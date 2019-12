Dieta di Natale: come non prendere peso

La dieta di Natale aiuta ad arrivare a questo giorno di festa in modo sano ed equilibrato senza ingrassare.

Con l’arrivo delle feste è inevitabile ingrassare e l’ago della bilancia sale. Per questa ragione, la dieta di Natale può aiutare a non prendere peso e riuscire a mantenersi in forma, nonostante le varie leccornie e cibarie che, inevitabilmente, si consumano in questi giorni. Ecco quali alimenti assumere e l’integratore da abbinare.

Dieta di Natale

Durante il periodo natalizio, tra Panettone e Pandoro, agnolotti, tortellini e zampone, è normale ingrassare un poco e mettere su qualche chilo. La dieta di Natale aiuta a tenere sotto controllo il peso e mantenersi in forma in modo giusto. Questo regime alimentare, se seguito nel modo corretto, permette di lasciarsi andare a qualche stravizio, ma senza esagerare o eccedere troppo.

Un regime alimentare, come la dieta di Natale, aiuta a depurare l’organismo e purificarsi correttamente.

Prevede i soliti tre pasti principali, ovvero colazione che non deve mai mancare ed è considerata il pasto più importante della giornata, pranzo nutriente e cena leggera, oltre agli spuntini da consumare a metà mattina e nel pomeriggio, a merenda.

Un regime che permette di disintossicare il corpo in seguito alle abbuffate natalizie ed è molto varia ed equilibrata. Con la carne e il pesce si ottengono le proteine necessarie all’organismo, mentre bisogna ridurre il consumo dei carboidrati quali pane e pasta, prediligendo quelli integrali. Per la cena, potete anche consumare una fetta di Panettone o Pandoro insieme a un bicchiere di latte.

Chi non riesce a rinunciare ai dolci, può consumarli, ma stando attenti alle calorie e le porzioni, senza eccedere o esagerare troppo.

Durante la dieta, non dimenticate di consumare acqua per idratare l’organismo. Ottime le cotture al forno, oltre al vapore e bollite. Al posto del sale, optate per le spezie quali curcuma e zenzero che bruciano i grassi e aiutano a dimagrire.

Ecco un esempio di menù della dieta di Natale:

Colazione: latte, biscotti secchi o frutta

latte, biscotti secchi o frutta Spuntino di metà mattina: mandarino

mandarino Pranzo: tonno sott’olio e insalata di pomodori

tonno sott’olio e insalata di pomodori Merenda: un frutto

un frutto Cena: pesce o insalata di carote.

Dieta di Natale: consigli

Durante le feste di Natale è inevitabile mettere su qualche chilo e ingrassare. Seguire la dieta di Natale significa mangiare sano ed equilibrato, anche se durante le feste è quasi impossibile farlo e non concedersi qualche vizio o bagordo alimentare. Una delle prime cose che bisogna fare per non ingrassare è evitare il pane, così come il pandoro e il panettone che sono concessi, magari nel pomeriggio, insieme agli amici.

Gli alcolici come lo champagne e il vino non possono mancare, ma attenti alle esagerazioni in quanto sono bevande ricche di calorie che causano problemi alla dieta e alla salute, in generale.

Un bicchiere di vino rosso, soprattutto durante i pasti, è assolutamente consentito. Per eliminare le calorie e provare a ridurle, provate questi piccoli trucchi:

Usate il miele invece dello zucchero

Preferite il cacao amaro o fondente al cioccolato al latte

Optate per lo yogurt invece della panna

Olio d’oliva al posto del burro

No alle fritture, ma cuocete i piatti al forno.

Si consiglia, dopo gli stravizi, di fare una passeggiata in modo da eliminare i chili che avete accumulato e mantenersi in forma. In questo modo, riuscite a dimagrire, anche durante il periodo natalizio.



Il miglior integratore da abbinare

Alla dieta di Natale per essere in forma e avere una linea invidiabile, si consiglia di associare, oltre a un regime sano ed equilibrato, anche un prodotto che dona risultati soddisfacenti. Sono vari gli integratori che si trovano in commercio, ma il migliore è sicuramente Piperina & Curcuma Plus che ha le seguenti caratteristiche:

Brucia le calorie in eccesso

Stimola il metabolismo e l’azione dei succhi gastrici favorendo il processo digestivo

Sazia e riduce il senso di fame, oltre a non arrivare affamati ai pasti principali della giornata

Depura l’intestino, il fegato e i reni, mantenendo la forma per diverso tempo e a lungo.

Un integratore, notificato dal Ministero della Salute, per la sua efficacia e consigliato in tantissime diete per i benefici e vantaggi che apporta. Possono assumerlo tutti coloro che vogliono essere in forma in modo naturale, tranne le donne in gravidanza e chi ha problemi gastrointestinali. Si consiglia di assumerne una compressa prima dei pasti principali insieme a un abbondante bicchiere d’acqua per attaccare immediatamente le cellule adipose e impedire che si depositino.

Per chi fosse interessato a saperne di più può cliccare qui o sulla seguente immagine.

Consigliato dai migliori esperti del settore perché non ha controindicazioni ed effetti collaterali dal momento che si basa sui seguenti ingredienti naturali:

Piperina: presente nel pepe nero, a cui dona il gusto piccante, stimola il metabolismo e l’azione dei succhi gastrici, consentendo di bruciare le calorie in maniera più veloce ed efficace;

presente nel pepe nero, a cui dona il gusto piccante, stimola il metabolismo e l’azione dei succhi gastrici, consentendo di bruciare le calorie in maniera più veloce ed efficace; Curcuma: conosciuto come lo Zafferano delle Indie, per il suo colore giallo e per essere una spezia molto usata nella cucina orientale, presenta proprietà disintossicanti e detox, dal momento che depura l’organismo eliminando le scorie e le tossine in eccesso, permettendo di dimagrire ancor più rapidamente;

conosciuto come lo Zafferano delle Indie, per il suo colore giallo e per essere una spezia molto usata nella cucina orientale, presenta proprietà disintossicanti e detox, dal momento che depura l’organismo eliminando le scorie e le tossine in eccesso, permettendo di dimagrire ancor più rapidamente; Silicio Colloidale: è un ingrediente poco noto, ma che protegge i tendini, la pelle e le ossa; all’interno dell’integratore, possiede l’importante funzione di aumentare le prestazioni della piperina e della curcuma, migliorando l’efficacia del prodotto.

Essendo un prodotto originale ed esclusivo, non è disponibile nei negozi fisici o siti di e-commerce online. L’unico modo per acquistarlo è tramite il sito ufficiale del prodotto, compilare il modulo con i propri dati che sono trattati nel rispetto della privacy e attendere la chiamata dell’operatore per la conferma dell’ordine. Il prodotto è in promozione stagionale al costo di 49 Euro per 4 confezioni invece di 196 Euro con spedizione gratuita. Il pagamento si effettua sia con carta di credito o Paypal, ma anche in contrassegno, ossia in contanti al corriere al momento della consegna.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.