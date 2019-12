Come aumentare la massa muscolare: dieta e menù

Per aumentare la massa muscolare sono necessarie impegno, ma anche la giusta dieta e allenamento.

Con il termine massa muscolare s’intende l’insieme di quelle cellule che compongono i muscoli. Per aumentarla, bisogna sottoporsi a una dieta che sia equilibrata variando l’alimentazione e una intensa attività fisica che possa dare i suoi frutti. Ecco come fare per rafforzarla con metodi naturali e prodotti mirati a questo scopo.

Massa muscolare

Si sente spesso parlare per scolpire il fisico e stare bene di massa muscolare, ma non tutti sanno esattamente cosa significhi e come riuscire ad aumentarla in modo esatto per avere un fisico tonico. Prima di tutto, è importante distinguere tra la massa grassa e la magra. Inoltre, chi vuole aumentare la massa muscolare, deve prendere in considerazione diversi fattori che influiscono.

Con il termine massa grassa si fa riferimento al tessuto adiposo, grasso in eccesso che tende ad accumularsi nelle zone più critiche dell’organismo, mentre la magra è il compendio di tessuti e muscoli.

Sulla massa magra è importante intervenire per rafforzare e stimolare quella muscolare. Per la massa muscolare, è importante capire come reagisce il corpo in modo da eseguire gli esercizi correttamente.

I punti su cui bisogna intervenire per la crescita della massa muscolare sono essenzialmente due, ovvero una dieta che sia equilibrata e ricca di proteine, oltre a un allenamento mirato per raggiungere l’obiettivo. Non è importante solo allenarsi, ma anche seguire un allenamento di potenziamento tenendo conto delle condizioni fisiche, genetiche, atletiche, di salute, in generale. Si consiglia di seguire tutti i suggerimenti e consigli proprio per raggiungere i risultati prefissati e ottenere un fisico scolpito.

Come aumentare la massa muscolare

Aumentare la massa muscolare non è semplice, anche perché l’impegno e la costanza sono alla base.

Bisogna attendere un po’ di tempo prima di ottenere i primi risultati, ma la cosa importante è cercare di non abbattersi e continuare finché non si raggiunge l’obiettivo. Oltre all’allenamento per cui si consiglia di farsi seguire da un personal trainer in modo da eseguire gli esercizi in modo corretto, l’alimentazione è altrettanto fondamentale.

Assumete alimenti che siano ricchi di calorie, soprattutto cereali integrali che danno le energie necessarie e sufficiente per il vostro fabbisogno. Le proteine come la bistecca, l’arrosto di manzo, ma anche il salmone e le uova sono parte integrante della vostra dieta per la crescita della massa muscolare.

La frutta e la verdura sono altrettanto essenziali, in quanto danno le fibre e i nutrienti di cui l’organismo ha bisogno, oltre a fornirvi idratazione sufficiente.

I legumi, la frutta a guscio, come noci, mandorle e anche pistacchi, vanno benissimo per l’aumento della massa muscolare. Un esempio di menù potrebbe essere il seguente:

Colazione: porridge di farina d’avena, delle uova e anche un frutto

porridge di farina d’avena, delle uova e anche un frutto Pranzo: un panino integrale con del pollo o del prosciutto insieme a della frutta secca

un panino integrale con del pollo o del prosciutto insieme a della frutta secca Cena: bistecca con contorno di patate oppure verdure.

I pasti devono essere almeno cinque al giorno, oltre ai classici, compreso anche lo spuntino di metà mattina che può essere un frutto oppure la merenda a base di un integratore o altro prodotto che possa fornire i carburanti necessari.

Per quanto riguarda gli allenamenti, cercate di eseguirli in modo corretto mantenendo sempre la giusta postura evitando così infortuni e problemi. Cercate di variare i vari esercizi per la massa muscolare, cambiando anche il tipo e la durata. Partite prima da esercizi graduali per poi aumentare pian piano l’intensità e anche il carico. Cercate anche di riposare tra un esercizio e l’altro e dormite le giuste ore di sonno per rigenerare i muscoli per poi fare il pieno di energie.



Il miglior integratore da associare

Per ottimizzare i risultati e riuscire a raggiungerli in breve tempo, oltre alla dieta e all’allenamento, per aumentare la massa muscolare potete associare un integratore e, tra i tanti presenti in commercio, il migliore è sicuramente Gh Balance. Un integratore che si compone di un ormone maschile e anche ingredienti naturali utile ad aumentare la massa muscolare, ma anche ridurre il grasso corporeo.

Un prodotto che aiuta a scolpire il fisico in poco tempo garantendo i seguenti benefici:

Muscoli tonici e ben definiti

Rallenta il processo dell’invecchiamento cellulare

Migliora le proprie prestazioni per quanto riguarda la resistenza fisica, l’agilità motoria

Il corpo è muscoloso senza rotoli di grasso

Risultati ottimi in quanto aumenta la libido

Previene le patologie legate alla pressione arteriosa e la glicemia

Brucia la massa grassa in modo rapido

Consigliato dai maggiori esperti del settore in quanto non ha controindicazioni o effetti collaterali dal momento che si compone dei seguenti ingredienti naturali:

Gh Factor 7: un ormone che aiuta a eliminare il grasso in eccesso e a fornire un fisico molto più tonico e snello, ma anche giovane e stimola la libido maschile

un ormone che aiuta a eliminare il grasso in eccesso e a fornire un fisico molto più tonico e snello, ma anche giovane e stimola la libido maschile Caffeina: migliora le prestazioni durante gli allenamenti e la resistenza

migliora le prestazioni durante gli allenamenti e la resistenza Tribulus terrestris: pianta che aiuta a stimolare la produzione degli ormoni androgeni.

Si consiglia di assumerne due compresse, prima di colazione e di andare a dormire. Un trattamento completo e costante di almeno un mese permette di raggiungere i risultati che si vogliono.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.