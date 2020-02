I migliori libri per San Valentino da poter regalare

Il giorno di San Valentino si sta avvicinando sempre di più e sono iniziate le ricerche su cosa regalare. Ma, si sa, fare regali non è un’operazione per niente facile, tuttavia ce n’è uno che risulta particolarmente gradito e con cui è difficile sbagliare: un libro.

E’ un oggetto piccolo e maneggevole che si può portare sempre appresso, ma che ha dentro di sé un vero e proprio mondo da esplorare. Inoltre, tra i suoi numerosi vantaggi, uno è proprio il costo: regalare un libro richiede una spesa minima e accessibile più o meno a tutti. Altro beneficio è legato al fatto che esso è un oggetto facile da rendere insostituibile: basta aggiungervi una dedica, sottolineare le frasi più belle o affiancarlo alla citazione preferita.

La tecnologia viene sempre in nostro aiuto, per cui chi è amante dell’innovazione tech può sempre optare per il formato Kindle, che viene offerto anche da Amazon.

Chiunque sia convinto che non è un amante della lettura in realtà inganna se stesso, dal momento che il vero problema è che non ha ancora trovato il libro giusto: regalare un libro può essere utile per favorire tale ricerca.

Libri per San Valentino

Una delle ragioni per cui un libro è un buon regalo per San Valentino è che un libro è per sempre, molto più di un diamante.

Una volta letto, non rimane lì sulla carta ma entra a far parte di noi attraverso i suoi contenuti e i suoi insegnamenti. Così regalare un libro è come regalare un’esperienza, una parte di vita: un regalo che comincia nel momento in cui viene scartato e poi dura per sempre. Inoltre, rappresenta uno dei più efficaci strumenti di comunicazione mai inventati prima, nonostante la diffusione degli strumenti elettronici.

Un vecchio manifesto recitava: “È bello regalare un libro perché: è un modo diverso per dire Ti amo; un modo insolito per dire Ti penso; un modo intelligente per dire Grazie”.

Diversi sono i generi di libri che si possono regalare: se la vostra fidanzata/moglie/compagna/amica è un’inguaribile romantica o è focosa e passionale, un romanzo rosa è ciò che fa al caso vostro.

Se invece è una sportiva, si può optare per qualche autobiografia in cui un atleta racconta della sua storia. Ancora, se è un’amante dell’arte culinaria, si può sempre optare per qualche libro di cucina. Altri generi che riescono sempre a coinvolgere il lettore e che rappresentano una sorta di garanzia di successo sono i romanzi gialli e i thriller più spietati.



Libri per San Valentino Amazon

Se non avete tempo di girare e girare per librerie ed edicole alla ricerca del libro regalo perfetto, potete sempre optare per l’acquisto online per cui basta un semplice clic. Amazon è la piattaforma online che fa proprio al caso vostro e che vi permetterà di comperare anche da casa o da ufficio. Se siete clienti Prime, potete ricevere entro un giorno il vostro acquisto.

Vi proponiamo solo alcuni degli articoli più acquistati e si ricorda che al clic sarà possibile vedere l’intero catalogo.

1) Portami a vedere il mare.

E’ un libro ideale per le ragazze e donne romantiche. Racconta la storia di Giulia che ha un debole per il mare e i suoi tramonti, una grande sognatrice che scopre l’amore per la prima volta e sulla sua pelle, mettendo così in gioco cuore, testa e infine anche anima.

2) Il meglio di me. L’autore è Nicholas Sparks, uno dei più amati soprattutto tra le ragazze in tutto il mondo. Qui viene raccontata la storia di Amanda e Dawson, che si sono innamorati quando frequentavano il liceo e dopo essere stati lontani per 25 anni si ritrovano per il funerale di un vecchio amico. Basterà loro solo un weekend per capire che cosa è il vero amore e che esso può durare per l’eternità.

3) Doppia verità.

Si tratta di un romanzo giallo che pone al centro il tema della ricerca della verità. Si racconta la storia di Harry Bosch, un poliziotto che ama scavare nel passato e cercare nuovi indizi in vecchi casi irrisolti. Tuttavia un giorno viene coinvolto in un caso che lo porta a doversi difendere dalle accuse di incompetenza e inquinamento di prove. Si tratta di un giallo che è capace di coinvolgere il lettore a pieno e lo lascia con il fiato sospeso pagina dopo pagina.

4) In cucina con voi! Tutte le nuove ricette di “Fatto in casa da Benedetta”. Libro ideale per le amanti della cucina, che possono trovare qui tantissime nuove ricette per tutti i gusti.

