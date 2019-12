Bruciare calorie: come fare per dimagrire naturalmente

Per bruciare calorie in eccesso, oltre all'alimentazione, non può mancare l'attività fisica che risveglia il metabolismo.

Per dimagrire in modo sano e naturale, bisogna associare a una dieta equilibrata e bilanciata anche dell’attività fisica. Sono gli unici metodi per bruciare calorie e ridurre la circonferenza vita. Ecco quali alimenti mangiare e l’attività fisica da praticare.

Bruciare calorie: attività fisica

Per dimagrire e ottenere risultati importanti, oltre all’alimentazione e a pasti ipocalorici, bisogna puntare sull’attività fisica con esercizi e sport che mirino a raggiungere questo scopo ed essere in forma e in salute. Praticare ed eseguire esercizi e sport è fondamentale poiché stimola il processo metabolico che permette di dimagrire e perdere peso in eccesso, aumenta il tono muscolare e, da un punto di vista psicologico, aiuta a continuare con l’obiettivo e, con forza di volontà, si possono ottenere benefici.

In inverno, cresce il bisogno, magari in seguito ai bagordi e alle abbuffate natalizie, di recuperare la forma fisica e la cosa migliore è sicuramente il moto.

Condurre uno stile di vita che sia il più possibile dinamico e meno sedentario. La palestra o la piscina possono aiutare a dimagrire e bruciare calorie. La cosa importante è cominciare in modo graduale, magari con l’aiuto di un personal trainer che può stilare un programma per i vostri obiettivi e dimagrimento.

Un corpo in movimento aiuta a consumare molta più energia e, quindi a bruciare calorie. Per chi non ha tempo di recarsi in palestra, ci sono tantissimi altri metodi che aiutano a tenersi in forma. La camminata veloce da fare un’ora tutti i giorni oppure le scale invece di prendere l’ascensore sono consigli utili che permettono di dimagrire ed essere in forma.

Alcuni sport, rispetto ad altri, aiutano maggiormente a bruciare calorie, come la corsa o la bicicletta che tonifica le gambe e fa bene all’apparato cardiocircolatorio.

Un’ora in bicicletta tutti i giorni aiuta a consumare fino a 500 calorie. Il nuoto è uno sport completo, in quanto rassoda e tonifica i muscoli, oltre a farvi perdere 400 calorie. Insomma, è giunto il momento di darsi da fare per bruciare più calorie possibili.

Bruciare calorie: cosa mangiare

Oltre all’attività fisica, per bruciare calorie bisogna anche prestare particolare attenzione all’alimentazione. Ci sono alcuni cibi che bruciano più calorie rispetto ad altri e hanno un impatto positivo sul dimagrimento e la forma fisica. Risulta importante modificare le proprie abitudini alimentari consumando alimenti che siano ipocalorici e aiutino a dimagrire e perdere peso.

La dieta deve essere ricca di frutta, verdura, cereali, legumi, ovvero tutti quei cibi che aiutano a bruciare calorie. Cercate di consumare dei pasti equilibrati e bilanciati senza eccedere o esagerare.

Bisogna distribuire le calorie lungo tutto l’arco della giornata. Oltre ai tre pasti principali, non devono mai mancare gli spuntini che aiutano a risvegliare il metabolismo.

Si consiglia di provare a mangiare ogni tre o quattro ore proprio per aiutare il metabolismo a collaborare nel modo giusto per ottenere risultati ottimi per quanto riguarda il dimagrimento ed evitare di arrivare troppo affamati ai pasti. La colazione è un pasto che deve essere sempre fatto poiché brucia maggiori calorie e si consiglia di consumare cibi ipocalorici e cereali.

Il peperoncino, contenente capsaicina, brucia le calorie in eccesso permettendo di dimagrire. Inoltre, potete usare le spezie al posto del sale come condimento e dare un sapore diverso ai piatti. Bere fino a otto bicchieri al giorno permette di aiutare a bruciare calorie ed eliminare la ritenzione idrica combattendo anche la pelle a buccia d’arancia.



