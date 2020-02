Scarpe primaverili femminili: i trend e la moda stagionale

Le scarpe primaverili si distinguono per colori pastello e fantasie floreali.

Complice anche le belle giornate di questi ultimi giorni, sono in molti a pensare di rinnovare l’armadio in prossimità della stagione primaverile che sta per arrivare. Per quanto riguarda le calzature, ecco qual sono le scarpe primaverili femminili da indossare e le ultime tendenze in merito.

Scarpe primaverili femminili

Con l’arrivo della primavera, delle piante e dei fiori che sbocciano, è bene cominciare a pensare a quale calzature si possono indossare nella nuova stagione e bisogna riporre in soffitta gli stivali e mocassini del periodo autunno-inverno. Le donne sono grandi amanti delle scarpe e, nonostante ne abbiano già tantissime paia, non perdono occasione per comprare i nuovi modelli da sfoggiare durante la giornata o la sera per uscire.

Con la primavera che incombe, bisogna cominciare a pensare a quali scarpe s’indossano nei prossimi mesi dell’anno.

Sono tantissimi i modelli pronti a trovare posto nel vostro armadio e che potete abbinare a qualsiasi tipo di abbigliamento. Potete trovare scarpe primaverili con tacchi alti, bassi, a stiletto oppure larghi e confortevoli.

La primavera è anche tempo di cominciare a mostrare i piedi, per avvicinarsi alla stagione calda. Quindi, via libera ai sandali, ma ci sono anche soggetti che non rinunciano alle scarpe chiuse e decidono di optare per scarpe da ginnastica nei modelli casual, ma traspiranti e adatte per qualsiasi outfit. I colori sono quelli che sorprendono perché richiamano il periodo primaverile. Non solo scarpe primaverili nelle sfumature del nero e bianco, ma anche in tonalità quali giallo, arancio, ocra, oppure rosso e verde, oltre all’azzurro pastello.

Dalle scarpe basse come i sabot o le ballerine sino ad arrivare a modelli con tacco alto come le décolleté con cinturino alla caviglia oppure le kittien heels, alte circa 3 cm per chi non è molto abituata a camminare sui tacchi.

Le ciabattine con le frange, le nappe o i pon pon colorati sono l’ideale per chi ama osare.



Scarpe primaverili: trend

Per chi ancora non sa quale calzatura comprare per la stagione primaverile, provate a dare una occhiata alle ultime tendenze per vedere cosa propongono e lasciarvi tentare. Le ultime tendenze propongono modelli che si adattano ai gusti e alle esigenze proprio per accontentare tutte e fare in modo che nessuna sia delusa.

Gli stivali leggeri in suede e in velluto alla texana sono i protagonisti e il modello da avere assolutamente per la primavera. Adatti da indossare con la gonna, vanno benissimo sia per un look sportivo, ma anche casual. Le tinte sono color pastello e la fantasia, manco a dirlo, è ovviamente floreale.

Il mocassino è un altro modello di scarpa che torna di moda con fantasie e tonalità varie per il periodo.

Chi non vuole rinunciare alla comodità, le sneaker di varie fantasie e altezze, sono il modello di scarpe primaverili che bisogna avere nell’armadio. Alcuni modelli hanno la zeppa, mentre altri sono rialzati dall’interno per slanciare la figura. Chi ama i tacchi, trova modelli con tacco a spillo, alto e sottile, oppure spesso e molto comodo.

Gli stilisti propongono anche modelli di scarpe primaverili come i sandali con listini oppure in corda. Le décolleté e le slingback si arricchiscono di alcuni dettagli, come gli inserti in pelle oppure le bande elastiche, i fiocchi, ecc. Le zeppe con plateau molto versatili e comode, oltre che declinate in varie fantasie sono scarpe che non possono mancare nella primavera 2020.



Scarpe primaverili Amazon

Per chi è interessato alle scarpe primaverili per rinnovare l’armadio in prossimità della stagione, il sito di Amazon propone tantissimi modelli di ottima qualità a basso costo.

Cliccando sulla foto è possibile visualizzare alcuni articoli in merito. Ecco una breve descrizione di alcune tipologie maggiormente richieste sul noto e-commerce.

1)Agile by Rucoline 1800

Un modello di scarpa molto alto, traspirante e comodo. Il materiale esterno è in sintetico, la fodera in pelle sintetica, la suola in gomma. Una chiusura con stringhe e la zeppa. In ecopelle e disponibile nel colore beige.

2)Geox D Marykarmen Plus B

Per chi ama scoprire i piedi già in primavera, questo sandalo del noto marchio Geox è sicuramente l’ideale da indossare in primavera. Sono sandali con la zeppa realizzati in pelle per il materiale esterno, la fodera in sintetico, così come la suola. Hanno la fibbia con tacco di 6 cm a rocchetto. Disponibili in vari colori: nero, beige, bianco e anche metalizzato. Traspiranti, comode, molto leggere e flessibili. Mantengono il piede asciutto durante tutto l’arco della giornata.

3)Puma Suedebow

Per coloro che amano indossare le sneakers in qualunque occasione, ecco il modello di scarpa ideale. Molto basse. In pelle scamosciata, mentre la fodera è in tessuto e la suola in gomma. Sono stringate e senza tacco. Comode e uniche.

Alle scarpe primaverili potete abbinare anche un look adatto al periodo.

