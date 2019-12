Come nascondere la pancia dell’uomo: esercizi e consigli utili

Come nascondere la pancia dell'uomo si può con una maggiore attenzione all'attività fisica.

Non sono solo le donne a sognare di volere una pancia piatta, ma anche gli uomini ci tengono alla propria forma fisica e apparire al meglio. Ecco allora una serie di consigli utili ed esercizi su come nascondere la pancia dell’uomo senza vergognarsene mai più.

Come nascondere la pancia dell’uomo

La pancia, l’addome è uno dei punti critici del corpo femminile, ma anche l’uomo ci tiene a mostrare al meglio il proprio fisico. Se è vero che l’uomo con un po’ di pancetta può attirare, bisogna anche prestare particolare attenzione alla cura del proprio aspetto evitando di esagerare ed eccedere. Per nascondere la pancia dell’uomo, ci sono alcuni metodi e trucchi che possono aiutare in modo da essere maggiormente sicuri di se stessi e del proprio fisico.

L’abbigliamento può essere un prezioso alleato in quanto ci sono alcuni capi che aiutano a minimizzare questo difetto.

Prima di tutto, optate per una giacca, magari di colore nero, dal momento che fa apparire più magri e che cada bene sulle spalle in modo da distogliere l’attenzione su questo difetto nei confronti di coloro che vi osservano. Una maglietta a maniche corte e una camicia sportiva possono aiutare ad attenuare questo difetto dando un tocco e un fascino maggiore.

Evitate, sempre per quanto riguarda l’abbigliamento, le camicie o i capi extra large che ingrossano ancora di più e non snelliscono la figura. Per quanto riguarda le tonalità dei capi, si consiglia di puntare su sfumature neutre e semplici. No a fantasie troppo colorate o eccessive in quanto non si adattano a chi ha dei chili in più e la pancia.

Indossate capi e vestiti dai tessuti sottili evitando quelli spessi.

Una buona alimentazione e un po’ di attività fisica eseguita in modo costante e regolare aiutano a eliminare la pancia e sfoggiare un bel fisico.

Esercizi per la pancia

Oltre ai consigli che sono stati forniti, per nascondere o anche eliminarla del tutto, ci sono alcuni accorgimenti e modifiche da adottare nella propria vita. Optate per uno stile di vita maggiormente dinamico e meno sedentario. Iscriversi in palestra aiuta ad allenare i muscoli e tenere sotto controllo il fisico, oltre a eliminare la pancia e migliorare il proprio aspetto.

Per coloro che, a causa degli impegni quotidiani e del lavoro, non possono recarsi in palestra, sappiate che ci sono degli esercizi per nascondere o eliminare la pancia che potete anche fare tranquillamente a casa.

Il crunch bicicletta è uno dei migliori: basta stendersi in posizione supina, mettere le mani dietro la testa stendendo bene i gomiti e alternare il movimento delle gambe proprio come nell’atto della pedalata. Si consiglia di ripeterlo anche per 20 volte in modo da rafforzare i muscoli dell’addome ed eliminare la pancia.

Il crunch, lo squat sono esercizi che possono aiutare a migliorare. Oltre a questi esercizi da eseguire in modo regolare e costante, potete anche praticare qualche sport come la corsa o la camminata, compreso il nuoto che aiuta ad avere un fisico scolpito e dimagrire la pancia nei punti giusti. Potete anche farvi seguire da un personal trainer che stila un programma adatto alle vostre esigenze e bisogni.

Molto importante l’alimentazione nutrendosi con prodotti e alimenti che siano ipocalorici, come frutta e verdura di stagione evitando gli zuccheri, riducendo le bevande gassate, i dolci e anche il fumo.



Il miglior rimedio per nasconderla

Insieme ai rimedi consigliati, tra cui lo sport e una sana alimentazione, è possibile nascondere la pancia grazie a un supporto che arriva dal mondo dell’abbigliamento. La biancheria intima, contenitiva aiuta a nascondere la pancia. Uno dei capi maggiormente richiesti dagli uomini per minimizzare questo difetto è sicuramente Belly Free, una canotta che potete indossare sotto qualsiasi indumento e che apporta notevoli risultati e miglioramenti al fisico.

Una canotta dimagrante realizzata in tessuto elastico e morbido che non stringe ed evita reazioni allergiche. Un prodotto dell’azienda G Bud che agisce sui punti critici, ovvero l’addome, i fianchi e i glutei. Ha un effetto termico e snellente che, a contatto della pelle, permette di bruciare i grassi e le calorie in eccesso senza più quei fastidiosi rotolini.

Per chi fosse interessato a scoprirne di più può cliccare qui o sulla seguente immagine.

Una canotta realizzata in tessuto traspirante che assorbe l’umidità e il sudore permettendo di rimanere asciutto. Una canotta che ha le seguenti caratteristiche:

Dona comfort, anche nella stagione calda

Efficiente, aderisce perfettamente al corpo ed è un valido supporto per i muscoli della schiena

Versatile, potete indossarla in qualsiasi momento e occasione, compreso le sessioni di allenamento

Non ha bisogno di particolare grazie ai materiali di qualità con cui è realizzata.

Disponibile sino alla taglia XXL. Belly Free è un prodotto molto efficace dai risultati garantiti come dimostrano tutti coloro che l’hanno provata traendone il massimo dei benefici possibili.

Essendo un prodotto originale ed esclusivo, non è disponibile nei negozi fisici o siti di e-commerce online L’unico modo per acquistarlo è tramite il sito ufficiale del prodotto, compilare il modulo con i propri dati che sono trattati nel rispetto della privacy e attendere la chiamata dell’operatore per la conferma dell’ordine. Il prodotto è in promozione stagionale al costo di 59 Euro per 2 confezioni, ma sono a disposizione altre offerte con spedizione gratuita. Il pagamento si effettua sia con carta di credito o Paypal, ma anche in contrassegno, ossia in contanti al corriere al momento della consegna.

