Esercizi Kegel: tutti i benefici per l’uomo

Gli esercizi Kegel aiutano a migliorare le prestazioni sessuali dell'uomo e apportano vari benefici sotto ogni punto di vista.

Il sesso, l’esperienza sessuale è estremamente importante per entrambi i partner. A volte, può non risultare soddisfacente per via di alcuni problemi come l’eiaculazione precoce. Gli esercizi Kegel possono essere vantaggiosi da questo punto di vista in quanto apportano vari benefici all’uomo. Ecco quali sono e le tecniche per eseguirli.

Esercizi Kegel: benefici per l’uomo

Sono esercizi utili in quanto rafforzano il pavimento pelvico e negli ultimi anni hanno acquisito particolare importanza, considerando i benefici e vantaggi sull’uomo e l’organismo, in generale. Sono stati sviluppati nel 1948 da un esperto che porta il nome degli esercizi e aiutano a risolvere le problematiche legate intorno alle pelvi.

Si tratta di esercizi o meglio della ginnastica intima utile a correggere problemi quali l’incontinenza, ma anche altre legate alla sfera sessuale, come l’eiaculazione precoce maschile o la disfunzione erettile.

Con il termine pavimento pelvico che, grazie agli esercizi Kegel tende a rafforzarsi, s’intende tutti quei muscoli e legamenti che sono presenti nell’addome e le pelvi. Sostengono e regolano i genitali e l’apparato urinario.

Sono molto semplici da eseguire in quanto ridanno tonicità e vigore alla muscolatura pelvica. Gli esercizi Kegel sono prescritti dagli esperti del settore proprio perché rafforzano il pavimento pelvico e migliorano le prestazioni sessuali sotto le lenzuola. All’inizio, bisogna eseguirli accanto a uno specialista del settore che è in grado di valutare come farli e la tecnica giusta.

Per quanto riguarda le disfunzioni erettili, si raccomanda di prestare particolare attenzione all’esecuzione di esercizi Kegel dal momento che rischia di causare danni maggiori.

Fateli in modo tranquillo e rilassato e solo in questa maniera potete ottenere tutti i risultati e il miglioramento adatto. Gli uomini che praticano questi esercizi Kegel hanno un maggiore controllo sull’erezione e, di conseguenza, le prestazioni sessuali.

Esercizi Kegel: tecniche

Farli è molto semplice, ma prima di tutto è importante trovare il muscolo pelvico in modo da evitare di lavorare nella zona sbagliata. bisogna eseguirli in modo molto lento e anche più volte durante l’arco della giornata. Fateli quando volete e in qualunque momento. Prima di tutto, dovete comprimere i muscoli in modo da tenerli in tensione per almeno i primi secondi.

In seguito, è importante rilassare i muscoli per cinque secondi. Cercate di non affaticare troppo il muscolo e fate varie ripetizioni in modo da ottenere vari benefici e maggiori risultati possibili.

Grazie a questi esercizi, imparate anche ad ascoltare il vostro corpo e capire quando il muscolo è in tensione prima di rilasciarlo del tutto.

Fateli più volte al giorno e cercate di ritagliarvi del tempo durante la giornata da dedicare a questo trattamento ed esercizio. Variate l’intensità partendo prima in modo graduale e poi aumentando pian piano. Fateli in modo corretto e non sottovalutate il fastidio e l’affaticamento che ne potrebbero derivare. Chiedete sempre consiglio a un esperto del settore prima di eseguire gli esercizi Kegel.

Durante questi esercizi è fondamentale essere concentrati e rilassati senza distrazioni. Potete farli in qualsiasi momento della giornata, anche prima di andare a pranzo o al ristorante nell’attesa di essere serviti. Cercate di non esagerare con l’attività. Soltanto a distanza di un mese è possibile intravedere i primi risultati.



