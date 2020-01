Alito cattivo: rimedi per combatterlo naturalmente

L'alito cattivo si combatte con maggiore attenzione all'igiene orale e un ottimo rimedio.

L’alito cattivo è un odore sgradevole che può dipendere da una scarsa igiene orale o anche da altre cause. Ecco quali sono i possibili rimedi per contrastarlo e combatterlo in modo naturale. Per prendersi cura della propria igiene orale, ecco tutti i consigli e rimedi da seguire.

Alito cattivo

Conosciuto anche con il termine di alitosi, si tratta di una condizione e disagio imbarazzante che rischia di minare e pregiudicare le relazioni e i rapporti con gli altri. In alcuni casi, l’alito cattivo può essere il sintomo di problemi di salute, per cui è importante prestare attenzione a questo aspetto e cercare di rimediare con le giuste soluzioni. Per sapere quali sono i rimedi più indicati, bisogna anche conoscere le cause in modo da trovare una possibile soluzione.

Con il termine alito cattivo o alitosi s’intende una emissione di aria cattiva e maleodorante che esce dalla bocca quando si parla si respira.

Si può presentare in maniera cronica o saltuaria e tende a manifestarsi in alcune ore della giornata. Solitamente si presenta nelle prime ore del mattino oppure dopo i pasti principali della giornata.

L’alito cattivo è sicuramente un motivo di forte imbarazzo, soprattutto se si svolge un lavoro a contatto con il pubblico e rischia di compromettere le relazioni sociali. Per ovviare a questo problema, bisogna apportare delle modifiche al proprio stile di vita e abitudini alimentari evitando di consumare determinati alimenti che comportano alito cattivo.

Si consiglia anche di recarsi presso uno specialista del settore per una pulizia professionale e una maggiore igiene orale. Una maggiore idratazione, insieme all’uso di gomme da zucchero, sono sicuramente ottimi rimedi contro l’alito cattivo.

Ci sono poi dei rimedi naturali che possono contrastarlo, come il dentifricio a base di aloe vera oppure l’olio alla menta piperita per un alito fresco e profumato. Masticare i chiodi di garofano aiuta ad allontanare i cattivi odori.

Alito cattivo: cause

Oltre a individuare i rimedi naturali e le possibili soluzioni per contrastare l’alitosi, è bene capire quali sono le cause e attuare dei piccoli cambiamenti allo stile di vita in modo da evitare questo spiacevole problema. Una pessima igiene orale o comunque carente e non eseguita nel modo corretto è sicuramente una delle cause principali di alito cattivo.

La corretta pulizia dei denti e della lingua, oltre a un uso regolare dello spazzolino, insieme al dentifricio e al collutorio, o al filo interdentale, da usare più volte al giorno, soprattutto dopo i pasti, è sicuramente la soluzione ideale.

Chi ha un apparecchio o protesi in bocca deve prestare particolarmente attenzione all’igiene in quanto i residui di cibo che si annidano rischiano di causare odori sgradevoli.

Alcuni alimenti quali aglio e cipolla, ma anche i derivati del latte, come yogurt e formaggio, sono una delle possibili cause dell’alito cattivo. Il fumo, l’assunzione di alcool, ma anche bevande come la caffeina e l’eccesso consumo di zucchero sono fattori che vanno a influire sull’alitosi. In questi casi, cercate di ridurre il consumo di questi alimenti per evitare pessimi odori.

Altre cause, oltre a quelle elencate, possono anche essere delle patologie che interessano la bocca, come la tonsillite o la tracheite. Le malattie come il reflusso gastrico sono una causa di alitosi. In questi casi, cambiare le proprie abitudini e uno specialista del settore sono sicuramente utili per capire l’origine.



