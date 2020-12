Libri regalo per Natale: i consigliati

Da Andrea Scanzi a Cazzullo, sono solo alcuni dei libri regalo per Natale da donare per le feste, tra le ultime uscite.

Mancano 24 giorni a Natale e bisogna cominciare a pensare ai regali. Oltre ai soliti prodotti beauty, tecnologici o di abbigliamento, i libri regalo per Natale sono molto graditi, soprattutto se amate leggere e desiderate passare ore davanti a una tazza di tè fumante e una bella storia a tenervi compagnia. Ecco quali comprare e i migliori.

Libri regalo per Natale

Regalare un libro non è mai facile, ma per chi ama leggere risulta essere uno dei doni maggiormente apprezzati e graditi. Bisogna conoscere molto bene i gusti di coloro che leggono e capire quali sono le sue preferenze, i generi che predilige, oltre ovviamente a sceglierne uno che non abbia già letto. In ogni caso, i libri regalo per Natale sono sempre una ottima idea e permettono d’immergersi totalmente nella storia. Ci sono libri per tutti i generi: dai saggi scientifici alle storie d’amore sino a quelli on the road, passando per le saghe familiari, ecc.

Sono così tanti i libri regalo per Natale e, durante le festività, le vetrine delle grandi catene letterarie, si addobbano con le ultime novità in modo che ognuno possa trovare il libro o la storia più adatta. In occasione di questa festa, sono diverse le storie che sicuramente incanteranno grandi e piccini. Per i bambini, perché non donare loro Natale polare per immergersi nella festività oppure la versione illustrata de Il canto di Natale di Dickens, un dono adatto anche agli adulti.

Chi ha amato Piccole donne e i libri della Alcott, non può perdersi l’ultimo libro della scrittrice dedicato a questa festa dal titolo Storie di Natale per immergersi totalmente nella magia delle feste e delle luminarie, ma anche della famiglia. Chi ama le saghe famigliari non può assolutamente perdersi i tantissimi libri regalo per Natale dedicati a questa tematica, come Mai stati così felici di Claire Lombardo oppure La casa degli spiriti della Allende, un classico che piace sempre molto.

Per coloro che amano leggere le storie ambientate nei territori e nelle terre in cui è nato Babbo Natale, quindi i paesi del nord Europa, perché non puntare su alcune fiabe islandesi oppure su autori quali Stefansson, proprio per vivere quella storia e magia di avventure ambientate in luoghi innevati, magici e stupendi.

Per chi anche a Natale non vuole rinunciare a un pizzico di terrore, di suspence, ecco alcuni dei migliori libri thriller da leggere e regalare. Da Antonio Fusco a Cussler sino a Robert Pattinson oppure Carrisi oppure Il fratello di Nesbo ambientato nelle terre nordiche. Murakami, Tabucchi, il nuovo della Turton completano la lista dei libri regalo per Natale da donare ad amici e parenti.

Chi ama il mondo delle graphic novel sicuramente non può perdersi l’ultimo libro di ZeroCalcare dal titolo A Babbo morto, una storia che incuriosirà tantissimi, sia grandi che piccini ricca di illustrazioni, vignette nello spirito del noto fumettista. La Allende è tornata con un romanzo in cui prendendo spunto dalla sua vita racconta di donne e del legame al femminile, perfetto da regalare a una amica per rafforzare il vostro rapporto.

Libri regalo per Natale Amazon

1)A Babbo Morto. Una storia di Natale, ZeroCalcare

Una graphic novel del celebre fumettista italiano che torna in libreria con una storia in cui racconta la verità difficile e scabrosa che si nasconde dietro la consegna dei doni. Le rider della Befana e i minatori sardi decidono di scioperare per ottenere migliori condizioni di lavoro. Una storia leggera, divertente, ma che fa luce su varie tematiche come lo stesso fumettista ha abituato i suoi lettori da tempo. Il libro più venduto.

2)I cazzari del virus. Diario della pandemia tra eroi e chiacchieroni, Andrea Scanzi

Con la sua consueta ironia e sagacia, Andrea Scanzi ha raccolto in questo suo nuovo libro tutta una serie di errori e di strafalcioni compiuti dai due Matteo della politica, ovvero Salvini e Renzi, durante la pandemia. Salvini si affidava ai rosari, mentre Renzi sperava nell’apertura delle scuole il prima possibile. Un diario in cui i protagonisti sono i chiacchieroni del virus e tutte le nefandezze successe. Il più venduto.

3)Libro, Maccio Capatonda

Una storia a due voci della stessa persona: da un lato Marcello Macchia e dall’altro, Maccio Capatonda che raccontano le loro vicende, passioni sino all’esperienza di oggi, alla professione con una narrazione che mescola i toni dell’ironia e del surreale. Una storia che soddisfa vari interrogativi e domande per tutti i lettori. Il più venduto.

4)A riveder le stelle. Dante, il poeta che inventò l’Italia, Aldo Cazzullo

Nel 700esimo anniversario della sua morte, Andrea Cazzullo racconta o meglio riscrive la Divina Commedia del Sommo Poeta descrivendo i vari personaggi e luoghi che lo hanno reso celebre. Un modo per conoscerlo meglio, per sapere chi fosse e tutto quello che ha donato all’Italia e agli italiani. Il prodotto più venduto.

5)Let them talk. Ogni canzone è una storia, Cesare Cremonini

Per chi ama la musica e, in particolare, Cesare Cremonini, qui conoscerà molto di lui, delle sue passioni, i suoi desideri, la voglia di scrivere e raccontarsi al di là delle canzoni che gli hanno dato la fama. Un metodo per apprezzarlo ancora di più nelle vesti di scrittore. Il più venduto.

