura domestiche. Tra gli oggetti dotati di intelligenza artificiale più desiderati per la casa, infatti, ci sono i robot aspirapolvere che da alcuni anni hanno catalizzato l’attenzione di tantissime famiglie. Questi robot presentano diverse funzioni, diversi modelli e l’obiettivo comune di riuscire a ripulire la casa per bene con il minimo sforzo, soprattutto, quando non siamo presenti all’interno delle abitazioni.

Robot domestici

Diverse testimonianze hanno affermato quello che già si pensava da tempo, ovvero che le persone si possono affezionare ai robot. Secondo il fondatore e CEO di iRobot, Colin Angle, tutte le persone che acquistano un robot per fare le pulizie domestiche, dopo averlo acceso iniziano a empatizzare con lui, tanto da dargli un nome.

I robot, però, non suscitano soltanto fascino e affetto, ma anche paura, soprattutto, quando sono troppo evoluti.

Quando un robot diventa troppo evoluto, la persona prova timore, ma non per questa la loro ascesa si è bloccata; anzi, è in continua ascesa, soprattutto all’interno delle nostre case. Per essere accettati dall’uomo, i robot devono essere utili e per questo motivo i robot che vengono acquistati per le pulizie della casa, diventano molto importanti per le famiglie. Il robot, quindi, per essere socialmente accettato dall’uomo deve essere utile e non un oggetto di rivolta.

Molto spesso si parla di rivolta da parte dei robot verso l’uomo, attraverso l’intelligenza artificiale. Tantissime persone affermano che grazie all’intelligenza, i robot un giorno si ribelleranno all’uomo e inizieranno a sottometterlo.

Secondo Colin Angle, però, tutto questo scenario apocalittico è assolutamente impossibile, poichè chi scrive di questi argomenti non si può definire un ricercatore di robotica o d’intelligenza artificiale.

Robot domestici: funzionalità

Vediamo ora nello specifico quali sono le funzionalità dei diversi robot domestici.

BIG-i: non è un umanoide e nemmeno un robot antropomorfo, ma un robot che si muove su due ruote e presenta una forma cilindrica. BIG-i comprende gli ordini e riconosce lo spazio circostante attraverso un sistema di sensori che permette il riconoscimento del linguaggio naturale. BIG-i si utilizza come assistente vocale e virtuale, per la sicurezza delle persone e degli animali e per la sorveglianze dei diversi ambienti della casa.

non è un umanoide e nemmeno un robot antropomorfo, ma un robot che si muove su due ruote e presenta una forma cilindrica. BIG-i comprende gli ordini e riconosce lo spazio circostante attraverso un sistema di sensori che permette il riconoscimento del linguaggio naturale. BIG-i si utilizza come assistente vocale e virtuale, per la sicurezza delle persone e degli animali e per la sorveglianze dei diversi ambienti della casa. HOME ROBOT: i robot che svolgono delle attività all’interno delle abitazioni vengono classificati come “Home Robot” e possono essere considerati degli assistenti domestici virtuali che si interfacciano con tutti i sistemi intelligenti presenti all’interno della casa. Gli Home Robot possono controllare riscaldamento e illuminazioni, la chiusura delle porte, delle finestre e il consumo degli elettrodomestici.

i robot che svolgono delle attività all’interno delle abitazioni vengono classificati come “Home Robot” e possono essere considerati degli assistenti domestici virtuali che si interfacciano con tutti i sistemi intelligenti presenti all’interno della casa. JIBO: è un social robot che funge da sistema di sorveglianza e assistente personale per il controllo di messaggi e mail.

è un social robot che funge da sistema di sorveglianza e assistente personale per il controllo di messaggi e mail. MAYA ROBOT: presenta un corpo cilindrico con delle rotelle per muoversi negli ambienti domestici. Maya Robot risponde alle domande delle persone, diventa una segretaria e riesce a rilevare l’umidità e la temperatura nell’ambiente, grazie a diversi sensori.

presenta un corpo cilindrico con delle rotelle per muoversi negli ambienti domestici. Maya Robot risponde alle domande delle persone, diventa una segretaria e riesce a rilevare l’umidità e la temperatura nell’ambiente, grazie a diversi sensori. MOMO ROBOT: sembra una lampada e ha la capacità di monitorare i bambini che giocano e gli ambienti. Momo Robot, inoltre, funge da hub di gestione unificata con gli altri elettrodomestici.

sembra una lampada e ha la capacità di monitorare i bambini che giocano e gli ambienti. Momo Robot, inoltre, funge da hub di gestione unificata con gli altri elettrodomestici. ORBII ROBOT: è realizzato in policarbonati ed è a forma di palla rotante che pesa 700 g per un diametro di 13 cm. Orbii Robot è amato da bimbi e animali per la sua forma sferica e riesce anche a inviare notifiche ai padroni di casa attraverso un’app su smartphone.

è realizzato in policarbonati ed è a forma di palla rotante che pesa 700 g per un diametro di 13 cm. RILEY ROBOT: ricorda tantissimo il personaggio della Pixar, Wall-e, perchè prende spunto dai robot rover che vengono inviati nello spazio per riuscire a esplorare i pianeti. Riley Robot viene utilizzato come robot di sorveglianze, però, è anche capace di trasmettere e registrare le immagini e gli audio in streaming e diventare un robot di compagnia per i bambini.

ricorda tantissimo il personaggio della Pixar, Wall-e, perchè prende spunto dai robot rover che vengono inviati nello spazio per riuscire a esplorare i pianeti. Riley Robot viene utilizzato come robot di sorveglianze, però, è anche capace di trasmettere e registrare le immagini e gli audio in streaming e diventare un robot di compagnia per i bambini. ROBOT CHEF: la robotica si sta evolvendo verso i robot antropomorfi dotati di sensori e braccia per preparare le pietanze, curare la presentazione del piatto e riuscire ad avere all’interno delle case una vera e propria cucina robotica.

la robotica si sta evolvendo verso i robot antropomorfi dotati di sensori e braccia per preparare le pietanze, curare la presentazione del piatto e riuscire ad avere all’interno delle case una vera e propria cucina robotica. ROVIO: è dotato di un sistema Gps, si muove su tre ruote e integra microfono, sensori e videocamera per trasmettere e registrare le immagini e i suoni in tempo reale.

è dotato di un sistema Gps, si muove su tre ruote e integra microfono, sensori e videocamera per trasmettere e registrare le immagini e i suoni in tempo reale. TAPIA: è un social robot ideato per fare compagnia alle persone. Tapia è a forma di ovetto, ma non si può muovere, però, presenta degli occhi molto dolci per entrare subito in empatia. Tapia , inoltre, può fungere da assistente e può controllare l’accensione/spegnimento delle luci e il riscaldamento grazie ai sensori.

