Uova di Pasqua online: dove acquistarle.

La Pasqua si avvicina e non avete ancora comprato le uova di cioccolata? Niente paura! Vediamo insieme dove acquistarle online.

Le uova di Pasqua sono uno dei golosi simboli della Festa che va a celebrare la Resurrezione di Gesù Cristo. Le uova da sempre simboleggiano la nascita e la vita, sia quelle delle gallina, che quelle di cioccolata e la tradizione di scambiarle risale a secoli prima della nascita di Gesù. I Persiani, ad esempio, le scambiavano come simbolo di primavera e rinascita. Con l’avvento del Cristianesimo, lo scambio delle uova ha iniziato a simboleggiare la resurrezione di Cristo, la rinascita e la nuova vita.

Uova di Pasqua in casa

Vediamo ora il procedimento più semplice per preparare le uova di Pasqua in casa.

INGREDIENTI:

300 gr di cioccolato fondente dal 55% al 75% di cacao di qualità ottima.

PREPARAZIONE:

La prima cosa da fare per preparare le uova di Pasqua è temperare il cioccolato, ovvero portarlo a temperature alte per ottenere un prodotto lucido che si riuscirà a conservare per diverso tempo. Iniziate tagliando a pezzettini il cioccolato, mettetelo per 2/3 in un recipiente e scioglietelo dentro al microonde alla minima potenza, lasciandolo per 30 secondo e mescolandolo tutte le volte che lo tirerete fuori. Dopo aver raggiunto una temperatura tra i 50 e i 55 °C, aggiungete il terzo rimanente, fino a che la temperatura non diventerà di 31 °C. Nel frattempo, iniziate a preparare una teglia rivestendola con la carta da forno e sistemandoci sopra la griglia. Prendete degli stampi di policarbonato e in ognuno versate metà cioccolato temperato fuso. Per ricoprire tutta la superficie, ruotate bene lo stampo. Dopo ciò, capovolgete in modo rapido i gusci, facendo attenzione a fare colare il cioccolato in eccesso all’interno della ciotola già utilizzata. Successivamente, girate tutti gli stampi e pulite bene con un raschietto i bordi per renderli completamente lisci. Sistemate sulla griglia gli stampi, facendo colare il cioccolato residuo e mettetelo nel frigorifero per 10 minuti circa. A questo punto, tirate fuori gli stampi dal frigorifero per controllare lo spessore. Se quest’ultimo è spesso, le uova sono pronte. Se il cioccolato è duro, togliete con delicatezza le mezze uova dallo stampo utilizzando i guanti, per non lasciare sull’uovo di Pasqua le impronte digitali. Appoggiate le uova ruotandole un attimo dalla parte del bordo su una padella già calda, per riuscire a ricongiungere le due parti dell’uovo. Fate riposare il prodotto per qualche minuto in posizione orizzontale e mettetelo sul portauovo. Ripassate con il cioccolato temperato versato dentro un cornetto di carta, nel caso in cui i bordi fossero ancora un po’ irregolari. Terminate le uova di Pasqua decorandole con zucchero, glasse colorate, codette ecc…

Uova di Pasqua online

A causa dell’emergenza sanitaria Coronavirus tantissime famiglie hanno deciso di acquistare le uova di Pasqua online e adesso andremo a vedere i siti migliori. La Pasqua è anche un momento di aiuto del prossimo. L’Associazione Italiana contro le Leucemie (AIL) scende sempre in piazza con le sue uova di Pasqua per sostenere la ricerca (27-28-29 marzo). Quest’anno, a causa dell’emergenza Coronavirus non ci saranno i banchetti nelle piazze e l’AIL richiede un piccolo contributo per la ricerca, sul sito ufficiale (https://www.ail.it/).

Vediamo ora quali sono gli altri siti dove acquistare le uova di pasqua online.

CHOCOLATE SHOP: questo sito è perfetto se siete degli amanti della cioccolata.

Il catalogo del sito ufficiale online (https://www.chocolate-shop.it/), propone le marche di cioccolato più famose nel settore e tantissimi sconti su vari prodotti. Vi consigliamo di scegliere al più presto le vostre uova di Pasqua, per evitare ritardi di consegna.

EATALY: durante il periodo di Pasqua l’enorme negozio offre la possibilità di acquistare colombe e uova di Pasqua artigianali al 30% di sconto. Quest’anno gli sconti continuano anche sul sito ufficiale (https://www.eataly.net/it_it/), dove potrete trovare uova di Pasqua originali e stravaganti, classiche o eleganti, fondenti o al latte.

LINDT: la passione dei Maitres Chocolatiers Lindt porta ogni anno sulle tavole pasquali i cioccolati più buoni, da quelli al latte, a quelli fondenti; passando per le uova di Pasqua alle nocciole e ai coniglietti di cioccolata (Gold Bunny). Tra le novità di quest’anno, ci sono anche le variazioni che utilizzano il pistacchio e le nocciole tostate, presenti sul sito ufficiale (https://www.lindt.it/).

VENCHI: l’azienda di Cuneo ha bloccato le consegne a Lodi e Latina, ma le attività sono state riaperte in alcune grandi città (es: Milano, Bologna, Firenze, Roma,, Venezia, Vicenza, Padova e Siena) nel rispetto massimo della sicurezza. L’azienda nella home page raccomanda l’acquisto online sul sito ufficiale (https://it.venchi.com/) per una maggiore sicurezza e il rispetto delle regole.

Uova di Pasqua Amazon

Come ogni anno, anche su Amazon sono presenti tantissime offerte per quanto riguarda le uova di Pasqua. Vediamo insieme quali sono le migliori offerte.

Latte Originale Muggire Gratuito Pasqua Uovo e latteria Gratuito Cioccolato Pulsanti 125 g

Se siete vegano o intolleranti al glutine e al lattosio, ma desiderate comunque l’uovo di Pasqua, vi consigliamo quello del marchio Moo Free, specializzato nelle intolleranze. Quest’uovo è vegano, perchè è fatto con la soia ed è perfetto per tutte le persone intolleranti. All’interno della confezione potrete trovare anche una piccola bustina di bottoncini di cioccolato senza latticini.

Uovo di pasqua cioccolato al latte 220 gr di Bing con all’interno allegre sorprese

Le uova di cioccolato al latte 220 g del marchio Dolfin contengono all’interno sempre delle bellissime sorprese per i più piccoli. Quest’anno potrete trovare all’interno il set per colorare con la scatola di colori a cera + 10 disegni da colorare, oppure un puzzle in 4 diverse grafiche assortite 15×15 con il set di figurine da 20 pezzi.

Uovo di Pasqua Cioccolato al latte 280 gr BABY SHARK

Il marchio Dolci Preziosi ci propone queste buonissime uova di cioccolato al latte finissimo, senza olio di palma e dal peso di 280 g. All’interno dell’uovo è possibile trovare un simpatico squalo musicale canterino. Perfetto per tutti i bambini!

Uovo di Pasqua SENZA ZUCCHERO Extra Fondente Antico Castello 250 gr con sorpresa

Se siete a dieta, ma non volete comunque rinunciare all’uovo di cioccolato, vi consigliamo quello fondente da 250 g della Pasticceria Antico Castello, completamente senza zucchero, prodotto in Italia e con una bella sorpresa all’interno.

