Scarpe primaverili maschili le migliori del momento

Con l’arrivo della primavera, è tempo di mettere nel ripostiglio le calzature pesanti e cominciare a pensare a quali scarpe primaverili sono adatte per la stagione che sta per arrivare. Ecco alcuni dei modelli di calzature per l’uomo e cosa propongono le ultime tendenze in merito.

Scarpe primaverili maschili

Quando si pensa al tipo di calzatura adatta per la primavera, bisogna che sia leggera e traspirante. Sono tantissimi i modelli su cui puntare e che gli uomini possono indossare in varie occasioni e momenti. Dalle sneakers o scarpe da ginnastica sempre presenti che si arricchiscono di nuovi particolari e traspiranti, sino alle espadrillas, sono varie le scarpe primaverili per l’uomo da indossare durante questo periodo.

Dalle espadrillas alle sneakers che si possono indossare sia con i bermuda, ma anche con lo smoking, sono tantissimi i modelli di scarpe primaverili per l’uomo. I sandali, le ciabatte e anche le infradito sono l’ideale per il periodo primaverile, anche se richiamano maggiormente l’estate e il mare. I mocassini e le scarpe classiche da indossare in occasioni particolari sono altrettanto adatti per la primavera.

Le sneakers sia per uomini che donne sono le regine incontrastate della primavera. Per quanto riguarda questo modello di scarpa primaverile per i soggetti maschili, si differenziano perché ci sono solo due colori in contrasto tra di loro. Le sneaker rosso-nere sono un must della primavera e potete abbinarli con accessori colorati quali cinturini, occhiali creando un look perfetto.

Gli stivaletti e gli anfibi, neri e molto lucidi da abbinare con un abbigliamento elegante, si adattano perfettamente alla primavera. Oltre a questi modelli, si consigliano anche i mocassini e le slipper, scarpe primaverili perfette per la mezza stagione.

Scarpe primaverili maschili: trend

Per quanto riguarda il periodo primaverile, ecco cosa propongono le ultime tendenze in merito in modo da dare una occhiata per scegliere la calzatura adatta. Sono tantissime le calzature che accompagnano sia lo stile elegante che casual in modo da sfoggiarle in qualsiasi occasione. Dalle classiche sneakers di colore bianco sino alle francesine al mocassino in pelle fino ad arrivare ai saldi, sono tantissimi i modelli.

I mocassini in camoscio e traforati, oltre che traspiranti, vanno bene per la primavera. L’uomo che predilige l’abbigliamento classico punta sicuramente sul modello come un mocassino o la scarpa stringata. Le francesine bicolore dallo stile english nei colori marrone e bianco come il modello proposto da St Jame, stilista inglese.

I mocassini in pelle colorati coniugano moda ed eleganza insieme. Le sneakers sono il modello di calzatura ideale disponibile in tantissimi colori, non solo bianco. Potete indossarle sia con un abbigliamento casual, ma anche con un pantalone grigio. Si adattano perfettamente a qualsiasi abbigliamento: dall’ufficio sino a una giornata con gli amici, ma anche per un aperitivo la sera.

Le sneakers Hogan_urban Trek sono considerate una novità e un modello che riesce ad abbinare eleganza informale e innovazione. Si caratterizzano per tomaia e fondo con la suola che ha l’effetto pietra lavica e battistrada trasparente. Sono un must per l’uomo moderno che vuole essere alla moda e non rinuncia allo stile e alla classe.



