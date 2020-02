Tutti i migliori libri per ragazzi del momento

Ci sono tantissimi studi che hanno dimostrano che un ragazzo abituato a leggere diventerà un adulto più felice e consapevole di tutto quello che lo circonda. Leggere migliora la comunicazione e il linguaggio, favorisce la creatività, apre la mente, e soprattutto rilassa. Inoltre, è stato dimostrato che quando leggiamo e cerchiamo di ricreare nella nostra mente i paesaggi, gli odori e i suoni, il nostro cervello simula simula esperienze reali, proprio come le stessimo vivendo in prima persona. E questo effetto diventa molto più forte nel caso dei più giovani.

La lettura poi permette di aumentare la soglia di attenzione e migliora la capacità di pensare con chiarezza. Per trasmettere nei giovani l’amore per la lettura è di fondamentale importanza l’esempio dei genitori: se la mamma e il papà dedicano alla lettura dei momenti nella giornata, allora i ragazzi, crescendo e formandosi in quell’ambiente, cercheranno di emularli avendo la percezione che si tratti di qualcosa di molto utile e allo stesso tempo dilettevole.

E’ risaputo che avvicinare i ragazzi alla lettura non è per niente facile.

Ma ci sono diversi generi e alcuni libri pensati proprio per i ragazzi che possono aiutare in questa impresa.

Per esempio, molto avvincenti risultano i poemi epici, con le gesta dei eroi mitologici armati di armi e scudi, con gli intrighi amorosi, gli animali fantastici e di fantasia, e i paesaggi incantati. Abbastanza vicino a questo genere, c’è il fantasy, i cui libri sono carichi di magia e di elementi surreali che ci mandano in un mondo dove tutto è possibile: si possono incontrare maghi, elfi, streghe, fate e draghi sputafuoco.

Altri libri ideali per coinvolgere sono quelli d’azione, ideali per chi ama i colpi di scena. Fra una lotta e una sparatoria, il lettore si trova immerso in una serie di prove di forza e di resistenza.

Per quanto riguarda i libri per ragazze, quelli che senza dubbio coinvolgono di più sono i romanzi rosa: qui le lettrici soprattutto potranno lasciarsi trasportare da vicende amorose complicate con o senza lieto fine.

Oppure un altro genere che sta avendo molto successo tra i ragazzi negli ultimi mesi è quello dei libri umoristici, perfetti per gli adolescenti che amano divertirsi e che vogliono rilassarsi un po’.



Se, per via dei vari impegni, non c’è tempo di girare per librerie alla ricerca di un libro da lettura, rimane sempre l’alternativa più “comoda” di utilizzare il web per gli acquisti.

In questo modo basta un semplice clic su siti di piattaforme online come Amazon, la più utilizzata in Italia e nel mondo.

Qui di seguito potete trovare i libri più acquistati su Amazon da parte dei ragazzi, e si ricorda che cliccando sarà possibile visualizzare l’intero catalogo.

1)Le cronache di Narnia. Questo articolo rappresenta una sorta di classico della letteratura fantasy inglese del novecento, un libro che nonostante sia stato pubblicato un po’ di anni fa, continua a riscuotere un enorme successo tra i giovani. E’ la storia avventurosa di quattro fratelli che, nel corso dell’azione, incontrano personaggi fantastici come fauni, streghe, animali parlanti, guerrieri e ninfe. Un racconto che è davvero difficile che non riesca a coinvolgere.

2) Harry Potter e la pietra filosofale.

Senza dubbio uno degli articoli più venduti al mondo, una sorta di evergreen della letteratura fantasy. E’ la storia di un ragazzino che, nel giorno del suo undicesimo compleanno, scopre di appartenere ad un mondo magico popolato da scope volanti, ritratti che scappano e gufi portalettere.

3) Le ragazze non hanno paura. E’ la storia di un ragazzo, Mario, che durante un soggiorno estivo presso casa di sua zia a Castelnero, incontra Tata, la ragazza più bella che abbia mai visto. Poi lui entra, per la prima volta nella sua vita, a far parte di un gruppo ma di sole ragazze fino a quella che viene definita nel romanzo come la “notte della tragedia”, in cui finisce l’estate e comincia il lungo inverno, che ognuno di loro dovrà vivere da solo.

Si tratta di un racconto che mette in luce tutte le paure e le incertezze di quella fase di transizione per cui da bambini si passa alla fase adolescenziale.

4) Abbiamo toccato le stelle. Storie di campioni che hanno cambiato il mondo. Al centro lo sport, il come si vince e il come si vince e il come si perde: essere un campione non vuol dire portare una medaglia o battere un record, ma anche detenere un primato prettamente morale e dare un buon esempio. Nel libro si trovano le storie di Mardini, la ragazza che scoppò a nuoto dalla guerra, Bartali, il ciclista che pedalò per salvare gli ebrei, e tantissime altre storie



