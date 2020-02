Scarpe décolleté primaverili: i trend stagionali

Le scarpe décolleté sono perfette per la primavera e i nuovi modelli risaltano ancora di più la femminilità.

Le donne amano le scarpe e ne vorrebbero sempre di più da sfoggiare in ogni occasione. Le scarpe décolleté sono il tipo di calzatura adatta per la stagione primaverile. I modelli sono talmente tanti che riuscirete a trovare il tipo di calzatura più adatto da indossare in qualsiasi momento. Ecco le ultime tendenze e i prodotti migliori.

Scarpe décolleté trend

Sono considerate il tipo di calzatura femminile e seducente per eccellenza. Sono perfette per le donne che vogliono essere eleganti, ma anche per coloro che si approcciano per la prima volta ai tacchi e decidono di provarle. Nell’immaginario collettivo, è considerata la scarpa da seduzione e risulta impossibile per le donne farne a meno.

Sono tantissimi i modelli in circolazione: da quelli con tacco alto e sottile perfetti per la sera sino ad altri con punte e altezze varie da sfoggiare in ogni momento e occasione durante l’arco della giornata.

Risaltano la forma del piede, oltre a essere molto facili da portare e sono, rispetto a sandali o ad altre calzature, comode e particolarmente versatili. Ci sono modelli chic ed eleganti, mentre altre scarpe décolleté sono in pelle e con tessuti vari per creare un aspetto diverso ogni volta.

La forma della punta può essere sfilata o tonda, ma anche a mandorla. Molto importante per quanto riguarda queste calzature, anche la scollatura che può essere di varie forme: dalla classica a U sino a quella a cuore. Alcuni modelli si differenziano per via di una piccola apertura anteriore adattandosi perfettamente alle mezze stagioni per garantire un look elegante e raffinato al tempo stesso.

Per chi è ancora interessato a una calzatura di questo tipo, provate a dare una occhiata alle ultime tendenze in modo da farvi ispirare e capire quali sono i modelli su cui puntare per la stagione primaverile.

Le scarpe décolleté nella stagione primaverile si arricchiscono di motivi decorativi, stile minimal. Inoltre, si caratterizzano per alcuni dettagli in gioiello, intrecci, ma anche motivi animalier e inserti particolarmente vistosi per coloro che amano osare e non vogliono passare inosservate.

Inoltre, le tendenze delle scarpe décolleté riguardano anche i vari colori: dal bianco al fucsia sino al rosso passando per il bicolore come il blu e il verde oppure pitonate. Ci sono anche modelli che richiamano gli anni 70 e 80. Alcune sono in pvc trasparenti, mentre altre si contraddistinguono per fiocchi e glitter in argento. La collezione di Liu Jo presenta scarpe décolleté con tacchi a spillo ad altezza di circa 10.5 cm. Loriblu presenta modelli con cinturini multipli che avvolgono sia il collo del piede che la caviglia.



Scarpe décolleté Amazon

Per chi è interessato a una calzatura di questo tipo per la stagione primaverile, si consiglia di controllare il sito di Amazon che propone sempre ottimi modelli di buona qualità e a bassi costi per risparmiare.

Cliccando sulla foto è possibile visualizzare l’intera collezione di scarpe su amazon. . Ecco una breve descrizione di scarpe décolleté tra quelle maggiormente apprezzate dagli utenti del noto e-commerce.

1)Donna tacco alto lavoro festa elegante

Un paio di scarpe décolleté alla moda con la punta realizzate in sintetico per il materiale esterno e la suola. Il tacco è molto alto con una altezza di 11.5 cm circa. Disponibili in vari colori per adattarsi ai gusti ed esigenze di tutti. Molto comode ed eleganti, scollate e sexy, quindi perfette per una serata. Molto bella e ben rifinita.

2)Guess Barett/Dècolleté (Pump)/Leathe

Sono scarpe con tacco a punta chiusa con materiale esterno in pelle sintetica e suola in pelle, mentre la suola è in sintetico.

Non hanno chiusura e il tacco è a spillo. Disponibili nei colori bianco, beige e nero. Comode, perfette e di ottima qualità, come affermano anche le recensioni da parte delle consumatrici.

3)Scarpe decolté décolleté donna

Un modello con tacco a spillo perfetto per una serata elegante con la punta in metallo dorata. Il materiale esterno è in velluto e la fodera in pelle sintetica. Non hanno chiusura e il tacco presenta una altezza di 10 cm. Disponibili sia nel colore nero che blu. La punta è lavorata. Il materiale morbido e la suola antiscivolo.

4)Marchio Amazon – find. décolleté donna

Una décolleté con tacco da 8.5 cm, realizzata in raso per quanto riguarda il materiale esterno, mentre la fodera in sintetico. Non hanno chiusura e il tacco è a spillo. Molto comode e versatili, sono un must e potete abbinarle con gonna, pantaloni sia la sera che durante il giorno. Ottimo il rapporto qualità prezzo e si addiccono perfettamente per una cerimonia.

Oltre alle scarpe décolleté, ecco quali sono le altre calzature e le tendenze della stagione primaverile da sfoggiare.

